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В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное

В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащего «Газпрому» и Газпромбанку. Бывший руководитель финансовой организации — Виктор Бабарико — решил баллотироваться в президенты страны
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Что случилось

  • 12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка и задержании 15 человек, в том числе заместители руководителя банка, а также представителей коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка). Обыски в банке проходили и днем ранее. В финансовой организации тогда заявили, что процессуальные действия никак не скажутся на ее финансовой устойчивости. В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше $4 млн, а также ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс.
  • По 49,8% акций банка принадлежит российским «Газпрому» и Газпромбанку, еще 0,097% акций у Госкомимущества, и 0,266% у ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». С июля 2000-го по май 2020 года председателем правления банка был Виктор Бабарико, заявивший о своем решении принять участие в выборах президента Белоруссии.
  • Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил 12 июня, что комитет «располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности».

Какая позиция у власти и оппозиционера

  • Комитет госконтроля заявил, что проверка банка велась с 2016 года, когда в поле зрения финансовой милиции попала группа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. Об этом же сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, прокомментировавший происходящее в ходе своей поездки в Полоцк: «Работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне <...> Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы».
  • Бабарико в ходе интернет-трансляции заверил, что все имеющиеся у него деньги получены законным путем, а у трех его друзей, которые находятся в статусе подозреваемых, хранились его личные финансовые средства, поэтому с них надо снимать все подозрения.

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Общество
Александр Лукашенко

Как происходящее может быть связано с выборами

  • В Белоруссии 9 августа пройдут очередные президентские выборы. Побороться с Александром Лукашенко (бессменно занимает пост с 1994 года) решили более десятка человек, но перейти к стадии сбора подписей ЦИК разрешил группам в поддержку действующего президента и еще четырнадцати потенциальных кандидатов. Для выдвижения нужно собрать не менее 100 тыс. подписей граждан страны. Подписная кампания ознаменовалась массовыми акциями в поддержку оппозиционных кандидатов и очередями на подписных пунктах. Бабарико заявил, что собрал уже необходимые 100 тыс. подписей, Лукашенко заявил, что в его поддержку собрано 1,5 млн.

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Александр Лукашенко

  • С началом сбора подписей наиболее популярные соперники президента начали сталкиваться с проблемами. Так, сначала не была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению блогера Алексея Тихановского, баллотироваться пришлось его жене Светлане (ее группу зарегистрировали). Алексея Тихановского в конце мая задержали, а в июне стало известно, что ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).
  • Штаб Бабарико 12 июня сообщил о задержании двух членов его инициативной группы в Могилевской области, сообщили «РИА Новости» в пятницу в пресс-службе штаба. Возглавляющий предвыборный штаб Эдуард Бабарико (отец кандидата) также в пятницу сообщил, что Белгазпромбанк перестал переводить средства, которые были собраны в пользу кампании через платформу по сбору средств «МолаМола».
  • При этом Лукашенко заявил в пятницу, что заинтересован в участии Бабарико в выборах: «Я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой «лукашенковской диктатуре» он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался».

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Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений по новому составу Правительства

Как скандал связан с Россией

  • Лукашенко не раз с начала кампании резко высказывался об оппозиции, избегая называть имена вероятных соперников. Он намекал на то, что за одним из кандидатов могут стоять «российские олигархи».«Те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси», — говорил президент 4 июня. При этом Лукашенко не уточнил, кого конкретно он имеет в виду. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил на это, что в России нет олигархов. Виктор Бабарико не раз говорил, что российский интерес к его президентской кампании — «абсолютно нулевой».
  • «Пока развернувшиеся действия больше похожи на кампанию по дискредитации Бабарико. Но если они в итоге приведут к «отжиму» банка, отношения Белоруссии и России будет нанесен серьезный ущерб», — сказал РБК белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

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Фото: M. Henning / blickwinkel / Global Look Press

  • Это не первый случай проблем в корпоративных отношениях России и Белоруссии. Одним из самых резонансных эпизодов в корпоративной сфере было задержание в августе 2013 года в Минске генерального директора «Уралкалия», россиянина Владислава Баумгертнера. Отпущен в Россию он был в ноябре того же года.

Как происходящее влияет на банк

  • 11 июня, как следует из совместного заявления Газпромбанка и «Газпрома», поступившем в РБК, Нацбанк Белоруссии незаконно назначил и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также и.о. его заместителя. «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — сообщили российские компании. «Газпром» и Газпромбанк считают, что эти действия затрагивают права и интересы российских акционеров белорусского банка, а также интересы клиентов и вкладчиков. Компании заявили, что намерены добиваться защиты своих прав и интересов «всеми доступными правовыми средствами», также они принимают меры для охраны интересов клиентов банка и обеспечения его финансовой стабильности.
  • По информации белорусских СМИ, председателем правления может быть назначена Надежда Ермакова, которая в 2011—2014 годах возглавляла Национальный банк.
  • Белгазпромбанк, который сам называет себя «системообразующим банком для предприятий негосударственного сектора экономики», входит в топ-5 крупнейших белорусских финансовых организаций: в 2019 году его активы составили 4,9 млрд белорусских рублей (143,4 млрд руб.), что на 10% больше, чем годом ранее. Прибыль выросла на 7%, до 111,5 млн белорусских рублей (3,2 млрд руб.). Для сравнения, активы крупнейшего в Белоруссии Беларусбанка составляют 26,2 млрд белорусских рублей (766,4 млрд руб.), чистая прибыль — 310,9 млн белорусских рублей (9,1 млрд руб.). Белгазпромбанк выполняет белорусские нормативы достаточности капитала, следует из его отчетности. В первом квартале банк также показал рост чистой прибыли на фоне резкого ослабления белорусского рубля к доллару (-21%), но данных за апрель—июнь, на которые пришлись основные последствия пандемии коронавируса (Нацбанк, в частности, рекомендовал банкам предоставлять заемщикам кредитные каникулы), пока нет.
  • Основан банк был еще в 1990 году под названием «Экоразвитие»: среди его акционеров было 49 юридических и физических лиц, но, как говорится на сайтесамого банка, крупных собственников было значительно меньше (среди них оказался, например, футбольный клуб «Динамо»). В 1993 году у банка сменился состав акционеров, структура и бренд (в течение пяти лет он носил название «Олимп»), а уже в 1997 году его крупнейшими собственниками стали Газпром и Газпромбанк. Сейчас они владеют по 49,8% банка, незначительная доля принадлежит государству в лице Госкомитета по имуществу и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Агентство Fitch в начале июня подтвердило международный рейтинг Белгазпромбанка на уровне B со стабильным прогнозом, такое же решение было принято и в отношении двух других российских «дочек» — БПС-Сбербанка и Банка БелВЭБ. По шкале агентства это спекулятивный рейтинг, который зачастую называют «мусорным», но проблема здесь не в банках: их оценка ограничена страновым потолком, а по версии Fitch, рейтинг Белоруссии как раз и держится на уровне B. Из-за этого рейтинг «ограничивает степень, в которой поддержка от имеющих более высокие рейтинги российских материнских банков может быть учтена в рейтингах их дочерних структур».
Fitch относительно высоко оценивал белорусские банки с российскими корнями именно из-за готовности российских кредитных организаций при необходимости помогать своим «дочкам»: с их ресурсами стоимость поддержки будет невысокой, но дефолт «дочки» будет нести серьезные репутационные риски.

Авторы: Полина Химшиашвили, Антон Фейнберг, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, выборы, задержание, Александр Лукашенко
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