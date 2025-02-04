Трамп назначил госсекретаря Рубио исполняющим обязанности главы USAID

Госсекретаря США Марко Рубио назначили исполняющим обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает The Hill.

О назначении Рубио сообщил журналистам во время поездки в Сальвадор.

«Многие функции USAID сохранятся, но они должны быть приведены в согласие с американской внешней политикой», — заявил госсекретарь.

USAID — независимое агентство правительства США, было учреждено в 1961 году по указу президента США Джона Кеннеди. Агентство отвечает за управление помощью другим странам и предоставляет гранты на проекты по развитию государств. В частности, финансировало множество проектов на Украине. USAID является независимым государственным агентством, но подчинено оно президенту, госсекретарю США и Совету по национальной безопасности.

В начале февраля предприниматель Илон Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что ей «пора умереть». Президент США Дональд Трамп отметил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение». Позднее Маск рассказал, что обсудил с Трампом деятельность USAID и тот «согласился с тем, что мы должны его закрыть».

По данным The Wall Street Journal, агентство отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск или разорвало договоры из-за подозрений в попытке обойти указ президента о приостановке программ помощи другим странам.

Сайт агентства и его аккаунт в X перестали работать. Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась.