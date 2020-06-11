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Пандемия коронавируса ,  
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Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о числе смертей от COVID-19

Согласно данным на портале «Стопкоронавирус.рф», за апрель—май 2020 года в Москве от COVID-19 умерли 2537 человек, тогда как по данным депздрава — на 1025 человек больше
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Расхождения в данных о числе смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованных на портале «Стопкоронавирус.рф» и сайте департамента здравоохранения Москвы, объясняются разницей в порядке учета. Об этом говорится в официальном сообщении депздрава.

Согласно данным на портале «Стопкоронавирус.рф», за апрель—май 2020 года в Москве от COVID-19 умерли 2537 человек, тогда как по данным депздрава — на 1025 человек больше (3562).

В департаменте здравоохранения пояснили, что передают для публикации на «Стопкоронавирус.рф» ежедневные оперативные данные, тогда как само ведомство впоследствии публикует итоговые данные с учетом окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических исследований.

В сообщении депздрава, в частности, отмечается, что в апреле диагноз COVID-19 был поставлен посмертно, по итогам работы патологоанатомов, в 163 случаях, а в мае — еще в 283 случаях. Еще в 579 случаях причина смерти была изменена на COVID-19 постфактум по методическим рекомендациям Минздрава.

Еще одной причиной расхождений названо то, что данные на «Стопкоронавирус.рф» включают в себя случаи по датам смерти, а итоговые данные депздрава — по дате регистрации смерти.

Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Накануне, 10 июня, депздрав опубликовал данные о смертности в Москве в мае 2020 года, сообщив о смерти от коронавирусной инфекции 2757 человек, что превышало данные на сайте «Стопкоронавирус.рф». При этом в сообщении депздрава отмечалось, что всего в мае в Москве умерли 15 713 человек, что на 5799 больше среднего показателя за предыдущие три года. «Лишняя» смертность на 92% связана с COVID-19, отмечал депздрав. Согласно данным ведомства, кроме 2757 умерших непосредственно от COVID-19 еще 2503 человека умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус.

За последние сутки в Москве от COVID-19 умерли 53 человека, общее число умерших, согласно данным «Стопкоронавирус.рф», превысило 3,1 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва, коронавирус
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