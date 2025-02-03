Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась после заявлений Маска и Трампа

Маск заявил, что Трамп согласился с тем, что USAID надо закрыть. Бизнесмен критикует деятельность агентства. Штаб-квартиру USAID в Вашингтоне закрыли для персонала, со стен здания сняли логотипы

У входа в штаб-квартиру Агентства США по международному развитию (USAID), Вашингтон, 3 февраля 2025 года (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID) в Вашингтоне закрылась после того, как глава департамента эффективности госуправления (DOGE) в администрации Дональда Трампа, бизнесмен Илон Маск заявил, что президент согласился c тем, что агентство нужно ликвидировать, передает CNN.

«По указанию руководства Агентства, штаб-квартира USAID в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, будет закрыта для персонала агентства в понедельник, 3 февраля 2025 года. Персонал агентства, обычно назначаемый для работы в штаб-квартире USAID, завтра будет работать удаленно, за исключением персонала, выполняющего основные функции по обслуживанию на месте и зданий, с которым высшее руководство связывается индивидуально», — говорится в электронном письме, которое получили сотрудники агентства вскоре после полуночи.

Как сообщает телеканал, со стен здания были удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID. Сайт и аккаунт агентства в X прекратили работу накануне.

USAID — независимое агентство правительства США, было учреждено в 1961 году по указу президента США Джона Кеннеди. Агентство отвечает за управление помощью другим странам и предоставляет гранты на проекты по развитию государств. В частности, финансировало множество проектов на Украине.

2 февраля Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что ей «пора умереть». Трамп, в свою очередь, заявил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение». По данным The Wall Street Journal и NPR, агентство отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск или разорвало договоры из-за подозрений в попытке обойти указ президента о приостановке программ помощи другим странам.

Позже Маск в эфире X Spaces рассказал, что обсудил с Трампом деятельность USAID и тот «согласился с тем, что мы должны его закрыть». По данным CNN, ожидается, что Трамп полностью закроет агентство и передаст его в ведение Госдепартамента.

В выходные двое высокопоставленных сотрудников службы безопасности агентства были отправлены в отставку после отказа предоставить членам DOGE доступ к системам USAID. Как писал Bloomberg, сотрудники DOGE приехали в штаб-квартиру агентства в субботу, 1 февраля, и пытались получить доступ в том числе к секретным файлам. Они пригрозили привлечь к этому службу судебных приставов, и в итоге получили доступ к некоторым материалам.

Коллега Маска по DOGE Кэти Миллер после этого написала в X, что «ни к одному секретному материалу не был получен доступ без надлежащего разрешения службы безопасности».

Кроме того, на прошлой неделе USAID проинформировали о том, что Госдеп получил доступ к облачному хранилищу Google Drive агентства, сообщил CNN его сотрудник. «Государственный департамент США теперь имеет доступ ко всем нашим внутренним документам и всему набору файлов, документов, всего остального — ко всем нашим системам», — сказал он.