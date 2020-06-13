Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Обыски и задержания в Белгазпромбанке — рейдерский захват со стороны белорусского государства, уверен его бывший предправления Виктор Бабарико. Участник президентской кампании считает, что эти действия направлены против него

Виктор Бабарико (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.

«Я полностью разделяю позицию из пресс-релиза «Газпрома» и Газпромбанка. Это — рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры», — заявил Бабарико. 12 мая он объявил о своем решении баллотироваться на пост президента (выборы пройдут 9 августа). «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня. Он затрагивает интересы собственников, клиентов, творится абсолютный беспредел, нарушаются все законы Беларуси по банковской тайне в отношении людей, которые даже не являются фигурантами этих дел», — продолжает Бабарико.

В Белгазпромбанке по 49,8% акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку. В пятницу обе компании сообщили о том, что 11 июня в нарушение белорусского законодательства правлением Национального банка «были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Белоруссии и Договора о Евразийском экономическом союзе, говорится в их пресс-релизе.

Белорусские СМИ сообщили, что на пост предправления может быть назначена бывший руководитель Национального банка Белоруссии Надежда Ермакова. «Председателя правления назначают собственники и акционеры. В Белгазпромбанке государство имеет исчезающе малую долю, и эта доля не является золотой акцией. Поэтому назначение даже и.о. председателя правления — прерогатива акционеров», — пояснил РБК Бабарико.