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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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USAID отправит в административный отпуск сотрудников по всему миру

USAID на день отправит в отпуск сотрудников по всему миру
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Возвращение Трампа в Белый дом
Пикет возле здания&nbsp;USAID, Вашингтон, США,&nbsp;3 февраля 2025 года
Пикет возле здания USAID, Вашингтон, США, 3 февраля 2025 года (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) во всех офисах и представительствах в пятницу, 7 февраля, уйдут в административный отпуск. Как сообщается на сайте организации, речь идет о сотрудниках, нанятых напрямую.

Исключение будет сделано для работников, ответственных за критически важные функции, а также для основного руководства и персонала специально назначенных программ.

USAID совместно с представительствами и Госдепартаментом подготовит отдельный план для сотрудников, работающих за пределами США. В соответствии с ним USAID организует и оплатит переезд в США в течение 30 дней. Также компания обеспечит прекращение контрактов, которые не определены как основные. В случае необходимости компания индивидуально рассмотрит каждый случай продления обозначенных сроков.

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Президент США Дональд Трамп в день инаугурации, 20 января 2025 года, подписал более 40 указов, в том числе о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За этот срок предстоит провести ревизию программ. На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио издал директиву, запрещающую Госдепу и USAID предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.

На этой неделе в Вашингтоне закрылась штаб-квартира организации. Со стен здания были удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID. Также прекратили работу сайт и аккаунт агентства в соцсети X.

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