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Авария с участием Ефремова ,  
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Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера

Члены семьи намерены «идти до конца» и добиваться справедливого решения суда, сообщил РБК адвокат пострадавшей стороны. Ранее Ефремов записал ролик с извинениями и предложением помощи
Михаил Ефремов (справа)
Михаил Ефремов (справа) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинения актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.

«Я связался с братом Сергея — Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — рассказал Добровинский.

Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя
Общество
Фото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости

По его словам, брат погибшего заявил, что о каком-либо мирном урегулировании говорить слишком поздно, семья не собирается принимать денежную компенсацию от актера. «Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал Добровинский брата Сергея Захарова.

Накануне Михаил Ефремов записал обращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. «Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал актер. Он пообещал помочь семье Захарова «всеми средствами, если примут».

По словам Ефремова, садиться пьяным за руль «непростительно». «Предал я всех, простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — сказал он.

Авария. произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Ефремова влетел на большой скорости в фургон доставки интернет-магазина, за рулем которого сидел Захаров. Он получил множественные травмы и позже умер в больнице.

Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура Москвы сообщила, что актер также был под действием наркотиков. Ранее источник РБК сообщал, что в анализах актера содержались следы каннабиноидов и кокаина. Источник «РИА Новости» сообщал, что следы были остаточными.

В отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности и которое было совершено человеком в состоянии алкогольного опьянения. Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы. Суд отправил актера под домашний арест.

Авторы: Маргарита Алехина, Мария Лисицына
Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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