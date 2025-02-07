Reuters узнал, что штат USAID сократят в 34 раза

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена сократить штат сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) до 294 человек против 10 тыс., которые работают в нем сейчас. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами Белого дома.

Сокращения коснутся 97% сотрудников. Так, в африканском бюро USAID рабочие места сохранят только 12 человек, а в азиатском — восемь, сказали изданию собеседники.

«Это возмутительно», — заявил Джон Брайан Этвуд, бывший глава USAID (1993-1999). По его словам, массовое увольнение персонала фактически уничтожит агентство.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, две трети из 10 тыс. сотрудников USAID сейчас работают за пределами Соединенных Штатов.

USAID (United States Agency for International Development) — независимое агентство федерального правительства США, которое отвечает за международную помощь и содействие развитию других стран. Оно было создано в 1961 году и стало одним из крупнейших в мире. Бюджет USAID превышал $50 млрд. После вступления в должность президента США Трамп объявил о масштабных изменениях в агентстве. Его программы были заморожены на 90 дней на время ревизии, закрылась штаб-квартира в Вашингтоне, прекратили работу сайт и аккаунт USAID в соцсети X. Госсекретарь Марко Рубио обвинил агентство в нарушении запрета на осуществление финансирования программ и «недолжном сотрудничестве» с новым руководством Госдепартамента.

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