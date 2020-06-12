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«Газпром» счел незаконной смену руководства Белгазпромбанка

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Действия Национального банка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) нарушают законодательство страны и Евразийского экономического союза. Об этом говорится в совместном заявлении «Газпрома» и Газпромбанка, поступившем в РБК.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

«Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — подчеркнули в заявлении.

Компании добавили, что эти действия затрагивают интересы акционеров, клиентов и вкладчиков белорусского банка, поэтому они намерены добиваться защиты законных прав «всеми доступными правовыми средствами».

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Обыски в Белгазпромбанке прошли 11 июня. Сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня.

По данным КГК, экс-глава Белгазпромбанка Виктора Бабарико причастен к противоправной деятельности. Возбуждены дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК Белоруссии (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Белгазпромбанк учрежден в 1990 году. Виктор Бабарико возглавлял его с середины 2000 года до мая 2020 года, когда он объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Выборы назначены на 9 августа.

Теги: «Газпром», руководство, Белоруссия, новости
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