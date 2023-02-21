Путин поддержал идею сделать НАТО участником договора о ядерных ракетах
Владимир Путин: НАТО должно стать участником ДСНВ, такая постановка вопроса назрела
Владимир Путин (на экране)
НАТО должно стать стороной Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), регулирующего ядерные арсеналы стран-участниц, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Трансляцию ведет РБК.
«НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником договора СНВ. Мы согласны. Такая постановка вопроса назрела — в НАТО входит не одна ядерная держава», — сказал президент.
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