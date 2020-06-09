Допрос и избрание меры пресечения Михаилу Ефремову. Фоторепортаж

Таганский суд решил поместить Михаила Ефремова под домашний арест. Накануне актер на своем автомобиле попал в ДТП, в результате которого погиб человек. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова ехал на высокой скорости, экспертиза показала сильное алкогольное опьянение у актера. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Наказание — до 12 лет лишения свободы