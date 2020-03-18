Вице-премьер отреагировала на раскупленную гречку фразой «хватит на всех»

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В России на фоне пандемии коронавируса не наблюдается дефицит ни одной из групп продовольственных товаров, и ажиотаж вокруг ряда продуктов вызван необоснованно. Об этом говорится в заявлении заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, поступившем в РБК.

Она отметила, что склады с теми или иными группами товаров полные, и распорядилась обеспечить бесперебойную поставку продуктов в магазины, а также создать в торговых сетях продуктовые запасы.

«Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тыс. т», — заверила Абрамченко.

Она добавила, что пугать россиян «пустыми» полками нельзя, и поставила вопрос о мгновенном наполнении полок продуктами, вокруг которых возник ажиотаж.