Разминочный саммит: как прошла встреча Путина и Трампа в Хельсинки

Встреча президентов России и США в Хельсинки, как и ожидалось, не привела к договоренностям, способным радикально улучшить отношения двух стран. Однако на сирийском направлении они все-таки достигли практических результатов

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Саммит на весь день

Первый за полтора года пребывания Дональда Трампа на посту президента США полноформатный российско-американский саммит продлился пять часов. Переговоры в Хельсинки начались почти с часовым опозданием — в два часа дня вместо часа (их начало в это время анонсировал финский МИД, подтверждали российская и американская стороны, однако президент Путин опоздал с прилетом).

Путин и Трамп начали саммит встречей один на один. Она продлилась два часа. Путин в начале беседы кратко рассказал, что хотел бы обсудить «двусторонние отношения и болевые точки». Трамп был более многословен: он поздравил российского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу, который завершился в Москве 15 июля, сообщив, что в США эту игру называют «соккер» и он смотрел финал и полуфиналы (Путин позже на пресс-конференции подарил Трампу мяч чемпионата мира, который тот бросил жене Мелании, чтобы она передала их младшему сыну Бэррону). «У нас есть огромное количество тем, которые нам надо обсудить, — очень интересные темы, начиная с таких вопросов, как торговля, коммерция, военные вопросы, а также вопросы, связанные с Китаем, ядерной политикой, поговорим о нашем общем друге Си [председатель КНР Си Цзиньпин]», — сообщил Трамп.

Набор тем, о которых в начале переговоров упомянул Трамп, несколько отличался от анонсированных им ранее. Выступая на саммите НАТО и во время визита в Лондон на прошлой неделе, он говорил, что в центре переговоров двух президентов будут Сирия, Украина и вопросы стратегической стабильности — и Китай среди главных тем не фигурировал.

Собирался Трамп поднять вопрос о якобы имевшем место российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Однако в начале переговоров Трамп об этой теме не упомянул, ничего не сказал он и о теме Сирии или Украины.

После двухчасового общения тет-а-тет последовали переговоры с участием немногочисленной делегации: от России во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, посол в США Анатолий Антонов. С американской стороны в немногочисленный круг участников рабочего обеда были допущены советник по национальной безопасности Джон Болтон, отвечающая за российское направление Совета по нацбезопасности Фиона Хилл, госсекретарь Майк Помпео, посол США в России Джон Хантсман. Завершился саммит часовой пресс-конференцией.

Пожелания из Москвы и Вашингтона

Впрочем, из заявлений президентов и их ответов на вопросы во время пресс-конференции следовало, что обсуждались в основном ранее обозначенные экспертами и переговорщиками вопросы: ситуация в двусторонних отношениях, Сирия, Украина, вопрос российского вмешательства в выборы.

По словам Путина, оба лидера испытывают совместное желание выправить негативную ситуацию в отношениях и восстановить приемлемый уровень доверия. Ситуация уже изменилась «примерно четыре часа назад», отметил Трамп в начале пресс-конференции.

Но как именно они собираются налаживать отношения, лидеры не рассказали. Не было принято и общего итогового заявления, которое, как правило, завершает подобные встречи на высшем уровне.

По вопросам стратегической стабильности и нераспространении оружия массового поражения российская сторона передала американским коллегам записку с рядом конкретных предложений, сообщил Путин на пресс-конференции. Какие именно — он не пояснил. Он предложил обсудить возможность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, истекает в 2021 году), а также состояние Договора о нераспространении ракет средней и малой дальности. Россия выступает за продолжение сотрудничества по антитеррору, которое не прекращалось и успешно реализовывалось и во время чемпионата мира, сообщил Путин. Но для более успешной работы Москва предлагает восстановить двустороннюю рабочую группу по борьбе с терроризмом и создать рабочую группу по кибербезопасности. О том, что она должна заработать, президенты говорили еще в июле прошлого года на встрече в Гамбурге. Среди других предложений России — изменить философию отношений между Москвой и Вашингтоном, для этого Путин считает необходимым создание группы экспертов, ученых и политологов по широкому кругу вопросов.

Владимир Путин (Фото: Grigory Dukor / Reuters)

Договоренности по бизнесу и Сирии

Договоренностей по итогам саммита не много. Об одной из них — создании «группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса», ​рассказал Путин. Помощник президента Юрий Ушаков за несколько дней до саммита говорил, что уровень экономических связей между двумя странами не соответствует их потенциалу (двусторонний товарооборот в 2017 году составил $23,2 млрд). Обсуждался ли вопрос экономических санкций США против России, президенты не упоминали (с 2011 года санкции расширялись 53 раза, под ними находится 248 россиян и 442 компании, подсчитали в Кремле).

Комментируя договоренности в международных вопросах, Путин рассказал о поддержке Россией выполнения соглашения 1974 года о разъединении израильских и сирийский войск на Голанских высотах и выполнении соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Путин рассказал, что Трамп уделил этому вопросу особое внимание.

О том, что одним из немногих вопросов, по которым стороны могут найти взаимопонимание, станет тема Сирии, говорили и опрошенные РБК эксперты. Трампу необходимо обеспечить безопасность израильских границ со стороны Сирии, где присутствуют также иранские вооруженные формирования. Россия с Израилем тесно сотрудничает, поэтому в Москве к этому вопросу относятся с пониманием. Трамп напомнил, что считает недопустимым нахождение иранских военных неподалеку от Израиля и этот вопрос будет обсуждаться и дальше.

Других международных вопросов Путин и Трамп почти не касались. При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на добросовестную реализацию минских соглашений. США могли бы активнее настраивать украинское правительство на эту работу, заметил Путин. Трамп этот вопрос не комментировал. Не ответил он и на вопрос о том, что ранее противоречиво высказывался по статусу Крыма, но за него это сделал российский президент: «Позиция президента Трампа по Крыму известна, он говорит о незаконности присоединения Крыма. У нас другая точка зрения. Для нас этот вопрос закрыт».

Готовность содействовать

Больше всего на пресс-конференции внимания президенты уделили вопросу о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Трамп подчеркнул несколько раз, что у его команды не было никакого сговора с россиянами. Этого не нашла комиссия спецпрокурора США Роберта Мюллера: в пятницу комиссия предъявила обвинение в заговоре против США и взломе серверов Демократической партии 12 россиянами, которых считает сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил (ранее называлось ГРУ), напомнил Трамп. Трамп, по его словам, доверяет американской разведке, которая уверена во вмешательстве России в выборы. Однако Путин, по словам Трампа, выступил с «прекрасными предложениями».

Путин, комментируя тему вмешательства в выборы, в очередной раз подчеркнул, что Российское государство никогда не вмешивалось и не вмешивается в выборы в других странах. Он допустил, что некоторые россияне могли симпатизировать Трампу, так как он во время своей предвыборной кампании выступал за улучшение связей с Москвой. Российское государство не может нести ответственность за действия частных лиц, как США не несут ответственности за действия бизнесмена Джорджа Сороса, привел он уже ранее используемый им пример. Путин несколько раз упоминал имя Евгения Пригожина и фирму «Конкорд», которая фигурирует в расследовании Мюллера по обвинению во вмешательстве в выборы. Обвинения против компании «разваливается» в американском суде, заявил Путин.

Он напомнил о до сих пор работающем двустороннем договоре 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам. «Мы можем предложить, чтобы соответствующий прокурор направил нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновным в правонарушениях. Сотрудники прокуратуры могут провести допросы и направить в США информацию», — описал возможное применение договора в деле о вмешательстве в американские выборы Путин. Не исключил Путин и присутствие официальных представителей США на этих допросах, но в ответ Россия также хочет допросить американских сотрудников разведки, которых считает причастными к махинациям Hermitage Capital.

Дональд Трамп (Фото: Grigory Dukor / Reuters)

Без прорыва

По словам Трампа, нынешняя встреча — «начало долгого процесса» [восстановления взаимоотношений], а также выразил надежду на то, что последуют новые. Путин, в свою очередь, заявил, что первая встреча с Трампом «должна была носить разминочный характер» (цитата по «РИА Новости»), особых ожиданий относительно ее результативности у него не было.

Ни по Украине, ни по разоружению стороны не достигли конкретных договоренностей, констатирует в разговоре с РБК научный сотрудник аналитического центра Chatham House в Лондоне Матье Булег. При этом лидеры обошли стороной и другие острые вопросы. Как обратил внимание Булег, Трамп в разговоре с Путиным даже не затронул «дело Скрипалей» и обстоятельства крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). «Не стал американский лидер поднимать и вопрос санкций, ограничившись разговорами об усилении бизнес-связей, — отметил Булег. —​ Трамп показал неготовность или неспособность фактически привлекать Путина к решению сложных вопросов. В итоге никто не получил ничего — за исключением общих слов и взаимного согласия о необходимости продолжения диалога. Только риторика, ничего конкретного, никакого прорыва».

Аналитики, демонстрировавшие заниженные ожидания в преддверии встречи, оказались правы, констатирует руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Никаких сенсаций, никаких прорывов мы не получили», — отметил он в беседе с РБК. «Единственный вопрос, по которому прозвучала какая-то конкретика, — это тема иранских формирований в Сирии, но работа по ней велась еще до саммита, в частности на встречах Путина с Нетаньяху и с арабскими лидерами», — добавил аналитик.