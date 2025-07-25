Трамп анонсировал работу над сокращением ядерных арсеналов России и США

США «начинают работать» над темой дальнейшего разоружения и намерены начать соответствующие обсуждения с Москвой в ближайшее время, заявил Трамп. ДСНВ истекает в феврале 2026 года, Россия приостановила участие в договоре

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США в ближайшее время начнут работать над дальнейшим ядерным разоружением, заявил американский президент Дональд Трамп, говоря о возможности заключения нового соглашения взамен Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Это не тот договор, истечения которого вы хотите. Мы начинаем работать над этим», — сказал он, но не раскрыл деталей.

Трамп назвал предстоящее истечение ДСНВ «проблемой для мира». В ответ на реплику, что он неоднократно высказывался за дальнейшее сокращение Россией и Соединенными Штатами ядерных вооружений, президент заявил, что «хотел видеть это».

«[Сейчас] у нас (США. — РБК) есть ограничения, и у них (России. — РБК) есть ограничения, как вы знаете, в ядерной сфере. <...> Это большая проблема для мира. Когда вы убираете ядерные ограничения, это большая проблема», — повторил Трамп.

ДСНВ подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу в 2011 году, срок его действия — десять лет с возможностью продления еще на пять, дальнейшая пролонгация не предусмотрена. Стороны договорились о следующих лимитах на стратегические наступательные вооружения: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков;

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Договор предусматривает систему взаимных инспекций и уведомлений.

В начале 2021 года Москва и Вашингтон продлили ДСНВ без предварительных условий еще на пять лет. Предполагалось, что за это время они договорятся о новом документе, который заменит ДСНВ, — срок действия договора истекает в феврале 2026 года.

Консультации по стратегической стабильности, на которых обсуждался этот вопрос, начались летом 2021 года и продолжались до января 2022-го. С началом полномасштабных боевых действий на Украине по инициативе США переговоры были заморожены. 21 февраля 2023 года президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.

В ООН полагают, что Россия и США могли бы и дальше придерживаться обозначенных в ДСНВ лимитов, если не смогут заключить новую договоренность. Путин считает, что договорно-правовая база в сфере стратегической стабильности необходима. Ответственность в этой области во многом лежит на России и США, подчеркивали в Кремле. Вместе с тем там полагают, что замену ДСНВ следует обсуждать вместе с другими вопросами и проблемами, такими как ядерное оружие в Европе.