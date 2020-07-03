В Москве поставили памятник курьерам

Видео

Несколько российских компаний вместе с художником-постановщиком Алексеем Гариковичем возвели памятник курьерам в знак благодарности их работе во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает сеть «Перекресток» во «ВКонтакте».

«Сегодня perekrestok.ru совместно с «Азбукой вкуса», Ozon, «Додо Пицца» и Delivery Club, а также художником-постановщиком Алексеем Гариковичем возвели памятник-инсталляцию героям, которые во время карантина ежедневно рисковали своим здоровьем», — пишет компания.

Памятник находится в Москве на территории бывшего завода «Измеритель» по адресу: Холодильный переулок, дом 3, недалеко от станции метро «Тульская».