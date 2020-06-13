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Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Обыски и задержания в Белгазпромбанке — рейдерский захват со стороны белорусского государства, уверен его бывший предправления Виктор Бабарико. Участник президентской кампании считает, что эти действия направлены против него
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Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

«Я полностью разделяю позицию из пресс-релиза «Газпрома» и Газпромбанка. Это — рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры», — заявил Бабарико. 12 мая он объявил о своем решении баллотироваться на пост президента (выборы пройдут 9 августа). «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. Он затрагивает интересы собственников, клиентов, творится абсолютный беспредел, нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел», — продолжает Бабарико.

В Белгазпромбанке по 49,8% акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. В пятницу обе компании сообщили о том, что 11 июня в нарушение белорусского законодательства правлением Национального банка «были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Белоруссии и Договора о Евразийском экономическом союзе, говорится в их пресс-релизе.

Белорусские СМИ сообщили, что на пост предправления может быть назначена бывший руководитель Национального банка Белоруссии Надежда Ермакова. «Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю, и эта доля не является золотой акцией. Поэтому назначение даже и.о. председателя правления — прерогатива акционеров», — пояснил РБК Бабарико.

Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил, что в ходе следственных мероприятий были задержаны 15 человек, в том числе замруководителя банка и представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка). Уголовные дела возбуждены по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере и по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следственных мероприятий изъято более $4 млн.

По словам Бабарико, так как он уже не работает в банке, комментировать ситуацию с сотрудниками он не может. Но среди задержанных есть и его друзья. «Им предъявлено уклонение от уплаты налогов, потому что у них на хранении есть мои деньги. У меня есть такая банковская привычка не хранить все в одной корзине», — объясняет политик.

Отказываться от участия в президентской кампании Бабарико не намерен. «Я, наверное, не предполагал такого масштаба и такого страха, который наведут эти выборы на действующую власть. Но я готов был к, назовем это так, провокационным действиям», — говорит он. По словам Бабарико, в его штабе подготовлены различные сценарии: «У нас на сегодня все готово к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 12 июня, рассказал, что «работали по этому банку и по ним с 2016 года», «обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность», активизировались действия после получения информации от иностранных партнеров. «Что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там...», — прокомментировал он высказывания Бабарико, который в пятницу отверг подозрения в нарушениях при работе в банке. Выдвижение Бабарико глава государства связал с расследованием. «Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести», — заявил белорусский лидер.

РБК обратился за комментарием по поводу слов Бабарико к пресс-секретарю президента Белоруссии Наталье Эйсмонт.

Всего в президентской кампании хотят принять участие 15 человек, включая Лукашенко. До 19 июня инициативные группы должны сдать минимум 100 тыс. подписей в поддержку выдвижения кандидатов.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, выборы, обыски, Виктор Бабарико, «Газпром»
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