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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Сайт USAID и его аккаунт в X перестали работать на фоне указа Трампа

Сайт и аккаунт в X USAID перестали работать на фоне заморозки Трампом помощи
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Cheryl Ravelo / Reuters
Фото: Cheryl Ravelo / Reuters

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать на фоне заморозки администрацией Дональда Трампа программ помощи.

Как сообщает CNN, сайт отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его Госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.

Аккаунт USAID в соцсети X также недоступен. «Этот аккаунт не существует», — говорится в сообщении на странице агентства.

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Фото:Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

В день своей инаугурации Трамп подписал более 40 указов, в том числе о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио издал директиву, запрещающую Госдепу и USAID предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.

На эти два ведомства приходится около 90% иностранной помощи, оказываемой Соединенными Штатами: по линии USAID в 2023 году было выделено $42,5 млрд, по линии внешнеполитического ведомства — $18,9 млрд (всего в этом году на долю США пришлось $64,69 млрд из $223,3 млрд иностранной помощи, предоставленной развитыми странами Организации экономического сотрудничества и развития).

По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

Американская помощь поступала через USAID в том числе на Украину.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

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