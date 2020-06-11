МВД назвало статус Ефремова по делу о наркотиках
Актер Михаил Ефремов, попавший в центре Москвы в аварию, в которой погиб один человек, остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом говорится в сообщении столичного главка МВД.
«С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК [нарушение правил дорожного движения]. Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК [сбыт наркотиков]», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что следственные действия в ГСУ ГУ МВД по Москве пока завершены. После допроса Ефремов продолжит находиться под домашним арестом.
Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в больнице. Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов сел пьяным за руль.