Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Виновник аварии на Смоленской площади в центре Москвы задержан, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по столице. Речь идет об актере Михаиле Ефремове, уточняют ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Как сообщили РБК в ведомстве, задержанного отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.
Позднее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин заявил ТАСС, что Ефремов в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.
Авария произошла вечером 8 июня. По данным МВД, Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которой получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу.