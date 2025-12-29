Какое ядерное оружие есть у Китая и как он его демонстрировал в 2025 году

На военном параде в 2025 году Китай впервые показал все три компонента своей ядерной триады. Подробнее о том, что включают ядерные арсеналы КНР и как они наращивались в последнее время, — в материале РБК

Фото: Pan Yulong / Global Look Press

Содержание:

На военном параде по случаю 80-летия победы над Японией, который прошел 3 сентября 2025 года в Пекине, Китай впервые продемонстрировал всю свою ядерную триаду — стратегические ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования.

Наземный компонент — подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР):

DF-61 (Dongfeng-61, или «Восточный ветер») — новейшая МБР, ранее о ней ничего не было известно. Внешне напоминает ракету DF-41, мобильную версию которой Китай развернул в 2020 году; DF-41 — самая мощная МБР в арсенале КНР, по различным экспертным оценкам она может нести до десяти боеголовок на расстояние до 15 тыс. км.

DF-31BJ — версия мобильной МБР DF-31, которая стоит на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 2006 года и может доставлять одну боеголовку мощностью 200–300 кт на расстояние до 7,2 тыс. км.

Морской компонент:

JL-3 (Julang-3, или «Большая волна») — баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) дальностью свыше 9 тыс. км, которая может нести несколько боеголовок; эта ракета, если ее пустить из китайских вод, может достичь северо-западную континентальную часть США.

Воздушный компонент:

JL-1 (Jinglei-1, или «Раскат грома») — ракета стратегической дальности воздушного базирования. По данным The South China Morning Post, дальность ее полета — 8 тыс. км, она может двигаться с гиперзвуковой скоростью и обладает высокой маневренностью на конечном участке траектории.

Закрыла парад демонстрация ракеты DF-5C. Как сообщило китайское издание Global Times (GT), дальность этой жидкотопливной ракеты составляет 20 тыс. км — таким образом, она «может охватить весь земной шар». Эту ракету перевозят тремя секциями на трех транспортных средствах. Каким конкретно способом ее можно запускать, не известно. Скорость ее полета, пишет GT, оценивается в десятки Махов (1 Мах — скорость звука, около 1,2 тыс. км/ч); DF-5C может нести несколько разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН), оснащенных обычными или ядерными боеголовками.

На военном параде 2025 года в честь 80-летия победы над Японией Китай впервые продемонстрировал все три элемента своей ядерной триады. На фото - межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61 (Dongfeng-61). (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press) МБР DF-31BJ - модификация мобильной ракеты DF-31, которая может доставлять одну боеголовку мощностью 200–300 кт на расстояние до 7,2 тыс. км. (Фото: Kevin Frayer / Getty Images) Дальность подводной баллистической ракеты JL-3 (Julang-3) составляет 9 тыс. км и позволяет ей при запуске из китайских вод достичь северо-западную континентальную часть США. (Фото: Tingshu Wang / Reuters) На параде в Пекине впервые показали стратегическую баллистическую ракету воздушного базирования JL-1 (Jinglei-1). (Фото: Reuters) Тяжелая двухступенчатая ракета DF-5C может доставлять боеголовки мощностью до 4 Мт на расстояние до 20 тыс. км. (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

В чем суть «транспарентной» ядерной доктрины Китая

Китай — одна из двух стран, которая официально утверждает, что применять ядерное оружие первой не будет «ни в какое время и ни при каких обстоятельствах» (такой же позиции придерживается Индия). Этот подход закреплен в Белой книге «Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение в Китае в новую эпоху», которую в ноябре 2025 года опубликовал Государственный совет КНР.

«Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Контроль над ядерным оружием является важной гарантией глобальной стратегической стабильности и неотъемлемой частью интересов безопасности и развития всех стран», — сказано в документе. Руководство Китая подчеркивает: с момента его первого ядерного теста Пекин выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.

«Китай всегда оставался привержен принципу неприменения ядерного оружия первым в любое время и при любых обстоятельствах и безоговорочно обязуется не применять и не угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, или зон, свободных от ядерного оружия», — подчеркивается в Белой книге.

Пекин утверждает, что был вынужден «в определенный исторический момент» сделать выбор в пользу ядерного оружия, чтобы «противостоять ядерным угрозам и шантажу, разрушить существующую ядерную монополию и предотвратить ядерные войны»; КНР никогда не угрожала ядерным оружием другим странам, не размещала его за своими пределами и не предоставляла ядерный зонтик другим странам.

По словам китайского руководства, минимальный уровень ядерного потенциала необходим ему для обеспечения национальной безопасности; при этом Пекин «никогда не участвовал и не будет участвовать в гонке ядерных вооружений с какой-либо другой страной с точки зрения уровня расходов, количества или масштабов ядерного оружия». Вместе с тем Пекин совершенствует свои возможности в области стратегического раннего предупреждения, командования и управления, а также прорыва противоракетной обороны (ПРО), оперативного реагирования и выживаемости ядерных сил с тем, чтобы сдержать другие ядерные страны от применения такого оружия против Китая.

Пекин не раскрывает информацию о своих ядерных арсеналах. Транспарентность в понимании Китая — это в первую очередь ясность его намерений, прозрачность самой доктрины. При этом конкретные цифры Пекин не называет, чтобы сделать свое сдерживание более эффективным. Как пояснял в 2020 году в интервью «Коммерсанту» глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун, Пекин придерживается «безусловной политики неприменения ядерного оружия первым» и его ядерные силы ограниченны, поэтому для сдерживания ему важно сохранять «определенную степень двусмысленности с точки зрения численности» арсеналов.

При этом власти КНР не скрывают, что ведут модернизацию своих ядерных сил, но заверяют, что наращивать их не собираются. «Мы рассматриваем ядерные силы исключительно как инструмент сдерживания. Это единственный смысл ядерного оружия. Оно не может быть использовано на поле боя, — сказал Фу Цун. — И из-за такого понимания природы ядерного оружия Китай не считает нужным слишком сильно наращивать свои ядерные силы. Когда мы говорим, что будем поддерживать наши ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной обороны, мы искренне имеем это в виду, и эта политика не изменится».

По оценке Пекина, универсальных мер по снижению ядерных рисков не существует. «Китай выступает за приоритетное предотвращение кризисов и противостоит лицемерному подходу, при котором разжигание конфронтации и создание кризисов сопровождаются призывами к снижению ядерных рисков», — говорится в Белой книге КНР 2025 года. В ней подчеркивается: ядерные державы должны отказаться от «политики агрессивного ядерного сдерживания» и уменьшить роль ядерного оружия в своей национальной безопасности.

Что известно о китайском ядерном арсенале

По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», к марту 2025 года Китай располагал примерно 600 ядерными боеголовками. Но, в отличие от американских и российских боеголовок, почти все китайские хранятся отдельно от пусковых установок и не являются оперативными. Ту же цифру приводит Пентагон в ежегодном докладе Конгрессу за 2025 год (последний из опубликованных); по его оценке, к 2030 году у Китая будет уже 1 тыс. боеголовок.

Правда, по оценке аналитиков «Бюллетеня», эти прогнозы зависят от множества неопределенных факторов — например, сколько шахт для ракет в итоге построит Китай и сколько из них загрузит ракетами; сколько будет развернуто ракет средней дальности и сколько из них будут ядерными; сколько баллистических ракет Китай разместит на подводных лодках и сколько боеголовок будет нести каждая из них; и так далее.

«Историческое наращивание военной мощи Китая сделало территорию США все более уязвимой. Китай располагает крупным и постоянно растущим арсеналом ядерного, морского, обычного дальнобойного оружия, кибер- и космического оружия, способного напрямую угрожать безопасности американцев», — говорится в докладе Пентагона.

Минобороны Китая в ответ обвинило Вашингтон в искажении информации о национальной оборонной политике КНР и во вмешательстве в ее внутренние дела. «Китай по-прежнему привержен оборонительной национальной военной политике, он проводит военную стратегию активной обороны», — заявил представитель китайского ведомства Чжан Сяоган, призвав США и их союзников «занять объективную и рациональную позицию по отношению к Китаю и китайским военным, а также воздержаться от фабрикации ложных сведений и разжигания конфронтации».

О том, что Китай активно наращивает свои арсеналы, в экспертном сообществе заговорили после того, как в 2021 году специалисты Федерации американских ученых (Federation of American Scientists — FAS) обнаружили на спутниковых снимках, что Пекин расширяет районы пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет и строит новые. Речь идет, в частности, о расширении учебного полигона Цзилантай (автономный район Внутренняя Монголия на севере КНР), который занимает 2 тыс. кв. км пустыни и горных хребтов и где тренируются Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Эксперты выделяют еще два района: Юймэнь в провинции Ганьсу (север центральной части КНР) площадью 1,1 тыс. кв. км, где находится 120 шахт и как минимум пять пунктов управления пуском ракет; Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (северо-запад КНР) площадью 1 тыс. кв. км со 110 шахтами. По информации «Бюллетеня», КНР строит еще один район с пусковыми шахтами — Юйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг Китая). Его площадь — 840 кв. км, там располагается 90 шахт. Таким образом, Китай построил 320 новых шахт для твердотопливных МБР на трех полигонах, а также 15 учебных шахт на полигоне Цзилантай.

Помимо межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования, Пекин имеет мобильные ракетные комплексы, стратегические атомные подводные лодки и ядерный потенциал воздушного базирования. Как отмечает американо-китайский эксперт по ядерному нераспространению и контролю над вооружениями Тун Чжао, бессрочный характер этого расширения, отход Китая от давней минималистской ядерной политики и отсутствие каких-либо подтверждений или объяснений со стороны Пекина порождают подозрение в отношении его намерений.

Эксперт выделяет две причины, по которым Китай начал трансформировать ядерный арсенал. Во-первых, его беспокоит наращивание военного потенциала США — речь, в частности, об американской ПРО и высокоточном оружии, которые могут подорвать возможность Китая нанести ответный удар в случае ядерной атаки.

Во-вторых, нарастают противоречия между Пекином и западными странами по таким вопросам, как права человека, демократические ценности, верховенство закона и международные нормы. «Эти события привели китайское руководство к выводу, что страна сталкивается с новой геополитической реальностью, в которой Запад намеренно создает проблемы и придумывает оправдания для демонизации и сдерживания Китая, опасаясь, что подъем страны может бросить вызов доминированию Запада в международной системе», — полагает эксперт. В этом контексте, считает Пекин, единственное решение — консолидировать собственную мощь до тех пор, пока оппоненты не признают, что сила КНР не вызывает сомнений.

Что входит в китайскую ядерную триаду

Ядерная триада — это три компонента стратегических вооруженных сил, оснащенных ядерным оружием. Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ — баллистические ракеты подводных лодок).

Воздушный — бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. На сегодня всеми тремя компонентами обладают три страны: Китай, Россия и США.

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-5B стоит на вооружении КНР с 2015 года (на фото парад в Пекине в сентябре 2015-го). Она может нести до пяти ядерных зарядов мощностью от 200 до 300 килотонн на расстояние до 13 тыс. км. (Фото: en Zhenglai / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС) Трехступенчатая твердотопливная ракета DF-31 несет одну боеголовку мощностью 200–300 килотонн. Ее дальность — до 7,2 тыс. км, континентальной части США эта ракета достичь не может. На фото — DF-31 в Военном музее Китайской народной революции в Пекине. (Фото: wikipedia.org) Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 — одна из самых новых в китайском арсенале. Ее мобильная версия стоит на вооружении с 2020 года. Единой оценки дальности и числа зарядов у этой ракеты нет. По максимальной оценке, она может доставлять до десяти боеголовок на расстояние до 15 тыс. км. На фото — DF-41 на параде в честь 70-летия основания КНР в Пекине в октябре 2019 года. (Фото: Xu Yu / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС) Баллистическая ракета средней дальности DF-21 может доставлять 200–300-килотонный заряд на расстояние более 2,1 тыс. км. (Фото: wikipedia.org) Дальность БРСД DF-26 — больше 3 тыс. км. Это ракета двойного назначения — по оценке экспертов, в ядерном оснащении у Китая 54 штуки. (Фото: Xu Yu / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС) Впервые ракету средней дальности DF-17 представили на параде в 2019 году. Она оснащена гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и, по оценке экспертов, может нести как обычный, так и ядерный заряд. (Фото: wikipedia.org)

Ключевой компонент китайской ядерной триады — наземный. Председатель КНР Си Цзиньпин еще в 2012 году подчеркивал значение Второго артиллерийского корпуса, который позже был переформатирован в Ракетные войска, как «стратегической опоры китайской армии», поддерживающей статус Китая как великой державы. В марте 2021 года он поручил военным «ускорить создание передовых возможностей стратегического сдерживания». «Поскольку полномочия по принятию решений в стране все больше концентрируются в руках одного человека, поддержка нынешним верховным лидером расширения ядерного потенциала может иметь большое значение для того, чтобы увести политику ядерного развития Китая от ее традиционной умеренной траектории», — писал Тун Чжао в 2021 году.

По подсчетам «Бюллетеня», из 462 китайских пусковых установок МБР 170 могут быть оснащены ракетами, способными доставить более 270 боеголовок.

Аналитики выделяют в китайских наземных ядерных арсеналах четыре типа межконтинентальных баллистических ракет. Самая массовая — категория DF-31, которая есть в трех версиях. Непосредственно DF-31 (в кодификации НАТО — CSS-10 Mod 1), трехступенчатая твердотопливная мобильная ракета, которая стоит на вооружении КНР с 2006 года. Она может доставлять одну боеголовку мощностью 425 кт на расстояние до 7,2 тыс. км; ракета не достигает континентальной части США, она призвана поражать цели в регионе (в России, Индии или на острове Гуам в западной части Тихого океана, который принадлежит США).

У этой МБР также есть модификация DF-31A (в кодификации НАТО — CSS-10 Mod 2), которая развернута с 2007 года; это версия с увеличенной дальностью (до 11,2 тыс. км), которую запускает та же мобильная установка, что и DF-31. Вторая модификация — DF-31AG (в кодификации НАТО — CSS-10 Mod 2), с теми же параметрами, но более маневренная, в будущем она должна заменить DF-31 и DF-31A.

Еще одна категория китайских МБР — двухступенчатая DF-5, у которой также несколько версий. DF-5A (в кодификации НАТО — CSS-4 Mod 2) находится на вооружении с 1981 года и может нести на расстояние до 12 тыс. км боезаряд мощностью до 4,5 тыс. кт (у Китая таких боеголовок шесть).

Эксперты «Бюллетеня» отмечают, что китайская программа ядерных испытаний (последний тестовый взрыв КНР произвела в 1996 году) показала широкий спектр мощностей и что если старые боезаряды имеют мощность в несколько мегатонн и небольшую точность (параметр в случае с ядерным оружием не столь важный), то современные боеголовки имеют мощность в несколько сотен килотонн.

Версия DF-5B (в кодификации НАТО — CSS-4 Mod 3) стоит на вооружении с 2015 года. У этой МБР разделяющаяся головная часть — она может нести на расстояние до 13 тыс. км до пяти боеголовок мощностью в 425 кт каждая. Еще одну версию этой ракеты — DF-5C — сейчас принимают на вооружение; предположительно, она сможет доставлять боеголовку в несколько мегатонн на расстояние до 13 тыс. км.

Существенный элемент китайской ядерной модернизации — ввод в эксплуатацию трехступенчатой твердотопливной МБР DF-41 (в кодификации НАТО — CSS-20), которую Пекин разрабатывал с конца 1990-х годов. Ее мобильная версия была развернута в 2020 году. По оценке «Бюллетеня», эта ракета может нести до трех боеголовок мощностью 425 кт на расстояние до 12 тыс. км; американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies — CSIS) утверждает, что DF-41 может нести до десяти боеголовок на расстояние до 15 тыс. км.

По информации «Бюллетеня», Китай также разрабатывает новую ракету двойного назначения (может нести как ядерный, так и обычный боезаряд), известную как DF-27 (в кодификации НАТО — CSS-X-24). Ее предположительная дальность — от 5 тыс. до 8 тыс. км, она, вероятно, оснащена гиперзвуковым планирующим аппаратом.

В китайском арсенале также есть баллистические ракеты средней дальности (БРСД). Основная — ракета двойного назначения DF-26 (в кодификации НАТО — CSS-18) с дальностью до 4 тыс. км, которая может нести боеголовку мощностью 425 кт. По подсчетам аналитиков, таких ракет у Китая 250 штук, из которых порядка 100 имеют ядерное назначение.

Стратегические подводные лодки типа 094 «Цзинь» Китай разрабатывал с конца 1990-х годов. Они могут нести до 12 баллистических ракет подводных лодок — сейчас это JL-3 дальностью свыше 9 тыс. км. На фото — подводные лодки проекта 094 «Цзинь» во время военно-морского парада в честь 70-летия ВМС Китая (Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС)

Морской компонент китайской ядерной триады составляют шесть ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими) типа 094 «Цзинь», которые разрабатывали с конца 1990-х годов. Они базируются на острове Хайнань на юге КНР, основная акватория их патрулирования — Южно-Китайское море. Первое такое патрулирование прошло в 2015 году.

Каждая субмарина может нести до 12 баллистических ракет подводных лодок — с 2022 года на ПЛАРБ развернуты ракеты JL-3 (в кодификации НАТО — CSS-N-20) дальностью свыше 9 тыс. км. Наряду с целями на Аляске, Гавайях, Гуаме, в России и Индии эти ракеты, пущенные из китайских вод, могут достигать северо-западной континентальной части США. Эта ракета может доставлять одну боеголовку мощностью в 425 кт. Также в морской компонент входят ракеты JL-2 (в кодификации НАТО — CSS-N-14) — они могут доставлять боеголовку мощностью 700 кт на расстояние более 7 тыс. км.

По оценке экспертов, хотя подлодка типа 094 гораздо более высокотехнологична, чем первая китайская субмарина типа 092 «Ся», она по-прежнему остается более шумной, чем американские и российские ПЛАРБ. Поэтому Пекин сконцентрируется на развитии подлодок третьего поколения (типа 096) — их создание было запланировано на начало 2020-х годов. Учитывая, что срок службы китайских ПЛАРБ составляет от 30 до 40 лет, вероятно, 094-я и 096-я субмарины будут вести патрулирование одновременно.

Характеристики подлодки типа 094 «Цзинь» Длина: 133 м Ширина: 12,5 м Скорость полного надводного хода: 12 узлов (примерно 22,2 км/ч) Скорость полного подводного хода: 20 узлов (примерно 37 км/ч) Экипаж: 135 человек

Прототипом единственного китайского ядерного бомбардировщика H-6 стал советский Ту-16 (на фото он в Центральном музее Военно-воздушных сил России). В конце 1950-х СССР передал КНР собранный самолет Ту-16А и его машинокомплекты для лицензионной сборки. После прекращения советско-китайского сотрудничества Пекин развернул собственное производство (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС) Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы H-6 стоят на вооружении КНР с 1960-х. За это время их неоднократно модернизировали. По оценке экспертов, самолеты могут доставлять гравитационные ядерные бомбы и баллистические ракеты воздушного базирования. На фото такой самолет на выставке Airshow China 2012 в Чжухае (Фото: Reuters)

Воздушный компонент — самый новый в китайской ядерной триаде. Еще в 2017 году Пентагон сообщал, что Военно-воздушные силы НОАК не располагали ядерным оружием. Однако год спустя ведомство обозначило, что КНР может завершить создание ядерной триады, речь идет, в частности, об оснащении ядерным оружием стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев H-6. Они находятся на вооружении с 1960-х годов. Изначально лицензионная копия советского реактивного многоцелевого самолета Ту-16, H-6 неоднократно модернизировался.

Наиболее современные модели этого самолета — 20 бомбардировщиков H-6N (в кодификации НАТО — B-6), которые могут нести баллистические ракеты воздушного базирования. Дальность их полетов без дозаправки — свыше 3,1 тыс. км. На замену H-6 КНР, по данным США, разрабатывает самолет двойного назначения H-20 с дальностью более 10 тыс. км.

Характеристики бомбардировщика H-6N Длина: 34 м Высота: 10 м Размах крыльев: 33 м Расстояние, преодолеваемое без дозаправки: более 3,1 тыс. км Экипаж: четыре человека

Будет ли Китай участвовать в международных договорах по разоружению

Активнее всего за развитием китайского ядерного потенциала наблюдают США. Когда в 2019–2020 годах Москва и Вашингтон вели переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, администрация Дональда Трампа настаивала, чтобы к нему подключился Пекин. Пролонгация договора после 2021 года оказалось под угрозой именно из-за китайского фактора. США призывали Россию повлиять на Китай, однако Москва от давления на Пекин воздерживалась, отмечая, что в таком случае к договору надо подключить и другие ядерные страны — Великобританию и Францию. Позиция России заключалась в том, что участие новых стран было бы возможно уже в новом договоре, который бы заменил ДСНВ в 2026 году.

Пришедшая в 2021 году администрация Джо Байдена быстро продлила ДСНВ без предварительных условий, но к подключению Китая к системе контроля над вооружениями призывать не перестала. В частности, в американской Стратегии национальной обороны 2022 года говорится: «КНР, как ядерная страна, подписавшая ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия), и как член ядерной пятерки, также несет ответственность за подключение к переговорам, которые позволят снизить риски просчетов и справиться с нестабильностью в военной сфере».

Ситуация изменилась с началом полномасштабных боевых действий на Украине, когда США приостановили консультации с Россией по стратегической стабильности, призванные разработать новый документ (или пакет документов), которые бы заменили ДСНВ. В 2023 году Москва приостановила свое участие в ДСНВ, обусловив возвращение в него двумя моментами: Вашингтон должен отказаться от курса на нанесение России стратегического поражения, к процессу должны подключиться Лондон и Париж.

У Великобритании, Китая и Франции на этот счет следующий контраргумент: их арсеналы гораздо ниже, чем американские и российские (в сумме на троих — порядка 880 боеголовок), поэтому, чтобы сократить свои ядерные вооружения, их сначала надо нарастить до уровня Вашингтона и Москвы.

«Учитывая огромную разницу между китайским ядерным арсеналом и ядерным арсеналом США и Российской Федерации, мы просто не считаем, что существует какая-либо справедливая и равноправная основа для присоединения Китая к США и России в их переговорах по контролю над ядерными вооружениями, — говорил в интервью «Коммерсанту» Фу Цун. — Но в то же время мы продолжаем говорить, что, конечно, если США возьмут на себя обязательство сократить свой ядерный арсенал до уровня, сопоставимого с китайским ядерным арсеналом, мы будем рады присоединиться [к переговорам]».