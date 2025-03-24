Ту-95МС: характеристики, история создания стратегического бомбардировщика

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

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Что такое Ту-95МС

Ту-95МС (Bear, или «Медведь» в кодификации НАТО) ― это советский и российский стратегический самолет-ракетоносец. Носитель стратегических авиационных ракет большой дальности. Считается самым скоростным в мире турбовинтовым серийным ракетоносцем. Предназначен для нанесения ядерных ударов по наиболее важным военно-стратегическим объектам в глубоком тылу и удаленных военно-географических районах противника. Состоит на вооружении с 1981 года, входит в так называемую ядерную триаду. Является модернизацией советского Ту-95, который состоял на вооружении с 1957 года. Разработан в ОКБ № 156 (ныне КБ «Туполев» в составе «Ростеха»).

История разработки Ту-95МС

Ту-95МС создавался в конце 1970-х годов как модификация советского межконтинентального стратегического бомбардировщика Ту-95, который разрабатывался с начала 1950-х годов и в версии Ту-95М был принят на вооружение в 1957-м. В качестве основы выступил советский дальний противолодочный самолет Ту-142М — глубокая модификация одной из версий Ту-95 с индексом «РЦ». В сентябре 1979-го опытный Ту-95МС впервые поднялся в небо, после завершения испытаний и доработок в 1981 году был запущен в серийное производство и принят на вооружение в том же году. К 1989 году на Ту-95МС было установлено 60 мировых рекордов. В 1992 году после выпуска 90 самолетов серийное производство было остановлено, действует программа модернизации и продления сроков эксплуатации уже имеющихся машин. Последняя модификация — Ту-95МСМ, разрабатывается КБ «Туполев» и ТАНТК им. Г.М. Бериева Объединенной авиастроительной корпорации. Первый полет Ту-95МСМ совершил в августе 2020-го.

Инциденты с Ту-95МС

8 июня 2015 года в ходе учебно-тренировочного полета Ту-95МС выкатился за пределы ВПП и загорелся. Погиб один член экипажа. 14 июля 2015 года в ходе планового учебно-тренировочного полета ракетоносец потерпел крушение под Хабаровском, официальной версией был назван отказ двигателей. Погибло два летчика.

Конструкция и технические характеристики самолета Ту-95МС

Самолет является цельнометаллическим монопланом со стреловидным крылом центрального расположения, имеет четыре турбовинтовые двигателя с четырехлопастными винтами, каждый двигатель имеет тягу в 15000 лошадиных сил. Самолет может развивать скорость до 830 км/ч и нести боевую нагрузку до 20 т.

Ту-95МС может быть оснащен двумя двуствольными пушками ГШ-23 калибром 23 мм, в качестве ударного вооружения может нести до шести крылатых ракет Х-55 дальностью 2,5 тыс. км (во внутрифюзеляжной установке), до восьми ракет Х-101 (на пилонах под крыльями), а также морские мины.

Тактико-технические характеристики Ту-95МС

Длина — 47,7 м



Высота — 13,3 м



Размах крыла — 50,05 м



Двигатель — турбовинтовые НK-12МП



Количество двигателей — 4



Максимальная скорость — 830 км/ч (на высоте), 550 км/ч (у земли)



Практический потолок — 12 км



Дальность полета — 6,5 до 10,5 тыс. км в зависимости от нагрузки



Максимальная взлетная масса — 185 т



Экипаж — 7 чел.



Нормальная боевая нагрузка — 9 т



Максимальная боевая нагрузка — 20 т



Вооружение — 2 двуствольные пушки ГШ-23 калибра 23 мм, крылатые ракеты X-55, Х-101/102

Боевое применение Ту-95МС

Большую часть своей истории самолеты Ту-95МС использовались в патрулировании границ России, в том числе совершали плановые полеты над нейтральными водами в истребительном сопровождении МиГ-31.

В боевых условиях Ту-95МС впервые использовались российскими ВКС в ноябре 2015 года для ударов по целям «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в России) в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Впоследствии в ходе сирийской кампании Ту-95МС использовались в 2016 и в 2017 году.

Сравнение Ту-95МС с Boeing B-52 Stratofortress (США)

По своим характеристикам Ту-95МС сопоставим с Boeing B-52 Stratofortress ― американским стратегическим бомбардировщиком, который был разработан в середине 50-х годов и состоит на вооружении с 1955 года. Он также может нести ядерное вооружение. Всего было построено 744 самолета, последний из них (в модификации B-52H) был поставлен в войска в октябре 1962-го.

Главное различие двух самолетов ― применяемые двигатели. У B-52 восемь турбореактивных двигателей TF33 производства Pratt & Whitney, которые позволяют самолету развивать большую скорость (до 0,86 Махов, или порядка 1054 км/ч) и летать на более дальние расстояния (около 14,2 тыс. км). Кроме того, у B-52 выше полоток бомбовой нагрузки — по заявлению разработчика, машина способна нести 31,5 т различных боеприпасов.

Обе эти модели прошли глубокую модернизацию и будут состоять на вооружении еще несколько десятилетий. В России эксплуатацию ТУ-95МС планируют продлить до 2040 года, а в США планируют использовать B-52 до 2050-х годов.