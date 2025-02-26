Что такое Ту-160: характеристики и преимущества

Ту-160 (Фото: Министерство обороны России / Global Look Press)

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Что такое Ту-160

Ту-160 («изделие 70», Blackjack в кодификации НАТО, неофициальное наименование в российских СМИ — «Белый лебедь») ― это советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности. Он может нести на борту ракеты и бомбы с ядерным боевым запасом и является одной из составляющих российской ядерной триады. Предназначен для того, чтобы наносить ракетные и ядерные удары по наиболее важным целям с большого расстояния и в глубоком тылу противника, в том числе вне зоны досягаемости ПВО. Считается самым крупным и тяжелым самолетом своего класса. Разработан в 1970-х годах в ОКБ Туполева, с тех пор претерпел несколько модификаций.

История создания стратегического бомбардировщика Ту-160

Создание сверхтяжелых бомбардировщиков в СССР началось в конце 1960-х годов в ответ на аналогичные работы над В-1А в США. Главным применением для таких самолетов был бы возможный ядерный конфликт между странами. Эти самолеты должны были преодолеть расстояние между континентами на сверхзвуковой скорости, прорвать ПРО враждебной страны и нанести удары по ее стратегическим объектам.

В конкурсе проектов в 1973 году был утвержден дизайн ОКБ В. М. Мясищева (М-18), которое предложило создать самолет с изменяющейся стреловидностью крыла, однако его наработки были переданы ОКБ Туполева, который имел необходимые производственные мощности и опыт создания сверхзвуковых машин. В такой конструкции крылья при взлете должны быть широко расставлены в стороны, чтобы поднимать в небо тяжелую машину со стандартного аэродрома, а при полете на гиперзвуковых скоростях они складывались, чтобы не создавать излишнего сопротивления воздуху.

В конце 1977-го был утвержден эскизный проект машины, в том же году началось производство трех прототипов. Первый прототип самолета был построен в 1980-м и впервые поднялся в небо 18 декабря 1981 года. Он смог показать скорость 2200 км/ч и пролетел без дозаправки более 12 тыс. км. В 1984 году начались испытания серийного самолета.

В 1987 году самолет начал поступать в войска (в 184-й гвардейский полк в Прилуках, ныне на Украине), было налажено крупносерийное производство этих машин на Казанском авиационном заводе при участии более 800 других предприятий советского оборонно-промышленного комплекса. Из первоначально запланированных 100 самолетов к 1994-му было выпущено всего около 35 машин, включая три прототипа. Самолет был официально принят на вооружение в 2005 году.

В 2010-х годах была принята программа воспроизводства и глубокой модернизации этих самолетов, которая включала в себя замену авионики, двигателей и вооружения, в 2015 году было принято решение о возобновлении серийного производства. В Минобороны сообщали, что новая машина станет как минимум вдвое эффективнее своего предшественника Ту-160. Сумма контракта на поставку десяти новых бомбардировщиков для российских ВКС составила 160 млрд руб.

В январе 2018 года во время визита российского президента Владимира Путина на Казанский авиационный завод Ту-160М совершил демонстрационный полет над Казанью. Первый модернизированный Ту-160М собрали на заводе в Казани и передали на испытания в ноябре 2019 года. Летом 2023 года «Ростех» сообщил о начале госиспытаний Ту-160М. В В феврале 2024-го Владимир Путин совершил 30-минутный полет на Ту-160М.

Рассматривалась возможность создания гражданского сверхзвукового самолета на основе Ту-160.

Характеристики Ty-160

Тип — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец



Экипаж— четыре человека



Длина— 54 м



Размах крыла — 55,7 м (при минимальной стреловидности), 35,6 м (при максимальной стреловидности)



Высота— 13,5 м



Площадь крыла — 232 кв. м



Масса пустого самолета — 110 т



Максимальная взлетная масса — 275 т



Двигатели — 4 × ТРДД НК-32



Тяга двигателей — 4 × 25 000 кгс (245 кН)



Максимальная скорость — 2200 км/ч (М=2,05)



Крейсерская скорость — 850–920 км/ч



Максимальная дальность полета — 14 600 км



Практический потолок — 12 000 м



Боевая нагрузка — до 45 т



Вооружение — крылатые ракеты (Х-55, Х-101/102, Х-555), неуправляемые и корректируемые авиабомбы в обычном и ядерном оснащении, морские мины



Стреловидность крыла — изменяемая (20–65 градусов)



Годы производства — 1984–1994, возобновлено в 2010-х (модернизация до Ту-160М2)



Количество построенных — около 35 единиц

Производство Ту-160

Производить стратегические бомбардировщики начали в 1984 году на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (ныне филиал ПАО «Туполев» в составе Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех»). Однако из-за сложной экономической ситуации после распада СССР серийное производство было остановлено в начале 1990-х годов. Всего было построено порядка 35 самолетов, включая прототипы.

Устранение недостатков

Ту-160, несмотря на ряд преимуществ, имел недостатки, которые устранялись в процессе эксплуатации и модернизации.

Одним из недостатков машины была высокая стоимость производства и эксплуатации. В рамках модернизации до версии Ту-160М были оптимизированы производственные процессы, а также внедрены современные материалы и технологии, что позволило снизить затраты. Из-за больших размеров и массы Ту-160 имел ограниченную маневренность на низких скоростях. В качестве решения конструкторами были улучшены системы управления и внедрены более совершенные аэродинамические решения. Устаревшая авионика. Бортовое оборудование Ту-160 было основано на технологиях 1980-х годов и не соответствовало современным требованиям. В Ту-160М были установлены современные системы управления, навигации и связи, что значительно повысило боевую эффективность. Заметность для локаторов делала Ту-160 уязвимым для современных систем ПВО. Внедрены элементы технологии снижения радиолокационной заметности, а также улучшены элементы радиоэлектронной борьбы. Ограниченный ресурс двигателей. Двигатели НК-32 хотя и отличаются высокой мощностью, имели ограниченный ресурс и требовали частого обслуживания. Чтобы решить эту проблему, была разработана модернизированная версия двигателя — НК-32-02, которая отличается повышенной надежностью и экономичностью. Самолет требовал значительных усилий для технического обслуживания. Чтобы решить эту проблему, были внедрены новые системы диагностики и упрощены процедуры обслуживания.

Конструкция самолета

Двигатели

Ту-160 оснащен четырьмя турбореактивными двигателями с форсажной камерой НК-32, которые обеспечивают высокую скорость полета и значительную дальность. Мощность в режиме форсажа — около 25 т тяги на каждом двигателе. В крейсерском режиме они обеспечивают около 13,7 т тяги.

Двигатели имеют переменную геометрию сопел, что позволяет эффективно работать как на дозвуковой, так и на сверхзвуковой скорости. Благодаря высокой экономичности двигателей самолет может выполнять длительные автономные полеты без дозаправки в воздухе.

Двигатели установлены парами в двух носовых отсеках фюзеляжа, что обеспечивает лучшее распределение нагрузки и улучшает аэродинамику.

Крылья

Ту-160 имеет особую конструкцию крыла с переменной геометрией, что делает его универсальным для различных задач. Крыло может изменять угол стреловидности (угол между передней кромкой крыла и продольной осью самолета) в диапазоне от 20 до 65 градусов. Это позволяет оптимизировать аэродинамические характеристики при разных режимах полета.

При малых углах стреловидности (20 градусов): улучшается взлетно-посадочная характеристика и увеличивается дальность полета на крейсерских скоростях. При больших углах стреловидности (65 градусов) обеспечиваются высокая маневренность и возможность сверхзвукового полета.

Крыло изготовлено из авиационных сплавов, включая титановые и алюминиевые материалы. Внутри крыла размещены топливные баки, которые обеспечивают большой запас топлива (до 160 т).

Форма крыла и фюзеляжа специально разработана для минимизации сопротивления на сверхзвуковых скоростях, что позволяет развивать скорость более 2000 км/ч).

Вооружение

Самолет имеет возможность нести до 12 стратегических крылатых ракет Х-55 или их модификаций (например, Х-55СМ), оснащенных ядерными боеголовками. Они устанавливаются на барабанные пусковые установки.

Также могут применяться более современные ракеты Х-101 (с обычной боеголовкой) и Х-102 (с ядерной боеголовкой). В 2023 году Ту-160 получили ракеты Х-БД, способные бить на расстояние до 6500 км.

Самолет может нести различные виды свободно падающих бомб общей массой до 45 т. Для точного поражения целей используется система управления огнем и навигации.

Модификации и модернизации Ту-160

С момента своего создания Ту-160 прошел через несколько модификаций и модернизаций. Среди них:

Ту-160М представляет собой модернизированную версию строевых Ту-160. Основные изменения включают замену бортовой электроники, систем навигации, связи, управления и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предусмотрены новые двигатели НК-32-02, которые имеют улучшенные характеристики по топливной эффективности и мощности.

Ту-160М2 — наименование «построенных с нуля» образцов Ту-160М. Первый полет самолета новой сборки состоялся в январе 2022-го.

Боевое применение Ту-160

Основная роль Ту-160 — участие в системе стратегического ядерного сдерживания. Ту-160 регулярно участвует в учениях стратегических ядерных сил. В частности, эти бомбардировщики периодически совершают патрульные полеты над нейтральными водами для демонстрации готовности к выполнению задач ядерного сдерживания.

Впервые Ту-160 был применен в реальных боевых условиях во время военной операции в Сирии в ноябре 2015 года. Самолеты были задействованы в нанесении ударов по объектам террористических организаций. Использовались крылатые ракеты Х-101 с обычными боеголовками, которые могут поражать цели на расстоянии до 4500 км. Вылеты выполнялись с аэродрома Энгельс (Россия).

Именные экземпляры Ту-160

Некоторые самолеты Ту-160 получили имена в честь летчиков-испытателей и других известных персон: