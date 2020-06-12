В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

Накануне прошли обыски, задержаны 15 человек. Власти утверждают, что экс-глава Белгазпромбанка, который ранее объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии, причастен к противоправной деятельности

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

При обысках в Белгазпромбанке (входит в группу российского Газпромбанка) было изъято более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель, передает БелТА.

Следственные действия прошли в четверг, 11 июня. Сотрудники КГК также обнаружили и приобщили к материалам дела дигипассы (инструменты, которые позволяют управлять счетами в иностранных банках), рассказал Тертель.

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК. По словам Тертеля, большинство задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ведомство также утверждает, что у КГК есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, руководившего кредитной организацией более 20 лет, к противоправной деятельности, которые повлекли к обыскам и возбуждении уголовных дел. Дела заведены по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).