В МИДе заявили об обсуждении ДСНВ с США по закрытым каналам

Россия и США продолжают обсуждать ДСНВ по закрытым каналам, однако пересмотр решения о приостановке участия Москвы в договоре возможен лишь в случае, если Вашингтон изменит свое поведение, заявили в МИДе

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Россия и США ведут обсуждение тематики СНВ по закрытым каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков «Интерфаксу».

«Мы обратили внимание на то, что в Вашингтоне официальные лица говорят о том, что по закрытым каналам обсуждение этой тематики ведется. Я могу подтвердить, что это действительно так», — цитирует его слова агентство.

В то же время, по словам Рябкова, «по большому счету все сказано и по открытым каналам».

«Пока Соединенные Штаты не изменят свое поведение, пока мы не увидим признаков здравого смысла в том, что они осуществляют применительно к Украине, на Украине, не видим шансов для того, чтобы решение о приостановке ДСНВ было пересмотрено или заново изучено», — добавил он.

О приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружения, подписанном в 2010 году в Праге, Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию. Договор вступил в силу в 2011 году и действовал до 2021 года, после чего его продлили до 2026 года.

Согласно договору каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Кроме того, договор предусматривал взаимные инспекции для контроля ограничений.