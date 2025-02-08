Суд частично отменил решение администрации Трампа по агентству USAID
Суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство профсоюза государственных служащих США и Ассоциации работников дипломатической службы, которые подали иск после отправки в отпуск администрацией президента Дональда Трампа сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), выделявшего помощь другим странам, передает Reuters.
«Значительное сокращение штата, а также закрытие офисов и принудительное переселение [сотрудников USAID] были совершены в нарушение принципа разделения властей и в обход полномочий исполнительной власти», — заявила адвокат профсоюзов Карла Гилбрайд в суде.
Решение коснется примерно 2,7 тыс. человек: 500, уже отправленных в отпуск, и 2,2 тыс., кто должен был уйти с работы с 8 февраля. Кроме того, решение запретило перевод сотрудников USAID за пределами США. Но действовать оно будет только до 14 февраля. На следующий день после этого суд рассмотрит вопрос о продлении срока.
Однако суд отклонил требование профсоюзов возобновить работу офисов USAID и финансирование грантов и контрактов агентства.
Вернувшись в Белый дом, Трамп на 90 дней приостановил выделение американской помощи другим странам, что в первую очередь коснулось USAID, созданного в 1961 году президентом Джоном Кеннеди и занимавшегося оказанием гуманитарной помощи. 25 января Госдеп подписал соответствующее распоряжение, затем главой агентства был назначен госсекретарь Марк Рубио.
Как сообщал Reuters ранее со ссылкой на источники, в команде Трампа запланировали сократить штат USAID до 294 человек против 10 тыс., которые работают там сейчас, то есть более чем в 30 раз. На фоне этих сообщений и отправки сотрудников USAID в отпуск профсоюзы подали иск к Трампу, представителям его администрации и самому агентству.
Президент обвинял агентство в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию организации. Критикует USAID и близкий соратник Трампа Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности госуправления (DOGE). Бизнесмен называл агентство преступной организацией и заявил, что ей пора умереть.
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