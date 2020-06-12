«Газпром» счел незаконной смену руководства Белгазпромбанка

Обыски в Белгазпромбанке прошли 11 июня. Сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня.

По данным КГК, экс-глава Белгазпромбанка Виктора Бабарико причастен к противоправной деятельности. Возбуждены дела по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК Белоруссии (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Белгазпромбанк учрежден в 1990 году. Виктор Бабарико возглавлял его с середины 2000 года до мая 2020 года, когда он объявил о намерении баллотироваться на пост президента. Выборы назначены на 9 августа.