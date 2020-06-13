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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов извинился перед семьей погибшего в аварии с ним водителя

Фото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Таганского суда / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов, попавший в аварию в центре Москвы, попросил прощения у семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Запись опубликована на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал Ефремов.

«Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут», — добавил он. По словам актера, это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

Актер добавил, что «непростительно садиться по пьянке за руль». «Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить», — сказал Ефремов.

В то же время он опроверг все слухи о том, что ему якобы могут помочь избежать наказания. «Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться, включать какие-то свои связи или знакомства я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — заявил актер.

Случившееся, по его словам, «не кино», которое можно перемотать назад. «Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключил актер.

Материал дополняется.

Теги: Михаил Ефремов
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