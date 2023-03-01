В МИДе заявили об обсуждении ДСНВ с США по закрытым каналам

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 16:22
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 17:15
Посол Германии объяснил «молчание» о взрывах на «Северных потоках» Политика, 17:14
Прокуратура начала проверку ЧП с китайским судном в Татарском заливе Общество, 17:12
Как открытие Большого кольца метро повлияет на рынок труда Москвы Город, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:07
Киев пригрозил ответственностью журналисту NBC News за поездку в Крым Политика, 17:03
МЭА оценило падение доходов России от экспорта нефти и газа в 40% Экономика, 17:02
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:47
Олимпийская чемпионка Веснина сообщила о беременности вторым ребенком Спорт, 16:45
Министр обороны ФРГ заявил о неспособности бундесвера защитить страну Политика, 16:43
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 16:43
Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена Политика, 16:39
Губернатор Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами» Общество, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:38
Политика ,  
0 

В МИДе заявили об обсуждении ДСНВ с США по закрытым каналам

Замглавы МИДа Сергей Рябков: Россия и США продолжают обсуждать ДСНВ по закрытым каналам
Россия и США продолжают обсуждать ДСНВ по закрытым каналам, однако пересмотр решения о приостановке участия Москвы в договоре возможен лишь в случае, если Вашингтон изменит свое поведение, заявили в МИДе
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Россия и США ведут обсуждение тематики СНВ по закрытым каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков «Интерфаксу».

«Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведется. Я могу подтвердить, что это действительно так», — цитирует его слова агентство.

В то же время, по словам Рябкова, «по большому счету все сказано и по открытым каналам».

«Пока Соединенные Штаты не изменят свое поведение, пока мы не увидим признаков здравого смысла в том, что они осуществляют применительно к Украине, на Украине, не видим шансов для того, чтобы решение о приостановке ДСНВ было пересмотрено или заново изучено», — добавил он.

В МИДе заявили об обсуждении ДСНВ с США по закрытым каналам
В МИДе заявили об обсуждении ДСНВ с США по закрытым каналам

О приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружения, подписанном в 2010 году в Праге, Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Договор вступил в силу в 2011 году и действовал до 2021 года, после чего его продлили до 2026 года.

Читайте на РБК Pro
«Все зашло слишком далеко»: Брэд Питт — о борьбе с алкоголизмом
Как заставить должника платить: самые эффективные способы
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Почему замену Booking.com в России пока не нашли

Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Кроме того, договор предусматривал взаимные инспекции для контроля ограничений.

Президент США Джо Байден назвал решение Путина «большой ошибкой». Госсекретарь США Энтони Блинкен счел приостановку участия России в договоре «безответственной» и заявил, что Вашингтон готов в любое время обсудить с Москвой вопрос об ограничении вооружений.
Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
СНВ США МИД
Материалы по теме
В Пентагоне не увидели «существенных изменений» из-за приостановки ДСНВ
Политика
Посол в США счел единственно верным решением приостановку участия в ДСНВ
Политика
В Госдепе назвали российские претензии по ДСНВ легкоустранимыми
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter