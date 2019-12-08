США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

По словам главы американского оборонного ведомства Марка Эспера, его ведомство тратит «каждый доллар», чтобы достичь преимущества в области гиперзвукового оружия

Марк Эспер (Фото: Virginia Mayo / AP)

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия. Об этом глава Минобороны США заявил на форуме безопасности (Reagan National Defense Forum) в Калифорнии. Трансляцию его выступления показал на своей странице в Facebook телеканал FoxNews.

Эспер заявил, что США несколько лет назад взяли паузу в этой области. «И теперь мы в роли догоняющего», — сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос о разработке Россией гиперзвукового оружия. Он уточнил, что Минобороны США сейчас вкладывает «каждый доллар, который только может», чтобы достичь преимущества в этой области.

Он также признался, что разработками России различных стратегических вооружений, которые, по его словам, выходят за рамки СНВ-3.Кроме того, глава Пентагона вновь обвинил Москву в нарушении положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, перестал действовать со 2 августа 2019 года).

Глава американского оборонного ведомства также рассказал, что по-прежнему планирует сместить акцент американских военных на конкуренцию с Китаем и Россией, даже несмотря на то, что угрозы безопасности накапливаются на Ближнем Востоке. Он обвинил Москву и Пекин в том, что те добиваются установления «права вето» в отношении экономических решений и решений в области безопасности небольших стран.