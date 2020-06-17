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Средний чек россиян за год вырос до 597 руб.

Наибольший рост был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. При этом по сравнению с апрелем размер среднего чека снизился на 0,6%
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Средний чек в России в мае вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 597 руб. Такие данные опубликовал «Ромир» (результаты исследования есть у РБК).

Индекс среднего чека демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года на основе данных панельного исследования Romir Consumer Scan Panel и описывает размер единовременных трат россиян, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

В основном рост среднего чека произошел за счет городов-миллионников. В Москве этот показатель вырос на 21,4%, а в Санкт-Петербурге — на 12,8%.

Рост на уровне инфляции (2,8%) был зафиксирован в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек.

При этом в «Ромире» отметили, что по сравнению с апрелем показатель среднего чека снизился на 0,6%. При этом, однако, в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах средний чек по сравнению с апрелем вырос.

Несколько снизился по мере ослабления карантинных мер средний чек в дискаунтерах и супермаркетах. В «Ромире» это объяснили тем, что у покупателей появилось больше возможностей посещать магазины чаще.

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Финансы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В середине мая «Ромир» сообщил, что повседневные расходы жителей на неделе с 11 по 17 мая достигли 4 573 руб., тогда как неделей ранее объем расходов составлял 4 317 руб. Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб. В целом за период с 30 марта по 17 мая показатель недельных расходов вырос более чем на 26%.

В «Ромире» тогда сделали вывод, что рост расходов россиян при режиме самоизоляции говорит о существенном росте цен на товары повседневного потребления.

Автор: Артем Филипенок
Теги: расходы
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