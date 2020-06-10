Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП

В сообщении прокуратуры Москвы отмечается, что актер Михаил Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Михаил Ефремов (справа), доставленный по месту прописки для отбывания домашнего ареста (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В момент попадания в ДТП, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«Органами предварительного расследования М. Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее источник РБК сообщал, что при проведении экспертизы в моче Ефремова нашли следы каннабиноидов и кокаина. При этом источник «РИА Новости» утверждал, что следы наркотиков были остаточными, то есть актер «их употреблял когда-то ранее».

В сообщении прокуратуры отмечается также, что прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать уголовное дело Ефремова в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве и взял расследование на личный контроль.