 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп назначил госсекретаря Рубио исполняющим обязанности главы USAID

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Госсекретаря США Марко Рубио назначили исполняющим обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает The Hill.

О назначении Рубио сообщил журналистам во время поездки в Сальвадор.

«Многие функции USAID сохранятся, но они должны быть приведены в согласие с американской внешней политикой», — заявил госсекретарь.

USAID — независимое агентство правительства США, было учреждено в 1961 году по указу президента США Джона Кеннеди. Агентство отвечает за управление помощью другим странам и предоставляет гранты на проекты по развитию государств. В частности, финансировало множество проектов на Украине.

USAID является независимым государственным агентством, но подчинено оно президенту, госсекретарю США и Совету по национальной безопасности.

Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась после заявлений Маска и Трампа
Политика
У входа в штаб-квартиру Агентства США по международному развитию (USAID), Вашингтон,&nbsp;3 февраля 2025 года

В начале февраля предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что ей «пора умереть». Президент США Дональд Трамп отметил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение». Позднее Маск рассказал, что обсудил с Трампом деятельность USAID и тот «согласился с тем, что мы должны его закрыть».

По данным The Wall Street Journal, агентство отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск или разорвало договоры из-за подозрений в попытке обойти указ президента о приостановке программ помощи другим странам.

Сайт агентства и его аккаунт в X перестали работать. Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Персоны
Дональд Трамп Марко Рубио Госдепартамент США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась после заявлений Маска и Трампа
Политика
Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть»
Политика
Сайт USAID и его аккаунт в X перестали работать на фоне указа Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
В МИД России перечислили условия для переговоров с УкраинойПолитика, 02:01
Radio NV назвало сроки визита спецпосланника Трампа Келлога в КиевПолитика, 01:34
Reuters узнал о возобновлении поставок оружия от США УкраинеПолитика, 01:17
Трамп назначил госсекретаря Рубио исполняющим обязанности главы USAIDПолитика, 01:03
Карлсен призвал Дворковича уйти в отставку с поста президента FIDEСпорт, 00:37
Рютте решил держать в «тайне» от Путина видение урегулирования на УкраинеПолитика, 00:28
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 00:09
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Трамп создал фонд благосостояния США для возможной покупки TikTokЭкономика, 00:07
Игроки Грузии и Узбекистана вошли в топ дорогих трансферов зимыСпорт, 00:05
Франция начала вывод своих войск из СенегалаПолитика, 00:05
Аналитики спрогнозировали долю беспилотных авто в России в 80% к 2042-муТехнологии и медиа, 00:01
ЦБ зафиксировал всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсетяхФинансы, 00:00
В Чехии бобры построили плотину и сэкономили властям более $1,2 млнОбщество, 03 фев, 23:48
Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезнейОбщество, 03 фев, 23:34