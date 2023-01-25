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Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Суд в Москве ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу из-за ее работы по всей России
Суд ликвидировал старейшую правозащитную организацию из-за деятельности на всей территории страны при региональном статусе. МХГ вменили 11 нарушений: наблюдения за судами, участие в онлайн-мероприятиях и обращение в госорганы
Адвокаты Генри Резник и Михаил Бирюков, члены Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева и Дмитрий Макаров (справа налево) во время рассмотрения искового заявления Министерства юстиции РФ о ликвидации правозащитной организации &laquo;Московская Хельсинкская группа&raquo; в Мосгорсуде
Адвокаты Генри Резник и Михаил Бирюков, члены Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева и Дмитрий Макаров (справа налево) во время рассмотрения искового заявления Министерства юстиции РФ о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» в Мосгорсуде (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

О чем говорилось в суде

В среду, 25 января, Московский городской суд принял решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы по иску Министерства юстиции, передает корреспондент РБК.

Судья Михаил Казаков вынес решение удовлетворить административное исковое заявление. «Решение суда может быть обжаловано в Первом апелляционном суде в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме», — сообщил Казаков в суде.

В основу иска легли результаты внеплановой проверки столичной прокуратуры, которая прошла с 8 по 28 ноября 2022 года. Нарушения были обнаружены в ходе мониторинга сети Интернет, сообщила представитель обвинения.

В ходе судебного заседания представители Минюста заявили о неустранимости нарушений Московской Хельсинкской группы. Проведение мероприятий за пределами Москвы является уже совершившимся фактом, сообщил представитель истца. Основное нарушение МХГ заключается в осуществлении деятельности на всей территории страны при статусе региональной организации.

Московская Хельсинкская группа была основана еще в 1976 году. Во времена СССР она была известна как Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР.

В 2012 году правозащитная организация отказалась от зарубежного финансирования в связи с принятием закона об НКО-иноагентах.

На сайте МХГ говорится, что ее миссия — «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России». Для этого МХГ со дня своего основания занимается выявлением нарушений прав человека и принятием мер с целью добиться соблюдения международных обязательств в области прав человека, взятых на себя Российской Федерацией.

В 1996 году организацию возглавила Людмила Алексеева. Она была председателем группы до своей смерти в 2018 году. На церемонию прощания с Алексеевой приезжал президент России Владимир Путин. За год до этого он лично поздравлял Алексееву с 90-летним юбилеем. В поздравительной телеграмме за подписью президента говорилось, что Алексеева «по велению сердца» посвятила жизнь «служению обществу, твердому и последовательному отстаиванию прав и свобод человека».

В 2018 году организацию возглавили три сопредседателя — Вячеслав Бахмин, Валерий Борщев и Дмитрий Макаров.

Представитель ответчика сообщил, что самый важный вопрос состоит в том, каким образом прокуратура выносила свое требование о проведении проверки, когда в постановлении Правительства РФ об особенностях осуществления госконтроля говорится, что в 2022 году не будут проводиться надзорные мероприятия. По словам адвоката, к этому документу прилагается закрытый перечень оснований, по которым прокуратура может осуществлять проверки. По словам представителей Минюста, прокуратура осуществляла мониторинг сети Интернет и установила, что Московская Хельсинкская группа совершила нарушения. «Это не входит в перечень оснований для внеплановой проверки. Такие действия истца нарушили конституционное право», — считает адвокат.

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Другой представитель административного ответчика сообщил, что проверка прокуратуры была осуществлена с нарушением законодательства и доказательства нарушений были получены незаконно. «Они должны быть исключены из доказательной базы», — отметил адвокат.

Сопредседатель организации Валерий Борщев, выступая в суде, сообщил, что выдвигаемые претензии — это абсурд. «Права человека экстерриториальны — это азбука», — сообщил правозащитник. «Никогда не думал, что буду присутствовать на суде, где разрушается то, что строили мои единомышленники, то что строил Андрей Сахаров», — добавил он.

Он упрекнул процессуальных оппонентов в том, что они «уничтожают правозащитное движение». Борщев считает, что ликвидация организации станет ударом по правозащитному движению не только в России, но и во всем мире.

Какие нарушения вменяют МХГ

В суде назвали 11 нарушений, которые легли в основу иска о ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ). Представитель МХГ Светлана Астраханцева сообщила в суде, что в иске Минюста говорится о мероприятиях, которые якобы были организованы правозащитниками.

МХГ вменяют шесть эпизодов наблюдения судебных процессов, три мероприятия, в которых представители МХГ участвовали онлайн, и два обращения в госорганы.

В иске говорится о том, что представитель МХГ участвовал в открытом судебном заседании в Ярославле по резонансному делу, имеющему общественную значимость. Тогда в суде рассматривалось дело о пытках в колонии и касалось пыток путем ударов палками по пяткам заключенному. «На момент судебного заседания люди, которые там присутствовали, не имели отношения к МХГ, они были студентами, которых мы попросили съездить. Это волонтеры, которые собирали информацию для нас. Да, они заслужили доверие и позже были приняты в ряды организации», — сообщила Астраханцева.

Также Минюст упоминает в иске участие представителей МХГ в судебных заседаниях над Александром Шестуном, которые проходили в Подольске. «Семья Шестуна обратилась в МХГ, — говорит Астраханцева. — Что мы должны были сказать? Ищите защиты в Подольске?»

Еще прокуратура обнаружила такие нарушения, как участие в ингушском процессе над фигурантами так называемого «ингушского дела», связанного с массовым протестами, которые прошли в республике по поводу изменения границ двух регионов.

Еще одно нарушение — онлайн-лекция, которую читал член МХГ для мероприятия, проходящего в Сочи. «Это была лекция «Алгоритм защиты прав при общении с полицейскими», — сообщила представитель МХГ.

Также в списке нарушений есть наше обращение к губернатору Санкт-Петербурга по поводу нарушения прав жителей города при проведении одиночных пикетов. «Обращение отправляли не мы, а мы были просто подписантами», — говорит Астраханцева.

Ранее РБК сообщал, что Минюст подал иск к правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа», который касается ликвидации местных общественных объединений.

Член МХГ Борис Альтшулер сообщал РБК, что в исковом заявлении Минюста говорится, что МХГ — московская региональная организация и должна действовать только в пределах Москвы. По словам Альтшулера, в иске приводится очень много фактов обширной деятельности организации по всей стране: участие в судебных процессах, в семинарах в других регионах. Собеседник отметил, что на самом деле организация работала на всей территории Российской Федерации. «Минюст считает, что это неустранимое противоречие уставу, поэтому МХГ подлежит ликвидации», — сообщил он РБК.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Мосгорсуд заседание правозащитная организация Московская Хельсинкская группа
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