Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинений актера

Члены семьи намерены «идти до конца» и добиваться справедливого решения суда, сообщил РБК адвокат пострадавшей стороны. Ранее Ефремов записал ролик с извинениями и предложением помощи

Михаил Ефремов (справа) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Члены семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, не приняли извинения актера и считают их запоздалыми, сообщил РБК адвокат Александр Добровинский, который представляет семью Захарова.

«Я связался с братом Сергея — Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — рассказал Добровинский.

По его словам, брат погибшего заявил, что о каком-либо мирном урегулировании говорить слишком поздно, семья не собирается принимать денежную компенсацию от актера. «Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — процитировал Добровинский брата Сергея Захарова.

Накануне Михаил Ефремов записал обращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. «Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал актер. Он пообещал помочь семье Захарова «всеми средствами, если примут».