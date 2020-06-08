Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

Актера проверяют на алкогольное опьянение. Его автомобиль выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с Lada, водителя которой госпитализировали

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Виновник аварии на Смоленской площади в центре Москвы задержан, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по столице. Речь идет об актере Михаиле Ефремове, уточняют ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Как сообщили РБК в ведомстве, задержанного отправили на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

Позднее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин заявил ТАСС, что Ефремов в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла вечером 8 июня. По данным МВД, Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которой получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу.