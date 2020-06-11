Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о числе смертей от COVID-19

Согласно данным на портале «Стопкоронавирус.рф», за апрель—май 2020 года в Москве от COVID-19 умерли 2537 человек, тогда как по данным депздрава — на 1025 человек больше

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Расхождения в данных о числе смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованных на портале «Стопкоронавирус.рф» и сайте департамента здравоохранения Москвы, объясняются разницей в порядке учета. Об этом говорится в официальном сообщении депздрава.

Согласно данным на портале «Стопкоронавирус.рф», за апрель—май 2020 года в Москве от COVID-19 умерли 2537 человек, тогда как по данным депздрава — на 1025 человек больше (3562).

В департаменте здравоохранения пояснили, что передают для публикации на «Стопкоронавирус.рф» ежедневные оперативные данные, тогда как само ведомство впоследствии публикует итоговые данные с учетом окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических исследований.

В сообщении депздрава, в частности, отмечается, что в апреле диагноз COVID-19 был поставлен посмертно, по итогам работы патологоанатомов, в 163 случаях, а в мае — еще в 283 случаях. Еще в 579 случаях причина смерти была изменена на COVID-19 постфактум по методическим рекомендациям Минздрава.

Еще одной причиной расхождений названо то, что данные на «Стопкоронавирус.рф» включают в себя случаи по датам смерти, а итоговые данные депздрава — по дате регистрации смерти.