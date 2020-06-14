Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Росстат посчитал умерших от вируса за апрель, Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП водителя, в Белоруссии пришли с обысками в банк, который возглавлял возможный соперник Лукашенко на выборах

В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко

11 июня в офисе Белгазпромбанка (49,8% акций принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку) прошли обыски. Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил, что против бывших и действующих сотрудников финансового учреждения возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств. С середины 2000 года до мая 2020 года банк возглавлял Виктор Бабарико — он объявил о намерении баллотироваться на пост президента.

Задержаны 15 человек — замруководителя банка и представители коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).

Александр Лукашенко заявил, что обыски в банке прошли по его поручению. По его словам, проверка в банке велась еще с 2016 года, в финансовом учреждении «обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность». Выдвижение Бабарико на выборы, которые назначены на 9 августа, Лукашенко связал с расследованием.