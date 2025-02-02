Сайт USAID и его аккаунт в X перестали работать на фоне указа Трампа
Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать на фоне заморозки администрацией Дональда Трампа программ помощи.
Как сообщает CNN, сайт отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его Госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.
Аккаунт USAID в соцсети X также недоступен. «Этот аккаунт не существует», — говорится в сообщении на странице агентства.
В день своей инаугурации Трамп подписал более 40 указов, в том числе о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио издал директиву, запрещающую Госдепу и USAID предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.
На эти два ведомства приходится около 90% иностранной помощи, оказываемой Соединенными Штатами: по линии USAID в 2023 году было выделено $42,5 млрд, по линии внешнеполитического ведомства — $18,9 млрд (всего в этом году на долю США пришлось $64,69 млрд из $223,3 млрд иностранной помощи, предоставленной развитыми странами Организации экономического сотрудничества и развития).
По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.
Американская помощь поступала через USAID в том числе на Украину.
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