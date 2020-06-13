В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное

Агентство Fitch в начале июня подтвердило международный рейтинг Белгазпромбанка на уровне B со стабильным прогнозом, такое же решение было принято и в отношении двух других российских «дочек» — БПС-Сбербанка и Банка БелВЭБ. По шкале агентства это спекулятивный рейтинг, который зачастую называют «мусорным», но проблема здесь не в банках: их оценка ограничена страновым потолком, а по версии Fitch, рейтинг Белоруссии как раз и держится на уровне B. Из-за этого рейтинг «ограничивает степень, в которой поддержка от имеющих более высокие рейтинги российских материнских банков может быть учтена в рейтингах их дочерних структур».

Fitch относительно высоко оценивал белорусские банки с российскими корнями именно из-за готовности российских кредитных организаций при необходимости помогать своим «дочкам»: с их ресурсами стоимость поддержки будет невысокой, но дефолт «дочки» будет нести серьезные репутационные риски.