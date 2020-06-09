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Следствие ужесточило обвинение против Михаила Ефремова

Такое решение было принято после смерти пострадавшего в ДТП водителя. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Следователь УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы принял решение о переквалификации обвинения в отношении актера Михаила Ефремова на более тяжкую часть статьи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

«8 июня на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада». Пострадавший в результате ДТП водитель отечественного автомобиля был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Учитывая данные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ переквалифицировано на пункт «а» части 4 указанной статьи», — говорится в сообщении.

Изначально в отношении Ефремова было заведено дело по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Эта часть предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер в больнице
Общество
Фото: Роман Канащук / ТАСС

О смерти водителя, в автомобиль которого врезался Jeep Ефремова, стало известно утром во вторник. Мужчину с множественными травмами доставили в НИИ имени Склифосовского, однако спасти ему жизнь врачам не удалось. Telegram-канал Baza и телеканал «Москва 24» сообщали, что погибший — 57-летний курьер Сергей Захаров.

Тот факт, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, показала проведенная экспертиза. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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