«Газпром» счел незаконной смену руководства Белгазпромбанка
Действия Национального банка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) нарушают законодательство страны и Евразийского экономического союза. Об этом говорится в совместном заявлении «Газпрома» и Газпромбанка, поступившем в РБК.
«Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — подчеркнули в заявлении.
Компании добавили, что эти действия затрагивают интересы акционеров, клиентов и вкладчиков белорусского банка, поэтому они намерены добиваться защиты законных прав «всеми доступными правовыми средствами».