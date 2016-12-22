Пентагон потратит $928 млн на разработку крылатой гиперзвуковой ракеты

Проектированием и созданием прототипа займется компания Lockheed Martin. Ранее кадры испытаний разработанного в России гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» продемонстрировал Владимир Путин

Фото: Tim Korte / AP

Американские ВВС заключили с компанией Lockheed Martin контракт на проектирование и создание прототипа новой гиперзвуковой крылатой ракеты, узнало издание Defense News.

Подписание этого документа, по информации издания, было анонсировано 18 апреля. Соглашение с «неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством» ракет, как уточняет Defense News, предполагает «проектирование, разработку, создание, системную интеграцию, проведение испытаний, а также логистическое планирование и поддержку всех элементов гиперзвукового и обычного оружия дальнего действия, а также оружия воздушного базирования». Общая стоимость контракта, как замечает без указания источников информации, может достигать $928 млн.

Эти данные со ссылкой на представителя американского Министерства обороны также подтверждает газета The Independent. Разрабатываемая ракета, как полагают в военном ведомстве, в результате должна быть в пять раз быстрее скорости звука.

Усилия по созданию таких ракет, согласно заявлению представителя министерства Энн Стефанек, являются «одной из двух шагов [Военно-воздушных сил США] по созданию гиперзвукового оружия». Второй — совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA). В рамках этой программы прототип гиперзвукового оружия должен быть разработан в Штатах к 2023 году.

О заключении подобного контракта, как напоминает The Independent, стало известно спустя месяц после того, как глава Стратегического командования США генерал Джон Хитенс, выступая на слушаниях в сенате, заявил: Соединенным Штатам в настоящее время «не хватает защиты» от гиперзвуковых ракет.​ «И Россия, и Китай активно используют свои гиперзвуковые возможности. Мы наблюдали за тем, как они их испытывают», — отмечал военный.

Слушания, как замечает газета, состоялись спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин, оглашая 1 марта послание Федеральному Собранию, рассказал об испытаниях ракеты «Кинжал», которая, по словам главы государства, «может достигать скорости гиперзвука». Летно-технические характеристики самолета-носителя, как отмечал тогда политик, позволят доставить ракету в точку сброса «за считанные минуты». Сама ракета, как утверждал президент, способна маневрировать на всех участках полета.