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Военная операция на Украине ,  
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Деньги США тратили на Украине на ток-шоу «Эбаут» и проект о дворцах

Депутат Рады Заблоцкий: Украина тратила деньги США на ток-шоу «Эбаут»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анна Грушо / Shutterstock
Фото: Анна Грушо / Shutterstock

Украина тратила средства, полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID), на съемки телевизионных шоу, сообщил народный депутат Верховной рады Марьян Заблоцкий на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, за три года Украина потратила «на связи» $297 млн, которые получила от США. В частности, эти деньги выделялись на поддержку съемок ток-шоу на YouTube «Эбаут», документального фильма «Тесто», реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах, а также образовательно-развлекательного проекта «КолледжCheck» и документального цикла о разрушенных дворцах «Украинские дворцы. Золотой век».

Кроме того, средства USAID ушли на поддержку музыкального дуэта TVORCHI. В 2023 году он представлял Украину на «Евровидении» и занял шестое место. Также, как сообщает Заблоцкий, на средства USAID общественной организацией «Сахар» была проведена серия культурных мероприятий в Сумах.

Всего на Украине сейчас 112 активных проектов USAID, потратить на которые планировалось $7 млрд, пишет Заблоцкий.

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Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

USAID оказывало прямую бюджетную поддержку правительству Украины: с 24 февраля 2022 года размер такой помощи превысил $30 млрд, следует из данных на сайте агентства. За это время агентство также предоставило Киеву гуманитарную помощь на сумму $2,6 млрд и поддержку в целях развития на сумму $5 млрд. Кроме того, USAID спонсировало множество проектов, направленных на развитие демократии на Украине, борьбу с коррупцией, кибербезопасность, восстановление школ и объектов критической инфраструктуры и др.

24 января государственный секретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования большинства программ помощи другим странам, в том числе и Украине, на 90 дней. «Суспільне» со ссылкой на источник позднее писало, что украинскому офису USAID было приказано приостановить финансирование всех проектов.

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