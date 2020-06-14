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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Росстат посчитал умерших от вируса за апрель, Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП водителя, в Белоруссии пришли с обысками в банк, который возглавлял возможный соперник Лукашенко на выборах

В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко

11 июня в офисе Белгазпромбанка (49,8% акций принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку) прошли обыски. Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил, что против бывших и действующих сотрудников финансового учреждения возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств. С середины 2000 года до мая 2020 года банк возглавлял Виктор Бабарико — он объявил о намерении баллотироваться на пост президента.

  • Задержаны 15 человек — замруководителя банка и представители коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).
  • Александр Лукашенко заявил, что обыски в банке прошли по его поручению. По его словам, проверка в банке велась еще с 2016 года, в финансовом учреждении «обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность». Выдвижение Бабарико на выборы, которые назначены на 9 августа, Лукашенко связал с расследованием.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

  • В «Газпроме» и Газпромбанке заявили, что Нацбанк Белоруссии нарушил законодательство страны и Евразийского экономического союза. «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня», — заявил Бабарико в интервью РБК. Отказываться от участия в президентской кампании он не намерен.
  • Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила РБК, что задержанные дают показания, в том числе против самого Бабарико. Она опровергла слова экс-главы Белгазпромбанка о том, что происходящее является кампанией устрашения, и заявила, что нынешнему президенту это «совсем не нужно».

Путин пообещал удивить контргиперзвуковым оружием

Президент Владимир Путин заявил, что «с большой долей вероятности» у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием к тому моменту, когда его разработают другие страны. Этим Россия сможет «приятно удивить» своих партнеров, добавил президент.

  • По словам Путина, сейчас уникальность положения России в том, что гиперзвуковые ракеты не может сбить никто из-за их скорости.
  • Впервые о создании гиперзвукового оружия в России Путин объявил в марте 2018 года во время послания Федеральному собранию. Он рассказал о разработке авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», который, по его словам, может преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО. Также было объявлено о создании ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», который может отклоняться от траектории на расстояние до 1 тыс. км.

Демонстрация силы: что показал Путин Федеральному собранию
Фотогалерея 
В первой части своего выступления Владимир Путин уделил внимание социальной сфере в общем и демографической политике в частности. Один из графиков демонстрировал уровень прироста населения со времен Великой Отечественной войны.

  • В США весной 2018 года заявили, что у страны нет защиты от подобного оружия. В апреле 2018 года стало известно, что Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа новой гиперзвуковой ракеты. В декабре Пентагон признал, что США находятся в роли догоняющего в разработке гиперзвукового оружия, но добавил, что Минобороны страны вкладывает «каждый доллар, который может», для достижения преимущества в этой области.

Данные Росстата и оперштаба по смертности от коронавируса разошлись

По данным Росстата, в апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составило 2712 человек.

  • Всех умерших Росстат разделил на четыре группы: COVID-19 стал основной причиной смерти (1270 человек); COVID-19 не идентифицирован, но по течению заболевания смерть с высокой долей вероятности наступила именно из-за него (390 человек); COVID-19 не является основной причиной смерти, но серьезно повлиял на развитие смертельных осложнений заболевания (435); COVID-19 не стал основной причиной смерти и не привел к осложнениям (617).
  • С учетом данных по всем четырем группам в апреле доля умерших от COVID-19 составила 2,4% от количества подтвержденных случаев инфицирования (114 431 по состоянию на 30 апреля, по информации оперативного штаба правительства).
  • Данные Росстата об апрельской смертности от коронавируса в качестве основной причины отличаются от статистики оперативного штаба, расхождение составляет 1,4 раза. По данным штаба на конец апреля, от коронавируса в России умерли 1169 человек, из них 17 смертей пришлось на март.
  • Данные о смертности от COVID-19 на сайте «Стопкоронавирус.рф» разошлись также со статистикой департамента здравоохранения Москвы. Портал сообщил, что в апреле-мае в столице скончались 2537 человек, а департамент — 3562. Как пояснили в ведомстве, власти Москвы передают порталу ежедневные оперативные данные, тогда как сам департамент впоследствии публикует итоговые данные за месяц с учетом окончательных заключений всех патологоанатомических исследований. Еще одной причиной расхождений ведомство назвало то, что данные на «Стопкоронавирус.рф» включают в себя случаи по датам смерти, а данные депздрава — по дате регистрации смерти.

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение после ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погиб курьер по доставке продуктов интернет-магазина «Деликатеска.ру» Сергей Захаров. Ефремов попросил прощения у родных погибшего и пообещал помочь им «всеми средствами, если примут». Актер заявил, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

  • Члены семьи Захарова не приняли извинений Ефремова и сочли их запоздалыми, сообщил их адвокат. Родственники погибшего не собираются принимать денежную компенсацию от актера и намерены добиться справедливого решения суда.
  • ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Jeep Grand Cherokee актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Захаров. Водитель Lada получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. На следующий день он скончался.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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  • По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В крови у актера обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2.1 промилле. В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), максимальное наказание по ней предусматривает 12 лет лишения свободы. По делу о незаконном сбыте наркотиков Ефремов проходит в статусе свидетеля. Сейчас он находится под домашним арестом.
Авторы: Наталия Анисимова, Мария Лисицына
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