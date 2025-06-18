В ООН заявили о риске отмены всех ограничений на ядерное оружие
В интересах России и США вернуться к диалогу по стратегической стабильности и начать переговоры о соглашении, которое заменит истекающий в феврале 2026 года Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в интервью РБК заявила заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.
«По крайней мере эти два государства должны начать диалог о том, каким будет мир после СНВ-3, включая сохранение текущих ограничений, установленных действующим договором. Потому что в противном случае впервые за пять десятилетий мы окажемся в ситуации, когда не будет никаких ограничений на стратегические ядерные арсеналы», — сказала она.
По оценке Накамицу, любой последующий механизм «должен учитывать все категории ядерного оружия, а также оборонительных систем и их растущей взаимосвязи с новыми сферами конфликта». «России и США следует обсудить меры по предотвращению любого применения ядерного оружия, включая доктринальные установки о неприменении ядерного оружия первыми и расширенные гарантии для государств, не обладающих ядерным оружием. Большое значение имеют сдержанная риторика, а также укрепление каналов коммуникации на случай кризиса, сдержанность в разработке и развертывании новых типов вооружений. Речь не просто о снижении ядерного риска, но о фундаментальном восстановлении доверия между двумя странами», — подчеркнула замгенсекретаря ООН.
ДСНВ подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011-м, срок действия — десять лет с возможностью продления еще на пять, дальнейшая пролонгация не предусмотрена.
Стороны договорились о следующих лимитах на стратегические наступательные вооружения:
- 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков;
- 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;
- 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.
Договор предусматривает систему взаимных инспекций и уведомлений.
В начале 2021 года Москва и Вашингтон продлили договор без предварительных условий еще на пять лет. Предполагалось, что за это время они договорятся о новом документе, который заменит ДСНВ. Консультации по стратегической стабильности, на которых обсуждался этот вопрос, начались летом 2021 года и продолжались до января 2022-го. С началом полномасштабных боевых действий на Украине по инициативе США переговоры были заморожены. 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.
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