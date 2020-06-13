В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное
Что случилось
- 12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка и задержании 15 человек, в том числе заместители руководителя банка, а также представителей коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка). Обыски в банке проходили и днем ранее. В финансовой организации тогда заявили, что процессуальные действия никак не скажутся на ее финансовой устойчивости. В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше $4 млн, а также ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс.
- По 49,8% акций банка принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку, еще 0,097% акций у Госкомимущества, и 0,266% у ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». С июля 2000-го по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в выборах президента Белоруссии.
- Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил 12 июня, что комитет «располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности».
Какая позиция у власти и оппозиционера
- Комитет госконтроля заявил, что проверка банка велась с 2016 года, когда в поле зрения финансовой милиции попала группа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. Об этом же сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, прокомментировавший происходящее в ходе своей поездки в Полоцк: «Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне <...> Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы».
- Бабарико в ходе интернет-трансляции заверил, что все имеющиеся у него деньги получены законным путем, а у трех его друзей, которые находятся в статусе подозреваемых, хранились его личные финансовые средства, поэтому с них надо снимать все подозрения.