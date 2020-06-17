Средний чек россиян за год вырос до 597 руб.

Наибольший рост был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге. При этом по сравнению с апрелем размер среднего чека снизился на 0,6%

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Средний чек в России в мае вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 597 руб. Такие данные опубликовал «Ромир» (результаты исследования есть у РБК).

Индекс среднего чека демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года на основе данных панельного исследования Romir Consumer Scan Panel и описывает размер единовременных трат россиян, проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

В основном рост среднего чека произошел за счет городов-миллионников. В Москве этот показатель вырос на 21,4%, а в Санкт-Петербурге — на 12,8%.

Рост на уровне инфляции (2,8%) был зафиксирован в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек.

При этом в «Ромире» отметили, что по сравнению с апрелем показатель среднего чека снизился на 0,6%. При этом, однако, в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах средний чек по сравнению с апрелем вырос.