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Вице-премьер отреагировала на раскупленную гречку фразой «хватит на всех»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России на фоне пандемии коронавируса не наблюдается дефицит ни одной из групп продовольственных товаров, и ажиотаж вокруг ряда продуктов вызван необоснованно. Об этом говорится в заявлении заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, поступившем в РБК.

Она отметила, что склады с теми или иными группами товаров полные, и распорядилась обеспечить бесперебойную поставку продуктов в магазины, а также создать в торговых сетях продуктовые запасы.

«Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тыс. т», — заверила Абрамченко.

Она добавила, что пугать россиян «пустыми» полками нельзя, и поставила вопрос о мгновенном наполнении полок продуктами, вокруг которых возник ажиотаж.

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«Товары потребительской корзины в стране — в избытке, так покажите их на полках», — заключила вице-премьер.

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ажиотаж в продовольственных магазинах идет на спад и окончательно завершится в ближайшие дни.

Глава правительства России Михаил Мишустин 17 марта сообщил президенту страны Владимиру Путину, что россияне закупают много продуктов, хотя никаких проблем нет. Глава государства заверил россиян, что ситуация в стране «надежная» и посоветовал не покупать товары впрок, чтобы потом не выбрасывать.

Теги: гречка, ажиотаж, вице-премьер
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