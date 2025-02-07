В USAID сочли решение о роспуске «хуже Афганистана»

Решение о роспуске Агентства по международному развитию будет иметь катастрофические последствия: будет хуже, чем при выводе войск США из Афганистана, пишет Financial Times

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Поспешное решение о роспуске Агентства США по международному развитию (USAID) будет иметь катастрофические последствия, заявил Financial Times чиновник агентства.

«Это Афганистан Трампа. Это будет хуже, чем в Афганистане, потому что мы не только выходим без предупреждения, но у нас также есть Илон Маск, который в X называет USAID кучкой преступников, и это отражается на мнении многих правительств в тех местах, где мы работаем», — сказал собеседник.

После прихода к власти Дональд Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. Директор службы безопасности агентства Джон Вурхиз и его заместитель, в частности, были отправлены в отпуск после того, как отказались разрешить Департаменту эффективности правительства (DOGE) Илона Маска получить доступ к закрытым помещениям, где хранится секретная информация. Агентство Reuters сообщало о планах администрации Трампа сократить штат сотрудников USAID до 294 человек с 10 тыс.

Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть». По его словам, Трамп согласился с тем, что его нужно закрыть. После этого штаб-квартира агентства в Вашингтоне перестала работать. Госсекретарю Марко Рубио было поручено временно руководить USAID.