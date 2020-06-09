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Общество ,  
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Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж

Таганский суд решил поместить Михаила Ефремова под домашний арест. Накануне актер на своем автомобиле попал в ДТП, в результате которого погиб человек. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова ехал на высокой скорости, экспертиза показала сильное алкогольное опьянение у актера. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Наказание — до 12 лет лишения свободы
Михаил Ефремов (справа) выходит из дома перед отъездом на допрос в УВД
Михаил Ефремов (справа) выходит из дома перед отъездом на допрос в УВД (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Михаил Ефремов после допроса в УВД по ЦАО
Михаил Ефремов после допроса в УВД по ЦАО (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)
Михаила Ефремова доставили в Таганский суд
Михаила Ефремова доставили в Таганский суд (Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: пресс-служба Таганского районного суда
Фото: пресс-служба Таганского районного суда
Фото: пресс-служба Таганского районного суда
Фото: пресс-служба Таганского районного суда
Теги: мультимедиа, Михаил Ефремов, актер, ДТП
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