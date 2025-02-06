Азербайджан потребовал прекратить деятельность USAID в стране
Азербайджан направил Соединенным Штатам уведомление о приостановлении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Об этом заявил начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает азербайджанское агентство Trend.
В извещении указано, что у «USAID нет никаких правовых оснований для работы в стране и что оно должно прекратить свою деятельность», указал Гаджизаде.
Также издание Report со ссылкой на источники сообщает, что Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории страны. «Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне», — цитирует издание слова собеседника.
РБК направил запрос в пресс-службу Россотрудничества.
«РИА Новости» в представительстве Россотрудничества в Азербайджане сообщили о продолжении работы. «В настоящее время Русский дом работает в нормальном режиме», — сказал представитель Россотрудничества.
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