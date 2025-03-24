Ту-95МС: характеристики, история создания стратегического бомбардировщика
Содержание:
- Что такое Ту-95МС
- История разработки Ту-95МС
- Конструкция и технические характеристики самолета Ту-95МС
- Боевое применение Ту-95МС
- Сравнение Ту-95МС с Boeing B-52 Stratofortress (США)
Что такое Ту-95МС
Ту-95МС (Bear, или «Медведь» в кодификации НАТО) ― это советский и российский стратегический самолет-ракетоносец. Носитель стратегических авиационных ракет большой дальности. Считается самым скоростным в мире турбовинтовым серийным ракетоносцем. Предназначен для нанесения ядерных ударов по наиболее важным военно-стратегическим объектам в глубоком тылу и удаленных военно-географических районах противника. Состоит на вооружении с 1981 года, входит в так называемую ядерную триаду. Является модернизацией советского Ту-95, который состоял на вооружении с 1957 года. Разработан в ОКБ № 156 (ныне КБ «Туполев» в составе «Ростеха»).
История разработки Ту-95МС
Ту-95МС создавался в конце 1970-х годов как модификация советского межконтинентального стратегического бомбардировщика Ту-95, который разрабатывался с начала 1950-х годов и в версии Ту-95М был принят на вооружение в 1957-м. В качестве основы выступил советский дальний противолодочный самолет Ту-142М — глубокая модификация одной из версий Ту-95 с индексом «РЦ». В сентябре 1979-го опытный Ту-95МС впервые поднялся в небо, после завершения испытаний и доработок в 1981 году был запущен в серийное производство и принят на вооружение в том же году. К 1989 году на Ту-95МС было установлено 60 мировых рекордов. В 1992 году после выпуска 90 самолетов серийное производство было остановлено, действует программа модернизации и продления сроков эксплуатации уже имеющихся машин. Последняя модификация — Ту-95МСМ, разрабатывается КБ «Туполев» и ТАНТК им. Г.М. Бериева Объединенной авиастроительной корпорации. Первый полет Ту-95МСМ совершил в августе 2020-го.
Инциденты с Ту-95МС
8 июня 2015 года в ходе учебно-тренировочного полета Ту-95МС выкатился за пределы ВПП и загорелся. Погиб один член экипажа. 14 июля 2015 года в ходе планового учебно-тренировочного полета ракетоносец потерпел крушение под Хабаровском, официальной версией был назван отказ двигателей. Погибло два летчика.
Конструкция и технические характеристики самолета Ту-95МС
Самолет является цельнометаллическим монопланом со стреловидным крылом центрального расположения, имеет четыре турбовинтовые двигателя с четырехлопастными винтами, каждый двигатель имеет тягу в 15000 лошадиных сил. Самолет может развивать скорость до 830 км/ч и нести боевую нагрузку до 20 т.
Ту-95МС может быть оснащен двумя двуствольными пушками ГШ-23 калибром 23 мм, в качестве ударного вооружения может нести до шести крылатых ракет Х-55 дальностью 2,5 тыс. км (во внутрифюзеляжной установке), до восьми ракет Х-101 (на пилонах под крыльями), а также морские мины.
Тактико-технические характеристики Ту-95МС
Высота — 13,3 м
Размах крыла — 50,05 м
Двигатель — турбовинтовые НK-12МП
Количество двигателей — 4
Максимальная скорость — 830 км/ч (на высоте), 550 км/ч (у земли)
Практический потолок — 12 км
Дальность полета — 6,5 до 10,5 тыс. км в зависимости от нагрузки
Максимальная взлетная масса — 185 т
Экипаж — 7 чел.
Нормальная боевая нагрузка — 9 т
Максимальная боевая нагрузка — 20 т
Вооружение — 2 двуствольные пушки ГШ-23 калибра 23 мм, крылатые ракеты X-55, Х-101/102
Боевое применение Ту-95МС
Большую часть своей истории самолеты Ту-95МС использовались в патрулировании границ России, в том числе совершали плановые полеты над нейтральными водами в истребительном сопровождении МиГ-31.
В боевых условиях Ту-95МС впервые использовались российскими ВКС в ноябре 2015 года для ударов по целям «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в России) в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб. Впоследствии в ходе сирийской кампании Ту-95МС использовались в 2016 и в 2017 году.
Сравнение Ту-95МС с Boeing B-52 Stratofortress (США)
По своим характеристикам Ту-95МС сопоставим с Boeing B-52 Stratofortress ― американским стратегическим бомбардировщиком, который был разработан в середине 50-х годов и состоит на вооружении с 1955 года. Он также может нести ядерное вооружение. Всего было построено 744 самолета, последний из них (в модификации B-52H) был поставлен в войска в октябре 1962-го.
Главное различие двух самолетов ― применяемые двигатели. У B-52 восемь турбореактивных двигателей TF33 производства Pratt & Whitney, которые позволяют самолету развивать большую скорость (до 0,86 Махов, или порядка 1054 км/ч) и летать на более дальние расстояния (около 14,2 тыс. км). Кроме того, у B-52 выше полоток бомбовой нагрузки — по заявлению разработчика, машина способна нести 31,5 т различных боеприпасов.
Обе эти модели прошли глубокую модернизацию и будут состоять на вооружении еще несколько десятилетий. В России эксплуатацию ТУ-95МС планируют продлить до 2040 года, а в США планируют использовать B-52 до 2050-х годов.
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