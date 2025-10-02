Договор СНВ-3 между Россией и США: что регулирует и как действует

Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания Договора СНВ-III в Праге, 2010 год (Фото: Alex Brandon / AP / TACC)

Содержание:

Что такое договор СНВ-III

СНВ-III — это российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Расшифровывается как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (также ДСНВ, англ. New START, от Strategic Arms Reductions Treaty). Подписанный в Праге в апреле 2010 года, он вступил в силу в феврале 2011-го и был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять, что и было сделано в 2021-м. Обязательства стороны выполнили к 2018-му. В феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Окончательно он утратит силу в феврале 2026-го.

Какие вооружения ограничивает СНВ-III

В фокусе договора — стратегические наступательные вооружения. Это ядерные боеприпасы, их носители (баллистические и крылатые ракеты, авиабомбы) и средства доставки (переносные и стационарные пусковые комплексы, тяжелые бомбардировщики), предназначенные для поражения критически важных объектов в тылу противника на межконтинентальных расстояниях (более 5500 км). К ним относятся:

Межконтинентальные баллистические ракеты (американские Minuteman II—III, Peacekeeper, российские РТ-2ПМ и РТ-2ПМ2 семейства «Тополь», УР-1-00Н, Р-36М, PC-24 «Ярс»), их пусковые установки (мобильные и шахтные) и боезаряды;

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (Фото: Ian Dudley / Zuma / Global Look Press)

баллистические ракеты подводных лодок и их носители (американские Trident-II и российские Р-29Р, Р-39, Р-39РМ и Р-30);

тяжелые бомбардировщики, способные нести ядерное оружие (российские Ту-95МС и Ту-160, американские B-52G, В-52Н, В-1В и В-2А).

Соглашение установило четкие пределы:

Не более 700 единиц развернутых носителей (МБР, БРПЛ, бомбардировщики).

не более 1550 готовых к пуску боеголовок на них;

не более 800 боеготовых и неразвернутых ПУ и бомбардировщиков.

Таким образом, договор позволял сторонам самостоятельно определять соотношение компонентов своей ядерной триады. Договор не затрагивал тактическое ядерное оружие (по некоторым оценкам, превосходство России над США в количестве тактических ядерных боеголовок составляет 10:1), комплексы противоракетной обороны и неядерные стратегические вооружения (например, гиперзвуковые ракеты).

Россия и США вместе имеют более 90% арсеналов ядерного оружия в мире. По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в 2024-м у Москвы и Вашингтона было 4309 и 3700 ядерных боеголовок соответственно. Согласно «Бюллетеню ученых-атомщиков», больше всего ядерного оружия в мире было в 1986 году — 64,4 тыс. боеголовок. Тот год стал пиковым для СССР — его арсеналы достигли рекордных 40,1 тыс. боеголовок; у США больше всего боеголовок было в 1967 году — 31,3 тыс., а у Советского Союза тогда было лишь 8,4 тыс. По некоторым подсчетам, для уничтожения страны-противника достаточно 100 боеголовок.

Данные о СНВ России и США по состоянию на 1 сентября 2022 года (источник — Госдепартамент США)

Тип вооружений Россия США Развернутые МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики 540 659 Боезаряды на развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиках 1549 1420 Развернутые и неразвернутые ПУ МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики 759 800

По данным США, за время действия ДСНВ стороны обменялись 25 тыс. 449 уведомлениями, провели 328 инспекций и 19 встреч ДКК. Первая инспекция состоялась в апреле 2011 года — спустя 60 дней после вступления договора в силу. Инспекционную деятельность приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса и так и не возобновили. В начале декабря 2022 года стороны планировали встречу ДКК в Каире для обсуждения инспекций, однако за день до встречи Москва перенесла ее на неопределенный срок.

Что было до СНВ-III

ДСНВ стал седьмым по счету договором подобного рода между Москвой и Вашингтоном. Переговоры по ограничению ядерных вооружений СССР и США начали в 1960-е годы после Карибского кризиса. В фокусе дискуссий был стратегический баланс — такое соотношение ядерных сил, при котором у стран не будет стимулов для нанесения первого удара, поскольку за ним гарантированно последует не менее разрушительный ответный.

Советские инспекторы регистрируют данные с борта ракеты Pershing-2 перед ее уничтожением после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Фото: Imago / Global Look Press)

Первыми результатами стали договоры ОСВ-I (сроком на пять лет) и по ПРО (бессрочный), подписанные в 1972-м. За ними последовали ОСВ-II (подписан в 1979-м, но не вступил в силу), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987), а затем, уже после распада СССР, СНВ-I (действовал в 1994-2009) и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНП, 2003-2011). ДСНП утратил силу сразу же после начала действия ДСНВ 5 февраля 2011-го.

Подписание и продление договора

Президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали договор на десять лет с правом однократного продления еще на пять. В первый срок президента Дональда Трампа (2017-2021) Москва и Вашингтон пытались согласовать его продление без предварительных условий, в том числе на саммите в Хельсинки в июле 2018-го, однако США настаивали на том, чтобы подключить к договору Китай, от чего в Пекине отказывались (в Китае были готовы присоединиться к договору только при условии сокращения американского арсенала до уровня китайского, то есть в 20 раз), а также на том, чтобы включить в него российские нестратегические вооружения.

В результате соглашение удалось продлить без дополнительных условий только при администрации Джо Байдена за два дня до истечения первого срока соглашения.

Дональд Трамп и Владимир Путин во время пресс-конференции после саммита в Хельсинки, 2018 год (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Предполагалось, что за следующие пять лет страны успеют разработать новый формат контроля над ЯО. Консультации по стратегической стабильности начались в июле 2021 года вскоре после встречи Путина и Байдена в Женеве. В июле и сентябре того же года там же состоялось два раунда этих переговоров. После того, как в декабре 2021 года Москва выступила с требованиями к США и НАТО по гарантиям российской безопасности и опубликовала предложения по соответствующим договорам, в январе 2022 года консультации по стратстабильности переросли в диалог по гарантиям. Дальнейшие переговоры были заморожены после начала полномасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

Приостановка участия России и ее причины

В мае 2021 года российский МИД обвинил США в нарушении ДСНВ из-за превышения предельно допустимого порога ПУ и дальних бомбардировщиков на 101 единицу. Однако в марте 2022-го стороны обменялись сведениями о числе ракет, ПУ и тяжелых бомбардировщиков. В начале августа 2022-го Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США, обосновав это тем, что санкции США и их союзников создают трудности для российских инспекторов. Однако в сентябре того же года страны вновь обменялись сведениями о ядерных арсеналах.

31 января 2023-го США первые обвинили Россию в нарушении договора из-за отказа разрешать инспекции на свои объекты и откладывание консультаций. А 21 февраля 2023 года Россия официально уведомила о приостановлении участия в договоре. Президент Владимир Путин обосновал это поставками западного оружия Украине, а также тем, что западные страны помогали Киеву наносить удары по российским базам стратегической авиации. Путин тогда потребовал учитывать в договоре также совокупный ядерный потенциал союзников США по НАТО, включающий арсеналы Великобритании и Франции. При этом в МИД тогда пообещали, что Россия продолжит соблюдать ограничения СНВ-III и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. Позже, в начале марта, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва и Вашингтон продолжают вести переговоры по ДСНВ, но «по закрытым каналам».

Ракетоносец Ту-95МС (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Поскольку ДСНВ не предусматривает процедуру приостановки участия, США назвали шаг Москвы «юридически некорректным» и сообщили, что продолжат считать Россию участницей договора. Однако с 1 июня 2023 года Вашингтон перестал передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих ядерных вооружений.

В июне 2023 года советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан предложил России диалог в режиме «компартментализации» — то есть без увязки с другими международными сюжетами, по которым у Москвы и Вашингтона есть разногласия. Россия отказалась от такого формата. В сентябре того же года Салливан заявил о готовности обсуждать СНВ «без предварительных условий», однако в российском МИД предположительно отклонили предложение.

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая и рассказал о разговоре с Китаем, который, по его словам, мог бы подключиться к переговорам. В июле 2025-го Трамп анонсировал работу по ограничению ядерных потенциалов России и США. Через месяц в августе Владимир Путин также допустил возобновление переговоров с США по СНВ. А в сентябре того же года Путин заявил о готовности придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия договора. При этом зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил связать возобновление ДСНВ с отменой санкций против России. В Белом доме на это отреагировали позитивно и пообещали отдельный комментарий Трампа на эту тему.

Почему СНВ-III был важен для международной безопасности

СНВ-III был последним договором, ограничивающим ядерные арсеналы двух крупнейших держав (из Договора по ПРО и Договора о ракетах средней и меньшей дальности Штаты вышли в 2002 и 2019 годах соответственно). Его исчезновение без замены новым соглашением создает беспрецедентную за полвека ситуацию: с февраля 2026 года стратегические вооружения России и США не будут сдерживаться никакими правовыми ограничениями. В ООН заявляли, что это может привести к расшатыванию всех ограничений по контролю над ядерным оружием — например, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний или Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ракетный комплекс «Ярс» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Контроль над ядерными вооружениями задает рамки — он «предотвращает непредсказуемые скачки числа [боеголовок] и всплески гонки вооружений», написала в своей книге «Переговоры по ДСНВ» глава американской делегации на этих переговорах Роуз Геттемюллер. «И американские, и российские военные ценят эту ядерную предсказуемость, потому что она помогает избежать неприятных ядерных сюрпризов. Она дает им возможность модернизировать их обычные вооружения и не думать о ядерных, — поясняет она. — <...> Если у американских и российских военных есть дополнительный доллар или рубль, они, несомненно, потратят их на передовые обычные вооружения, которые гораздо более ценны в условиях современного боя».