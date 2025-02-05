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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Bloomberg узнал, как сотрудники Маска вскрывали секретную комнату USAID

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Возвращение Трампа в Белый дом
На прошлой неделе сотрудники DOGE пришли в штаб-квартиру USAID и потребовали предоставить им доступ в охраняемую комнату, где хранятся секретные документы. Получив отказ, они позвонили Маску, тот пригрозил привлечь приставов
Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images
Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images

В субботу, 1 февраля, когда почти все сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) покинули штаб-квартиру в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, туда прибыли помощники Илона Маска с требованием предоставить им доступ в офисы ведомства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это были четверо сотрудников возглавляемого Маском департамента эффективности госуправления (DOGE), молодые люди с опытом работы в сфере технологий. В USAID их прозвали «детьми DOGE».

По словам собеседников Bloomberg, сотрудники DOGE обошли несколько этажей, они ходили из офиса в офис, обыскивая столы. Чиновники также хотели попасть в охраняемую комнату, где хранятся секретные и конфиденциальные документы, но сотрудник службы безопасности USAID отказал им, произошла стычка. После этого один из посетителей позвонил Маску, и тот пригрозил представителям USAID, что привлечет Службу судебных приставов США (подразделение Минюста), если его подчиненным не предоставят доступ к конфиденциальной информации. В итоге сотрудники DOGE его получили — по крайней мере к части того, что искали, пишет Bloomberg.

Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась после заявлений Маска и Трампа
Политика
У входа в штаб-квартиру Агентства США по международному развитию (USAID), Вашингтон,&nbsp;3 февраля 2025 года

Комната, куда стремились попасть члены команды Маска — это хранилище конфиденциальной информации (sensitive compartmented information facility, или SCIF). Как отмечает Washington Post, в зданиях федеральных ведомств и посольств в Вашингтоне, а также на военных объектах есть тысячи таких помещений, они могут быть размером с телефонную будку или занимать целый этаж. Комнаты защищены от прослушки и оснащены системой контроля доступа, на дверях установлены кодовые замки.

В здании Рейгана SCIF расположена на втором этаже, там хранятся не только конфиденциальные документы, но и кадровая информация USAID, она не является секретной. Несмотря на это, для входа в помещение все равно требуется высокий уровень допуска, и неясно, был ли он у команды Маска, пишет агентство.

USAID было учреждено в 1961 году по указу президента США Джона Кеннеди. Агентство отвечает за управление помощью другим странам и предоставляет гранты на проекты по развитию государств. В частности, финансировало множество проектов на Украине. В день своей инаугурации президент Дональд Трамп подписал более 40 указов, в том числе о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. После этого госсекретарь Марко Рубио издал директиву, запрещающую Госдепу и USAID предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.

Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть», а Трамп заявил, что агентством управляют «радикалы-помешанные». 3 февраля штаб-квартира USAID закрылась, президент назначил Рубио исполняющим обязанности администратора агентства.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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