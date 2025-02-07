В США подали первый иск с требованием возобновить работу USAID

USAID предоставляет лекарства, еду и поддержку сотням тысяч нуждающихся по всему миру, а президент нарушает Конституцию, инициируя роспуск организации, говорится в иске. Трамп считает, что агентство тратило деньги недобросовестно

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Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA) и Американская федерация государственных служащих (AFGE) подали иск с требованием возобновить работу Агентства США по международному развитию (USAID) в федеральный суд в Вашингтоне (.pdf).

«Эти действия привели к глобальному гуманитарному кризису, резко остановив важную работу сотрудников USAID, грантополучателей и подрядчиков. Они стоили тысяч американских рабочих мест. И они поставили под угрозу интересы национальной безопасности США», — сказано в документе.

Истцами выступают два профсоюза, которые представляют сотрудников USAID. В качестве ответчиков заявлены президент США Дональд Трамп, Госдепартамент и его глава Марко Рубио, Минфин и его глава Скотт Бессент, а также само USAID.

Требования истцов связаны с тем, что в пятницу, 7 февраля, в 23:59 по вашингтонскому времени (8 февраля 7:59 мск) большинство сотрудников USAID будут уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск. CNN, NYT и NPR выяснили, что в агентстве останутся работать менее 300 человек, а сокращения коснутся примерно 13 тыс. сотрудников. По данным телеканала, это первый иск, требующий отменить разгром USAID.

В исковом заявлении утверждается, что Трамп превышает свои полномочия, нарушает Конституцию и федеральные законы, поскольку конгресс не давал разрешения на такие действия, в то время как только законодательный орган вправе приостанавливать работу агентства.

Профсоюзы выдвинули требование обязать президентскую администрацию отменить действия, предпринятые для роспуска USAID, и прекратить любые дальнейшие шаги в этом направлении, пока продолжается судебное разбирательство. Другими требованиями стали назначение независимого исполняющего обязанности директора USAID, восстановление работы систем и сайтов агентства, возобновление всех грантов, контрактов и отзыв уведомлений об административных отпусках и увольнениях.

«USAID предоставляет жизненно необходимые продукты питания, медикаменты и поддержку сотням тысяч людей по всему миру. Без партнеров агентства для реализации этой миссии медицинские клиники, бесплатные столовые, программы помощи беженцам и бесчисленное множество других программ, возглавляемых США, были бы немедленно остановлены», — подчеркивается в иске.

Программы международной помощи USAID были заморожены на 90 дней в день инаугурации Трампа в конце января, новая администрация рассказала о планах провести ревизию работы агентства.

Миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности госуправления (DOGE), назвал USAID «преступной организацией» и заявил, что ей «пора умереть».