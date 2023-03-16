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США заявили, что продолжают считать Россию связанной условиями ДСНВ

Госдеп США: Вашингтон продолжает считать Россию связанной условиями ДСНВ
ДСНВ действует до 2026 года, в феврале Россия приостановила участие в нем. Госдеп США заявил, что приостановка Москвой участия в договоре «юридически некорректна», потому США продолжат считать Россию участницей договора
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Соединенные Штаты считают, что приостановка Москвой участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) «юридически некорректна», поэтому Россия до сих пор связана условиями договора. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

«Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора», — сказано в заявлении.

В Госдепе добавили, что США по-прежнему готовы «конструктивно работать» с Россией для выполнения договора. В то же время Москва, по мнению Вашингтона, договоренности не соблюдает.

В частности, американское дипведомство указывает, что Россия долгое время отказывала США в проведении проверок в рамках договора, прекратила предоставление предусмотренных договором уведомлений, а также отказывалась от встреч в рамках Двусторонней консультативной комиссии (ДКК). В то же время Соединенные Штаты полностью соблюдают ДСНВ, отметили в Госдепе.

«Обвинения России в несоблюдении договора США являются безосновательными попытками отвлечь внимание от собственных действий России и не дают России веских правовых оснований для приостановки действия договора», — заключили в дипведомстве.

Договор СНВ-3 подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама в 2010 году сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году и в 2021-м был продлен.

Согласно документу каждая сторона может иметь не более:

  • 1550 готовых к использованию ядерных боеголовок;
  • не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев;
  • не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Стороны также договорились о проведении взаимных инспекций.

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О приостановлении участия России в ДСНВ президент Владимир Путин объявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. При этом президент подчеркнул, что Россия именно приостанавливает действие договора, а не выходит из него. США и НАТО, по его словам, требуют от России выполнять условия ДСНВ, но одновременно стремятся нанести ей «стратегическое поражение». Кроме того, Вашингтон отклоняет заявки Москвы на предусмотренные соглашением инспекции американских объектов, сказал Путин. В НАТО, помимо США, входят еще две ядерные державы — Великобритания и Франция, поэтому Россия выступает за то, чтобы участником ДСНВ стал и сам Североатлантический альянс, отметил глава государства.

Президент США Джо Байден назвал решение Путина ошибочным, в Госдепе сочли его «безответственным». Госсекретарь Энтони Блинкен указывал, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой ограничение вооружений.

В российском МИДе ранее заявили, что несмотря на приостановку участия России в ДСНВ, Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. Приостановку соглашения там связали с политикой США, нацеленной на подрыв национальной безопасности России, что, указали в министерстве, противоречит преамбуле ядерного соглашения, предусматривающей приверженность неделимой безопасности и отношениям на основе доверия и сотрудничества.

США заявили, что продолжают считать Россию связанной условиями ДСНВ
США заявили, что продолжают считать Россию связанной условиями ДСНВ

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдепартамент США СНВ ядерное оружие Россия
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