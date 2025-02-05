USAID отправит в административный отпуск сотрудников по всему миру
Сотрудники Агентства по международному развитию (USAID) во всех офисах и представительствах в пятницу, 7 февраля, уйдут в административный отпуск. Как сообщается на сайте организации, речь идет о сотрудниках, нанятых напрямую.
Исключение будет сделано для работников, ответственных за критически важные функции, а также для основного руководства и персонала специально назначенных программ.
USAID совместно с представительствами и Госдепартаментом подготовит отдельный план для сотрудников, работающих за пределами США. В соответствии с ним USAID организует и оплатит переезд в США в течение 30 дней. Также компания обеспечит прекращение контрактов, которые не определены как основные. В случае необходимости компания индивидуально рассмотрит каждый случай продления обозначенных сроков.
Президент США Дональд Трамп в день инаугурации, 20 января 2025 года, подписал более 40 указов, в том числе о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За этот срок предстоит провести ревизию программ. На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио издал директиву, запрещающую Госдепу и USAID предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.
На этой неделе в Вашингтоне закрылась штаб-квартира организации. Со стен здания были удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID. Также прекратили работу сайт и аккаунт агентства в соцсети X.
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