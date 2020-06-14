Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Путин пообещал удивить контргиперзвуковым оружием
Президент Владимир Путин заявил, что «с большой долей вероятности» у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием к тому моменту, когда его разработают другие страны. Этим Россия сможет «приятно удивить» своих партнеров, добавил президент.
- По словам Путина, сейчас уникальность положения России в том, что гиперзвуковые ракеты не может сбить никто из-за их скорости.
- Впервые о создании гиперзвукового оружия в России Путин объявил в марте 2018 года во время послания Федеральному собранию. Он рассказал о разработке авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», который, по его словам, может преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО. Также было объявлено о создании ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», который может отклоняться от траектории на расстояние до 1 тыс. км.
- В США весной 2018 года заявили, что у страны нет защиты от подобного оружия. В апреле 2018 года стало известно, что Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на создание прототипа новой гиперзвуковой ракеты. В декабре Пентагон признал, что США находятся в роли догоняющего в разработке гиперзвукового оружия, но добавил, что Минобороны страны вкладывает «каждый доллар, который может», для достижения преимущества в этой области.
Данные Росстата и оперштаба по смертности от коронавируса разошлись
По данным Росстата, в апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составило 2712 человек.
- Всех умерших Росстат разделил на четыре группы: COVID-19 стал основной причиной смерти (1270 человек); COVID-19 не идентифицирован, но по течению заболевания смерть с высокой долей вероятности наступила именно из-за него (390 человек); COVID-19 не является основной причиной смерти, но серьезно повлиял на развитие смертельных осложнений заболевания (435); COVID-19 не стал основной причиной смерти и не привел к осложнениям (617).
- С учетом данных по всем четырем группам в апреле доля умерших от COVID-19 составила 2,4% от количества подтвержденных случаев инфицирования (114 431 по состоянию на 30 апреля, по информации оперативного штаба правительства).
- Данные Росстата об апрельской смертности от коронавируса в качестве основной причины отличаются от статистики оперативного штаба, расхождение составляет 1,4 раза. По данным штаба на конец апреля, от коронавируса в России умерли 1169 человек, из них 17 смертей пришлось на март.
- Данные о смертности от COVID-19 на сайте «Стопкоронавирус.рф» разошлись также со статистикой департамента здравоохранения Москвы. Портал сообщил, что в апреле-мае в столице скончались 2537 человек, а департамент — 3562. Как пояснили в ведомстве, власти Москвы передают порталу ежедневные оперативные данные, тогда как сам департамент впоследствии публикует итоговые данные за месяц с учетом окончательных заключений всех патологоанатомических исследований. Еще одной причиной расхождений ведомство назвало то, что данные на «Стопкоронавирус.рф» включают в себя случаи по датам смерти, а данные депздрава — по дате регистрации смерти.
Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение после ДТП на Садовом кольце в Москве, в результате которого погиб курьер по доставке продуктов интернет-магазина «Деликатеска.ру» Сергей Захаров. Ефремов попросил прощения у родных погибшего и пообещал помочь им «всеми средствами, если примут». Актер заявил, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».
- Члены семьи Захарова не приняли извинений Ефремова и сочли их запоздалыми, сообщил их адвокат. Родственники погибшего не собираются принимать денежную компенсацию от актера и намерены добиться справедливого решения суда.
- ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Jeep Grand Cherokee актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Захаров. Водитель Lada получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. На следующий день он скончался.
- По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В крови у актера обнаружили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2.1 промилле. В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), максимальное наказание по ней предусматривает 12 лет лишения свободы. По делу о незаконном сбыте наркотиков Ефремов проходит в статусе свидетеля. Сейчас он находится под домашним арестом.