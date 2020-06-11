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МВД назвало статус Ефремова по делу о наркотиках

Уголовное дело о сбыте наркотиков было заведено после того, как в крови актера после ДТП в центре Москвы были обнаружены следы каннабиноидов и кокаина. Ефремова допросили по этому делу и вернули под домашний арест
Доставка актера Ефремова после допроса по делу о сбыте наркотиков в квартиру, где он отбывает домашний арест
Доставка актера Ефремова после допроса по делу о сбыте наркотиков в квартиру, где он отбывает домашний арест (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов, попавший в центре Москвы в аварию, в которой погиб один человек, остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом говорится в сообщении столичного главка МВД.

«С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК [нарушение правил дорожного движения]. Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК [сбыт наркотиков]», — сообщили в ведомстве.

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Там отметили, что следственные действия в ГСУ ГУ МВД по Москве пока завершены. После допроса Ефремов продолжит находиться под домашним арестом.

Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в больнице. Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов сел пьяным за руль.

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Источник РБК в столичном главке МВД уточнил, что количество алкоголя в его крови говорит об опьянении сильной степени. Позднее источники РБК и ТАСС сообщили, что в организме актера были обнаружены следы наркотиков — каннабиноидов и кокаина. Источник «РИА Новости», в свою очередь, сказал, что найденные следы наркотиков в крови Ефремова являются остаточными, то есть «он их когда-то ранее употреблял». В столичной прокуратуре заявили, что в момент ДТП, Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

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В отношении Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. 10 июня стало известно, что в рамках расследования дела об аварии также завели дело о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК).

Авторы: Виктория Полякова, Михаил Юшков
Теги: Михаил Ефремов, МВД, уголовное дело, наркотики
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