Договор РСМД: зачем он был нужен СССР и США

Михаил Горбачев и Рональд Рейган во время подписания договора РСМД, 1987 год (Фото: White House Photographic Office)

Что такое договор РСМД и какова была его цель

Договор РСМД (ДРСМД) — это соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки о взаимном уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Аббревиатура расшифровывается как «Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», то есть вооружений, которые могли поражать цели на расстоянии от 500 до 5,5 тыс. км. Впервые речь шла не об ограничении, а о полном уничтожении целого класса ракетных систем.

Документ подписали в 1987 году, он был актуален более 30 лет — вплоть до 2019 года, когда США официально вышли из соглашения. Под действие договора подпадали как баллистические, так и крылатые ракеты указанного радиуса действия наземного базирования. Это означало, что СССР и США обязались ликвидировать тысячи единиц оружия, которое могло нести особую опасность — они могли быть применены для молниеносного удара и несли в себе ядерные боеголовки.

Цель документа о ликвидации ракет средней и меньшей дальности заключалась в снижении вероятности внезапного удара и предотвращении вооруженного конфликта. Полный запрет на разработку и испытания снарядов дальностью от 500 до 5,5 тыс. км позволил укрепить стратегическую стабильность между СССР и США.

Фактически этот документ стал инструментом снижения ядерной угрозы: вооружение, способное поражать цели за считаные минуты, делало вероятность случайного конфликта крайне высокой. Исключив его из арсеналов, стороны уменьшили риск неконтролируемой эскалации в Европе.

Как был подписан договор РСМД

Секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган провели ряд встреч по этому вопросу. Первая встреча состоялась в Женеве (Швейцария) 19–21 ноября 1985 года. На ней лидеры подтвердили приверженность СССР и США Договору о нераспространении ядерного оружия.

Вторая встреча прошла в Рейкьявике (Исландия) 11–12 октября 1986 года. На ней Горбачев предложил полностью уничтожить ядерное оружие (стратегическое и тактическое) в течение десяти лет.

Подписание договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности состоялось в декабре 1987 года в Вашингтоне (США), во время визита Горбачева. Это событие стало символом разрядки и начала нового этапа в отношениях сверхдержав. Договор РСМД вошел в историю как первая договоренность, предусматривавшая реальное уничтожение целого класса наступательных вооружений.

Уничтожение пусковых установок американских ядерных ракет средней дальности Pershing-2 в пункте ликвидации (Фото: Геннадий Кульбицкий / Фотохроника ТАСС)

Механизм его реализации был тщательно прописан. Для проверки условий вводились взаимные инспекции на военных объектах, обмен информацией о развернутых системах, постоянное наблюдение за заводами и полигонами. Меры были призваны обеспечить прозрачность процесса.

В общей сложности к 1991 году страны ликвидировали около 2,6 тыс. единиц вооружений. СССР уничтожил больше ракет — почти 1,8 тыс., США — около 850. Среди них были как современные на тот момент системы, так и находившиеся десятилетиями в резерве.

Когда США и Россия вышли из договора РСМД

С 2013 года договор стал предметом споров. Американская сторона заявляла, что российская разрабатывает новые виды вооружения, нарушающие положения соглашения. Россия отвечала, что американская сторона сама подрывает баланс, развивая противоракетную оборону и вооружения, которые формально не попадали под ограничения, но фактически могли выполнять схожие функции.

В 2018 году США обвинили Россию в нарушении обязательств из-за создания крылатых ракет 9М729 дальностью более 500 км и официально объявили о выходе из договора. Россия отвергла обвинения в свой адрес.

Ракетный комплекс «Искандер-М» с крылатыми ракетами 9М728 и 9М729 (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В 2019 году Вашингтон в одностороннем порядке приостановил свое участие в ДРСМД. Москва ответила тем же. Таким образом, одно из ключевых соглашений времен холодной войны прекратило действовать.

Однако президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не будет размещать в Европе или иных регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится американское. В НАТО в ответ на это заявили, что российское предложение «не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность».

Что было после выхода из договора РСМД

В октябре 2020 года Путин подтвердил приверженность России объявленному ею мораторию. Российский лидер заявил, что ракета 9М729 соответствует требованиям уже не существовавшего к тому моменту ДРСМД, однако Москва «готова в духе доброй воли и дальше» не развертывать ее на европейской части своей территории, но только при условии, что страны НАТО не будут размещать в Европе запрещенные договором вооружения. Путин также предложил проводить проверки комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками (ПУ) Mk41 на базах США и НАТО в Европе и ракет 9М729, из-за которых Запад обвинил Россию в нарушении договора, на объектах в Калининградской области.

В августе 2025 года МИД России заявил, что из-за действий западных стран Москва отказывается от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. По словам российских дипломатов «США и их союзники не только открыто обозначили планы разместить американские наземные РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений». Речь идет об учениях на острове Борнхольм (Дания) в Балтийском море в 2023 году, когда США задействовали ПУ Mk70 (наземный вариант корабельной установки Mk41, которую можно использовать для запуска РСМД), и доставке на Филиппины в 2024 году ракетных комплексов Typhon, которые включают ПУ Mk41 (США применили такой же комплекс и в Австралии в 2025 году). Кроме того, как обратили внимание в МИДе, в июле 2024 года США и Германия договорились, что в 2026 году Вашингтон начнет эпизодически размещать в ФРГ дальнобойное оружие с перспективой его постоянного развертывания в будущем.

Фото: Bai Xueqi / Xinhua / Global Look Press

После заявления российского МИДа замглавы ведомства Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что Россия располагает солидным арсеналом ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что Россия располагает и другим новейшим оружием помимо комплекса «Орешник» (впервые о комплексе стало известно 21 ноября 2024 года, когда Путин сообщил об ударе по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске).

Вопрос — ответ

Какие ракеты уничтожили по договору РСМД?

В соответствии с условиями договора стороны ликвидировали около 2600 боеприпасов. СССР уничтожил РСД-10 «Пионер», оперативно-тактические ОТР-22 и ОТР-23, крылатые ракеты РК-55. Соединенные Штаты Америки демонтировали баллистические Pershing II, крылатые BGM-109G Gryphon и другие системы наземного базирования. Эти шаги полностью исключили вооружение с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км из арсеналов.

Советские инспекторы регистрируют данные с борта ракеты Pershing-2 перед ее уничтожением (Фото: Imago / Global Look Press)

Чем договор РСМД отличался от других соглашений об оружии?

Главное отличие РСМД заключалось в том, что он предусматривал не сокращение или заморозку количества вооружений, а их полное уничтожение. Кроме того, впервые была внедрена система постоянных инспекций и взаимного контроля в местах несения службы. Подобный уровень транспарентности ранее не применялся ни в одном соглашении.

Сколько лет действовал договор РСМД?

Он был подписан в декабре 1987 года и просуществовал до августа 2019 года, то есть более 32 лет. За это время он стал одним из ключевых элементов системы сдерживания и сыграл значительную роль в снижении угрозы применения ядерного оружия. После разрыва ДРСМД под угрозой оказалось еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-3.

Какие страны поддерживали продление договора?

После того как США и Россия в 2019 году отказались от соблюдения положений договора идея его продления получила поддержку в Европейском союзе. ЕС указывал, что прекращение соглашения делает европейский континент уязвимым перед угрозой возобновления гонки вооружений. Китай также выступал за сохранение ограничений, подчеркивая, что документ способствовал международной стабильности.

