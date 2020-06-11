МВД назвало статус Ефремова по делу о наркотиках

Уголовное дело о сбыте наркотиков было заведено после того, как в крови актера после ДТП в центре Москвы были обнаружены следы каннабиноидов и кокаина. Ефремова допросили по этому делу и вернули под домашний арест

Доставка актера Ефремова после допроса по делу о сбыте наркотиков в квартиру, где он отбывает домашний арест (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов, попавший в центре Москвы в аварию, в которой погиб один человек, остался в статусе свидетеля после допроса по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом говорится в сообщении столичного главка МВД.

«С водителем иномарки, обвиняемым в ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, проведены следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении него по ст. 264 УК [нарушение правил дорожного движения]. Также мужчина допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК [сбыт наркотиков]», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что следственные действия в ГСУ ГУ МВД по Москве пока завершены. После допроса Ефремов продолжит находиться под домашним арестом.

Михаил Ефремов попал в ДТП на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в больнице. Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов сел пьяным за руль.