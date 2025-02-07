Трамп заявил о масштабной коррупции в USAID после иска от ее сотрудников

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что коррупция в Агентстве США по международному развитию (USAID) была на «невиданном ранее» уровне, поэтому организация точно будет закрыта.

«USAID сводит с ума левых радикалов, и они ничего не могут с этим поделать, потому что то, как тратятся деньги, причем в значительной степени мошенническим путем, совершенно необъяснимо. Коррупция достигла невиданных ранее масштабов. Закройте ее [организацию]», — написал он в своем аккаунте в Truth Social.

Ранее Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA) и Американская федерация государственных служащих (AFGE) подали иск с требованием возобновить работу USAID. После вступления в должность президента США Трамп объявил о масштабных изменениях в агентстве. Программы USAID были заморожены на 90 дней на время ревизии, закрылась штаб-квартира в Вашингтоне, прекратили работу сайт и аккаунт USAID в соцсети X.

В феврале Reuters сообщил о том, что администрация Трампа намерена сократить штат сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) до 294 человек против 10 тыс., которые работают в нем сейчас.

Два профсоюза представляют интересы сотрудников агентства. В качестве ответчиков заявлены Трамп, Госдепартамент и его глава Марко Рубио, Минфин и его глава Скотт Бессент, а также само USAID.

В исковом заявлении утверждается, что Трамп превышает свои полномочия, нарушает Конституцию и федеральные законы, поскольку конгресс не давал разрешения на такие действия, в то время как только законодательный орган вправе приостанавливать работу агентства.

Ранее Рубио обвинил агентство в нарушении запрета на финансирование программ и «недолжном сотрудничестве» с новым руководством Госдепартамента.