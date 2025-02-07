В USAID сочли решение о роспуске «хуже Афганистана»
Поспешное решение о роспуске Агентства США по международному развитию (USAID) будет иметь катастрофические последствия, заявил Financial Times чиновник агентства.
«Это Афганистан Трампа. Это будет хуже, чем в Афганистане, потому что мы не только выходим без предупреждения, но у нас также есть Илон Маск, который в X называет USAID кучкой преступников, и это отражается на мнении многих правительств в тех местах, где мы работаем», — сказал собеседник.
После прихода к власти Дональд Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. Директор службы безопасности агентства Джон Вурхиз и его заместитель, в частности, были отправлены в отпуск после того, как отказались разрешить Департаменту эффективности правительства (DOGE) Илона Маска получить доступ к закрытым помещениям, где хранится секретная информация. Агентство Reuters сообщало о планах администрации Трампа сократить штат сотрудников USAID до 294 человек с 10 тыс.
Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть». По его словам, Трамп согласился с тем, что его нужно закрыть. После этого штаб-квартира агентства в Вашингтоне перестала работать. Госсекретарю Марко Рубио было поручено временно руководить USAID.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин