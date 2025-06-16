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SIPRI спрогнозировал новую гонку ядерных вооружений

Аналитики SIPRI прогнозируют новую гонку ядерных вооружений
SIPRI выпустил очередной ежегодник, где проанализировал состояние ядерных арсеналов. По оценке института, эпоха их сокращения закончилась — теперь мир ждет новая гонка ядерных вооружений, более сложная, чем в холодную войну
Фото: Louie Palu / ZUMA / Global Look Press
Фото: Louie Palu / ZUMA / Global Look Press

Эпоха сокращения ядерных арсеналов подошла к концу, гонка ядерных вооружений постепенно набирает обороты, и сопряженные с ней риски будут более разнообразными и серьезными, чем в эпоху холодной войны. К такому выводу пришли аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI). Обоснование этого вывода содержится в разделе ежегодника SIPRI Yearbook 2025, посвященном ядерным арсеналам (есть в распоряжении РБК).

В отличие от XX века, теперь важную роль в гонке вооружений играют возможности стран в киберпространстве, космосе и океане; определить, кто лидирует в этой гонке, теперь гораздо сложнее, и формул, которые прежде применялись для контроля над вооружениями, уже недостаточно. Кроме того, в странах Европы, Ближнего Востока и Восточной Азии возобновились дискуссии о приобретении ядерного оружия, что говорит о потенциальном расширении клуба ядерных держав.

Всего в мире девять ядерных держав. Из них пять — Великобритания, Китай, Россия, США, Франция — официальные, их ядерный статус зафиксирован в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года. Страны, которые провели ядерные испытания после его подписания, — Индия, КНДР и Пакистан — считаются неофициальными ядерными державами. Отдельный случай — Израиль, о его ядерных испытаниях достоверных данных нет.

Аналитики выделяют три тренда в этой сфере. Прежде всего, происходит модернизация ядерных арсеналов на фоне ослабления контроля над такими вооружениями. По оценке SIPRI, в 2024 году все девять располагающих ими стран продолжали совершенствование действующего оружия и развернули новые системы. «Хотя большинство государств, обладающих ядерным оружием, обычно называют свои текущие усилия по разработке и производству ядерной «модернизацией», их действия выходят далеко за рамки простых операций по техническому обслуживанию и поддержанию работоспособности», — отмечают эксперты. Во-вторых, произошло изменение ядерных доктрин некоторых стран. Наконец, расширяется практика совместного использования ядерного оружия (nuclear-sharing arrangements).

Какими арсеналами обладают ядерные державы

По оценке SIPRI, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относятся к военным запасам — это боеголовки, которые размещены на ракетах и в хранилищах с оперативными силами, и боеголовки в хранилищах, которые могут быть развернуты. Оставшиеся 2627 штук подпадают под категорию списанных, но еще не ликвидированных.

Около 90% всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и США — 4309 и 3700 в военных запасах соответственно. По сравнению с 2024 годом их арсеналы практически не изменились, но обе страны ведут активную модернизацию, которая может позволить «увеличить размер и разнообразие их арсеналов в будущем», отмечает SIPRI. Это будет возможно после того, как в феврале 2026 года истечет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — последний документ, который ограничивает ядерные арсеналы России и США.

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В 2024 году и американская, и российская программы модернизации столкнулись с вызовами, утверждается в обзоре SIPRI. У США возникли проблемы с планированием и финансированием, что может увеличить сроки и расходы на программу. Москва в 2024 году, по некоторым данным, cтолкнулась с проблемами при испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» (об этом сообщало агентство Reuters; в Кремле соответствующий вопрос переадресовали в Минобороны, а оно ситуацию не комментировало) и более медленным, чем ожидалось, обновлением других своих систем. Тем не менее весьма вероятно, что в ближайшие годы Россия и США будут активнее развертывать свои ядерные силы, считают эксперты.

В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок. Он растет быстрее, чем у любой другой ядерной страны (примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года). К 2025-му КНР закончила строительство 350 новых пусковых шахт на севере и востоке страны. К началу 2030-х годов Китай может построить столько же МБР, сколько есть у России и США; правда, даже если Пекин будет располагать к 2035 году 1,5 тыс. ядерных боеголовок, это по-прежнему будет лишь треть того, что есть у Вашингтона и Москвы.

Количество ядерных боеголовок у Великобритании не изменилось — у нее их стабильно 225. Однако их число будет расти: как отметило британское правительство в 2023 году, оно планирует повысить свой ядерный запас до 260 боеголовок. Пришедшие в 2024 году к власти лейбористы подтвердили курс своих предшественников на модернизацию морского ядерного компонента — в частности, на строительство четырех новых ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими). Ядерный арсенал Франции в 2024 году также оставался на прежнем уровне — 290 боеголовок. Париж продолжил разрабатывать ПЛАРБ третьего поколения и новую крылатую ракету воздушного базирования.

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Индия, чей арсенал в 2025 году составил 180 боеголовок, и Пакистан, у которого их 170, продолжают развивать новые системы доставки — в частности, стремятся создать ракеты, которые могли бы нести несколько боеголовок. В мае 2025 года Индия и Пакистан на фоне обострения в Кашмире обменялись взаимными ударами. «Сочетание ударов по военной инфраструктуре, связанной с ядерной промышленностью, и дезинформации третьих лиц могло превратить обычный конфликт в ядерный кризис. Это должно стать суровым предостережением для государств, которые хотят усилить свою зависимость от ядерного оружия», — предупредил старший научный сотрудник SIPRI, заместитель руководителя Проекта ядерной информации Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) Мэтт Корда. По его мнению, ядерное оружие не предотвращает конфликт, а лишь несет «огромные риски эскалации и катастрофического просчета». Индия и Пакистан находятся в состоянии ядерного сдерживания, однако Индия, как и Пакистан, фокусирует свое сдерживание в том числе на Китае и с этой целью развивает ракеты большой дальности, которые могли бы поражать цели на китайской территории.

КНДР считает ядерную программу главным элементом стратегии своей национальной безопасности. По оценке SIPRI, сегодня в арсенале республики 50 боеголовок; у нее также достаточно материала, чтобы произвести еще 40. В 2024 году Пхеньян не проводил ядерные испытания, но Южная Корея сообщила, что КНДР находится на финальном этапе создания тактического ядерного оружия, а северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна будет развивать ядерную программу без ограничений.

Израиль, который публично не признает наличие у него ядерного оружия, также, по оценке SIPRI, модернизирует свои арсеналы. Аналитики насчитали у него 90 боеголовок. В 2024 году Израиль протестировал ракетную двигательную систему, которая, вероятно, связана с семейством баллистических ракет «Иерихон». Он также модернизирует свой завод по производству плутония в Центре ядерных исследований около города Димона в пустыне Негев.

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