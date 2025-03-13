USAID разорвало соглашение с фондом энергетической поддержки Украины

Соглашение заключили в 2023-м. За два года на помощь Киеву в энергосекторе выделили $75 млн. США сократили более чем на 80% количество контрактов USAID, поскольку часть из них вредили национальным интересам страны

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Агентство США по международному развитию (USAID) уведомило европейское Энергетическое сообщество о прекращении действия грантового соглашения с Фондом энергетической поддержки Украины, говорится в сообщении на сайте сообщества. Оно представляет собой объединение ЕС и стран-соседей в рамках создания интегрированного общеевропейского энергетического рынка.

«Секретариат Энергетического сообщества подтвердил получение этого уведомления и в настоящее время ожидает дальнейших разъяснений от USAID. Прекращение действия этого гранта сократит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины», — сказано в сообщении.

Уведомление было получено еще 27 февраля.

Соглашение стороны заключили в 2023 году. Тогда речь шла о сумме $25 млрд, в 2024-м на помощь Украине в восстановлении энергетики решили выделить $50 млн.

NBC News 28 февраля со ссылкой на источники сообщал, что в конце того же месяца Госдепартамент США прекратил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики, которым занималось USAID.

Собеседники телеканала отмечали, что агентство играло «ключевую роль» в экономической устойчивости Украины, в том числе благодаря помощи в энергосекторе. Телеканал указывал, что США в целом сокращают присутствие USAID на Украине: количество сотрудников, работавших на агентство в стране, собирались сократить с 64 человек до восьми.

10 марта госсекретарь Марко Рубио, ставший главой агентства после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщил, что США закрывают 83% программ USAID — это 5,2 тыс. контрактов. По его словам, в рамках них «были потрачены десятки миллиардов долларов», при этом иногда это было не то что не в интересах США, а вредило им.

К подобным выводам американские власти пришли после шестинедельного анализа деятельности USAID. По итогам проверки остались в силе около 1 тыс. программ. Расходы по ним будут контролировать «более эффективно под руководством Государственного департамента», отметил Рубио.