NBC узнал о прекращении США помощи Украине в восстановлении энергетики

Помощь оказывалась по линии агентства USAID, которое Трамп и его команда всячески критикуют и сокращают его работу. Источник NBC отметил, что USAID играло «ключевую роль» в экономической устойчивости Украины

Госдепартамент США на этой неделе прекратил реализацию проекта по оказанию Украине помощи в восстановлении объектов энергетики. Проектом занималось Агентство США по международному развитию (USAID), о решении Госдепа NBC News сообщили два неназванных сотрудника агентства.

«Это существенно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня и будет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции», — сказал один из собеседников телеканала. Он отметил, что USAID играло «ключевую роль» в экономической устойчивости Украины, в том числе благодаря помощи в энергетике.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

NBC отмечает, что США в целом сокращают присутствие USAID на Украине: количество сотрудников, работавших на агентство в стране, сократится с 64 до восьми.

USAID неоднократно подвергалось критике со стороны президента Дональда Трампа и его соратников. Президент обвинял агентство в коррупции на «невиданном ранее» уровне, трате денег «в значительной степени мошенническим путем» и призывал к закрытию агентства.

Трамп 25 февраля подтвердил данные о том, что Вашингтон сейчас не предоставляет Киеву военную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украине будет «очень, очень, очень трудно» без поддержки с американской стороны.

Россия осуждает военные поставки Украине, Кремль отмечал, что их прекращение позволило бы ускорить завершение конфликта.