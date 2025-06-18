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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

В ООН заявили о риске отмены всех ограничений на ядерное оружие

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Эксклюзивы РБК
Замгенсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу в интервью РБК оценила, что произойдет, если Россия и США не договорятся о соглашении, которое заменит истекающий в 2026 году Договор о СНВ
Изуми Накамицу
Изуми Накамицу (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В интересах России и США вернуться к диалогу по стратегической стабильности и начать переговоры о соглашении, которое заменит истекающий в феврале 2026 года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в интервью РБК заявила заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

«По крайней мере эти два государства должны начать диалог о том, каким будет мир после СНВ-3, включая сохранение текущих ограничений, установленных действующим договором. Потому что в противном случае впервые за пять десятилетий мы окажемся в ситуации, когда не будет никаких ограничений на стратегические ядерные арсеналы», — сказала она.

По оценке Накамицу, любой последующий механизм «должен учитывать все категории ядерного оружия, а также оборонительных систем и их растущей взаимосвязи с новыми сферами конфликта». «России и США следует обсудить меры по предотвращению любого применения ядерного оружия, включая доктринальные установки о неприменении ядерного оружия первыми и расширенные гарантии для государств, не обладающих ядерным оружием. Большое значение имеют сдержанная риторика, а также укрепление каналов коммуникации на случай кризиса, сдержанность в разработке и развертывании новых типов вооружений. Речь не просто о снижении ядерного риска, но о фундаментальном восстановлении доверия между двумя странами», — подчеркнула замгенсекретаря ООН.

ДСНВ подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011-м, срок действия — десять лет с возможностью продления еще на пять, дальнейшая пролонгация не предусмотрена.

Стороны договорились о следующих лимитах на стратегические наступательные вооружения:

  • 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков;
  • 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
  • 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Договор предусматривает систему взаимных инспекций и уведомлений.

В начале 2021 года Москва и Вашингтон продлили договор без предварительных условий еще на пять лет. Предполагалось, что за это время они договорятся о новом документе, который заменит ДСНВ. Консультации по стратегической стабильности, на которых обсуждался этот вопрос, начались летом 2021 года и продолжались до января 2022-го. С началом полномасштабных боевых действий на Украине по инициативе США переговоры были заморожены. 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.

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ядерное оружие ООН Россия США разоружение ядерное разоружение СНВ
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