Договор СНВ-3 между Россией и США: что регулирует и как действует
Что такое договор СНВ-III
СНВ-III — это российско-американское соглашение, регулирующее размеры ядерных арсеналов двух стран. Расшифровывается как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (также ДСНВ, англ. New START, от Strategic Arms Reductions Treaty). Подписанный в Праге в апреле 2010 года, он вступил в силу в феврале 2011-го и был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять, что и было сделано в 2021-м. Обязательства стороны выполнили к 2018-му. В феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Окончательно он утратит силу в феврале 2026-го.
Какие вооружения ограничивает СНВ-III
В фокусе договора — стратегические наступательные вооружения. Это ядерные боеприпасы, их носители (баллистические и крылатые ракеты, авиабомбы) и средства доставки (переносные и стационарные пусковые комплексы, тяжелые бомбардировщики), предназначенные для поражения критически важных объектов в тылу противника на межконтинентальных расстояниях (более 5500 км). К ним относятся:
Межконтинентальные баллистические ракеты (американские Minuteman II—III, Peacekeeper, российские РТ-2ПМ и РТ-2ПМ2 семейства «Тополь», УР-1-00Н, Р-36М, PC-24 «Ярс»), их пусковые установки (мобильные и шахтные) и боезаряды;
баллистические ракеты подводных лодок и их носители (американские Trident-II и российские Р-29Р, Р-39, Р-39РМ и Р-30);
тяжелые бомбардировщики, способные нести ядерное оружие (российские Ту-95МС и Ту-160, американские B-52G, В-52Н, В-1В и В-2А).
Соглашение установило четкие пределы:
Не более 700 единиц развернутых носителей (МБР, БРПЛ, бомбардировщики).
не более 1550 готовых к пуску боеголовок на них;
не более 800 боеготовых и неразвернутых ПУ и бомбардировщиков.
Таким образом, договор позволял сторонам самостоятельно определять соотношение компонентов своей ядерной триады. Договор не затрагивал тактическое ядерное оружие (по некоторым оценкам, превосходство России над США в количестве тактических ядерных боеголовок составляет 10:1), комплексы противоракетной обороны и неядерные стратегические вооружения (например, гиперзвуковые ракеты).
Россия и США вместе имеют более 90% арсеналов ядерного оружия в мире. По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), в 2024-м у Москвы и Вашингтона было 4309 и 3700 ядерных боеголовок соответственно. Согласно «Бюллетеню ученых-атомщиков», больше всего ядерного оружия в мире было в 1986 году — 64,4 тыс. боеголовок. Тот год стал пиковым для СССР — его арсеналы достигли рекордных 40,1 тыс. боеголовок; у США больше всего боеголовок было в 1967 году — 31,3 тыс., а у Советского Союза тогда было лишь 8,4 тыс. По некоторым подсчетам, для уничтожения страны-противника достаточно 100 боеголовок.
Данные о СНВ России и США по состоянию на 1 сентября 2022 года (источник — Госдепартамент США)
|Тип вооружений
|Россия
|США
|Развернутые МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики
|540
|659
|Боезаряды на развернутых МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиках
|1549
|1420
|Развернутые и неразвернутые ПУ МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики
|759
|800
По данным США, за время действия ДСНВ стороны обменялись 25 тыс. 449 уведомлениями, провели 328 инспекций и 19 встреч ДКК. Первая инспекция состоялась в апреле 2011 года — спустя 60 дней после вступления договора в силу. Инспекционную деятельность приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса и так и не возобновили. В начале декабря 2022 года стороны планировали встречу ДКК в Каире для обсуждения инспекций, однако за день до встречи Москва перенесла ее на неопределенный срок.
Что было до СНВ-III
ДСНВ стал седьмым по счету договором подобного рода между Москвой и Вашингтоном. Переговоры по ограничению ядерных вооружений СССР и США начали в 1960-е годы после Карибского кризиса. В фокусе дискуссий был стратегический баланс — такое соотношение ядерных сил, при котором у стран не будет стимулов для нанесения первого удара, поскольку за ним гарантированно последует не менее разрушительный ответный.
Первыми результатами стали договоры ОСВ-I (сроком на пять лет) и по ПРО (бессрочный), подписанные в 1972-м. За ними последовали ОСВ-II (подписан в 1979-м, но не вступил в силу), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (1987), а затем, уже после распада СССР, СНВ-I (действовал в 1994-2009) и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНП, 2003-2011). ДСНП утратил силу сразу же после начала действия ДСНВ 5 февраля 2011-го.
Подписание и продление договора
Президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали договор на десять лет с правом однократного продления еще на пять. В первый срок президента Дональда Трампа (2017-2021) Москва и Вашингтон пытались согласовать его продление без предварительных условий, в том числе на саммите в Хельсинки в июле 2018-го, однако США настаивали на том, чтобы подключить к договору Китай, от чего в Пекине отказывались (в Китае были готовы присоединиться к договору только при условии сокращения американского арсенала до уровня китайского, то есть в 20 раз), а также на том, чтобы включить в него российские нестратегические вооружения.
В результате соглашение удалось продлить без дополнительных условий только при администрации Джо Байдена за два дня до истечения первого срока соглашения.
Предполагалось, что за следующие пять лет страны успеют разработать новый формат контроля над ЯО. Консультации по стратегической стабильности начались в июле 2021 года вскоре после встречи Путина и Байдена в Женеве. В июле и сентябре того же года там же состоялось два раунда этих переговоров. После того, как в декабре 2021 года Москва выступила с требованиями к США и НАТО по гарантиям российской безопасности и опубликовала предложения по соответствующим договорам, в январе 2022 года консультации по стратстабильности переросли в диалог по гарантиям. Дальнейшие переговоры были заморожены после начала полномасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года.
Приостановка участия России и ее причины
В мае 2021 года российский МИД обвинил США в нарушении ДСНВ из-за превышения предельно допустимого порога ПУ и дальних бомбардировщиков на 101 единицу. Однако в марте 2022-го стороны обменялись сведениями о числе ракет, ПУ и тяжелых бомбардировщиков. В начале августа 2022-го Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США, обосновав это тем, что санкции США и их союзников создают трудности для российских инспекторов. Однако в сентябре того же года страны вновь обменялись сведениями о ядерных арсеналах.
31 января 2023-го США первые обвинили Россию в нарушении договора из-за отказа разрешать инспекции на свои объекты и откладывание консультаций. А 21 февраля 2023 года Россия официально уведомила о приостановлении участия в договоре. Президент Владимир Путин обосновал это поставками западного оружия Украине, а также тем, что западные страны помогали Киеву наносить удары по российским базам стратегической авиации. Путин тогда потребовал учитывать в договоре также совокупный ядерный потенциал союзников США по НАТО, включающий арсеналы Великобритании и Франции. При этом в МИД тогда пообещали, что Россия продолжит соблюдать ограничения СНВ-III и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. Позже, в начале марта, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва и Вашингтон продолжают вести переговоры по ДСНВ, но «по закрытым каналам».
Поскольку ДСНВ не предусматривает процедуру приостановки участия, США назвали шаг Москвы «юридически некорректным» и сообщили, что продолжат считать Россию участницей договора. Однако с 1 июня 2023 года Вашингтон перестал передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих ядерных вооружений.
В июне 2023 года советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан предложил России диалог в режиме «компартментализации» — то есть без увязки с другими международными сюжетами, по которым у Москвы и Вашингтона есть разногласия. Россия отказалась от такого формата. В сентябре того же года Салливан заявил о готовности обсуждать СНВ «без предварительных условий», однако в российском МИД предположительно отклонили предложение.
В январе 2025 года президент США Дональд Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая и рассказал о разговоре с Китаем, который, по его словам, мог бы подключиться к переговорам. В июле 2025-го Трамп анонсировал работу по ограничению ядерных потенциалов России и США. Через месяц в августе Владимир Путин также допустил возобновление переговоров с США по СНВ. А в сентябре того же года Путин заявил о готовности придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия договора. При этом зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил связать возобновление ДСНВ с отменой санкций против России. В Белом доме на это отреагировали позитивно и пообещали отдельный комментарий Трампа на эту тему.
Почему СНВ-III был важен для международной безопасности
СНВ-III был последним договором, ограничивающим ядерные арсеналы двух крупнейших держав (из Договора по ПРО и Договора о ракетах средней и меньшей дальности Штаты вышли в 2002 и 2019 годах соответственно). Его исчезновение без замены новым соглашением создает беспрецедентную за полвека ситуацию: с февраля 2026 года стратегические вооружения России и США не будут сдерживаться никакими правовыми ограничениями. В ООН заявляли, что это может привести к расшатыванию всех ограничений по контролю над ядерным оружием — например, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний или Договора о нераспространении ядерного оружия.
Контроль над ядерными вооружениями задает рамки — он «предотвращает непредсказуемые скачки числа [боеголовок] и всплески гонки вооружений», написала в своей книге «Переговоры по ДСНВ» глава американской делегации на этих переговорах Роуз Геттемюллер. «И американские, и российские военные ценят эту ядерную предсказуемость, потому что она помогает избежать неприятных ядерных сюрпризов. Она дает им возможность модернизировать их обычные вооружения и не думать о ядерных, — поясняет она. — <...> Если у американских и российских военных есть дополнительный доллар или рубль, они, несомненно, потратят их на передовые обычные вооружения, которые гораздо более ценны в условиях современного боя».
