Следствие ужесточило обвинение против Михаила Ефремова

Такое решение было принято после смерти пострадавшего в ДТП водителя. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы

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Следователь УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы принял решение о переквалификации обвинения в отношении актера Михаила Ефремова на более тяжкую часть статьи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

«8 июня на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада». Пострадавший в результате ДТП водитель отечественного автомобиля был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Учитывая данные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ переквалифицировано на пункт «а» части 4 указанной статьи», — говорится в сообщении.

Изначально в отношении Ефремова было заведено дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Эта часть предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.