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Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

Актера проверяют на алкогольное опьянение. Его автомобиль выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с Lada, водителя которой госпитализировали
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Виновник аварии на Смоленской площади в центре Москвы задержан, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по столице. Речь идет об актере Михаиле Ефремове, уточняют ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Как сообщили РБК в ведомстве, задержанного отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

Позднее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин заявил ТАСС, что Ефремов в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла вечером 8 июня. По данным МВД, Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которой получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу.

Появилось видео ДТП с участием Михаила Ефремова в центре Москвы
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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал в своем Twitter видео с моментом ДТП. В ведомстве сообщили, что из-за аварии на Смоленской площади внешняя сторона Садового кольца перекрыта.

Ранее о задержании Ефремова сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, мужчина, который пострадал в ДТП с участием актера, находится в крайне тяжелом состоянии, он получил перелом ребер, открытый перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы.

Как заявил собеседник агентства, если врачи определят, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, актеру может грозить уголовное дело по ч. 2 ст 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Авторы: Екатерина Костина, Наталия Анисимова
Теги: авария, ДТП, актер
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