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Авария с участием Ефремова ,  
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Результаты экспертизы Ефремова показали опьянение сильной степени

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Результаты медицинского освидетельствования состояния актера Михаила Ефремова, который стал участником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве, показали опьянение сильной степени. Об этом сообщил РБК источник в столичном главке МВД.

О том, что результаты освидетельствования Ефремова показали тяжелую степень опьянения, также сообщает Baza. По их данным, у него в крови выявили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2.1 промилле.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не располагают такой информацией.

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Авария с участием Ефремова произошла накануне вечером. Актер находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee. Выехав на полосу встречного движения, Ефремов врезался в фургон Lada. Утром 9 июня пострадавший умер в больнице.

По факту аварии столичная полиция возбудила в отношении актера уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 2. ст. 264 УК России). После смерти водителя Lada обвинение переквалифицировали по более тяжкой статье — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК России). Максимальное наказание по ней предусматривает 12 лет лишения свободы. Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщил «РИА Новости» адвокат Ефремова, актер признал свою вину в результате ДТП. Агентство не приводит имени защитника. В пресс-службе ГУ МВД сообщили РБК, что не обладают информацией по данному вопросу.

Теги: Москва, ДТП, Михаил Ефремов, алкогольное опьянение
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