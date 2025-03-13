USAID разорвало соглашение с фондом энергетической поддержки Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) уведомило европейское Энергетическое сообщество о прекращении действия грантового соглашения с Фондом энергетической поддержки Украины, говорится в сообщении на сайте сообщества. Оно представляет собой объединение ЕС и стран-соседей в рамках создания интегрированного общеевропейского энергетического рынка.
«Секретариат Энергетического сообщества подтвердил получение этого уведомления и в настоящее время ожидает дальнейших разъяснений от USAID. Прекращение действия этого гранта сократит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины», — сказано в сообщении.
Уведомление было получено еще 27 февраля.
Соглашение стороны заключили в 2023 году. Тогда речь шла о сумме $25 млрд, в 2024-м на помощь Украине в восстановлении энергетики решили выделить $50 млн.
NBC News 28 февраля со ссылкой на источники сообщал, что в конце того же месяца Госдепартамент США прекратил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики, которым занималось USAID.
Собеседники телеканала отмечали, что агентство играло «ключевую роль» в экономической устойчивости Украины, в том числе благодаря помощи в энергосекторе. Телеканал указывал, что США в целом сокращают присутствие USAID на Украине: количество сотрудников, работавших на агентство в стране, собирались сократить с 64 человек до восьми.
10 марта госсекретарь Марко Рубио, ставший главой агентства после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщил, что США закрывают 83% программ USAID — это 5,2 тыс. контрактов. По его словам, в рамках них «были потрачены десятки миллиардов долларов», при этом иногда это было не то что не в интересах США, а вредило им.
К подобным выводам американские власти пришли после шестинедельного анализа деятельности USAID. По итогам проверки остались в силе около 1 тыс. программ. Расходы по ним будут контролировать «более эффективно под руководством Государственного департамента», отметил Рубио.
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