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В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

Накануне прошли обыски, задержаны 15 человек. Власти утверждают, что экс-глава Белгазпромбанка, который ранее объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии, причастен к противоправной деятельности
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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

При обысках в Белгазпромбанке (входит в группу российского Газпромбанка) было изъято более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель, передает БелТА.

Следственные действия прошли в четверг, 11 июня. Сотрудники КГК также обнаружили и приобщили к материалам дела дигипассы (инструменты, которые позволяют управлять счетами в иностранных банках), рассказал Тертель.

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК. По словам Тертеля, большинство задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ведомство также утверждает, что у КГК есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, руководившего кредитной организацией более 20 лет, к противоправной деятельности, которые повлекли к обыскам и возбуждении уголовных дел. Дела заведены по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка
Общество
Александр Лукашенко

«Газпрому» и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка. Госкомимущество Белоруссии владеет 0,097% акций Белгазпромбанка, а ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — 0,266%.

В совместном заявлении Газпромбанка и «Газпрома», поступившем в РБК, говорится, что 11 июня Нацбанк Белоруссии незаконно назначил и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также и.о. его заместителя. «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — сообщили российские компании.

«Газпром» и Газпромбанк считают, что эти действия затрагивают права и интересы российских акционеров белорусского банка, а также интересы клиентов и вкладчиков. Компании заявили, что намерены добиваться защиты своих прав и интересов «всеми доступными правовыми средствами», также они принимают меры для охраны интересов клиентов банка и обеспечения его финансовой стабильности.

Парламент Белоруссии назначил выборы президента на 9 августа
Общество
Фото: Belarusian Telegraph Agency / Xinhua / Global Look Press

Ранее 12 июня портал Tut.by сообщил, что возглавить Белгазпромбанк предложили бывшему председателю Национального банка Белоруссии Надежде Ермаковой. По данным издания, регулятор может ввести в Белгазпромбанке свою администрацию по управлению этим учреждением.

Белгазпромбанк был учрежден в 1990 году. Виктор Бабарико возглавлял его с середины 2000 года до мая 2020 года, когда он объявил о намерении баллотироваться на пост президента (выборы в Белоруссии назначены на 9 августа). В Белгазпромбанке сообщили о выходе Бабарико из состава правления и увольнении его с должности председателя правления по собственному желанию.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, КГК занялся Белгазпромбанком по его поручению. Связь дела банка и предстоящих выборов он опроверг, по его словам, расследование деятельности финансового учреждения велось с 2016 года.

Комментируя заявления КГК, Бабарико сообщил, что ему не предъявляли никаких обвинений. По словам экс-главы Белгазпромбанка, все его доходы имеют легальное происхождение, имущество получено законным путем, и с него уплачены подоходные налоги. Он также рассказал, что накануне власти Белоруссии задержали и опрашивали троих его друзей, теперь их перевели в статус подозреваемых. Сам он не имеет процессуального статуса. «Есть беспокойство, что задержания продолжатся и субъектом буду я», — также сказал Бабарико.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, «Газпромбанк»
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