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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве поставили памятник курьерам

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Несколько российских компаний вместе с художником-постановщиком Алексеем Гариковичем возвели памятник курьерам в знак благодарности их работе во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает сеть «Перекресток» во «ВКонтакте».

«Сегодня perekrestok.ru совместно с «Азбукой вкуса», Ozon, «Додо Пицца» и Delivery Club, а также художником-постановщиком Алексеем Гариковичем возвели памятник-инсталляцию героям, которые во время карантина ежедневно рисковали своим здоровьем», — пишет компания.

Памятник находится в Москве на территории бывшего завода «Измеритель» по адресу: Холодильный переулок, дом 3, недалеко от станции метро «Тульская».

Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров
Общество
Фото: Сергей Смирнов / Global Look Press

В марте сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» заявили о том, что собираются создать фонд для финансовой поддержки водителей и курьеров, которые заболели коронавирусом или оказались на карантине из-за контактов с зараженными.
 

Теги: Доставка еды, пандемия, коронавирус
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