Смогут ли Путин и Трамп передоговориться об ограничении ядерных арсеналов

Через год истекает действие российско-американского Договора о СНВ. Какие позиции по нему Москва и Вашингтон занимают сейчас и смогут ли за год договориться о новом документе в области стратегической стабильности — разбирался РБК

Атомная подводная лодка, вооружённая соответствующими баллистическими ракетами (Фото: Woohae Cho / Getty Images)

Российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III, New START) прекратит свое действие 5 февраля 2026 года. Возможность пролонгации отсутствует — он был заключен на десять лет с единичным продлением по договоренности сторон еще на пять лет.

В рамках СНВ-III, подписанного президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге в 2010 году (вступил в силу в 2011-м), две страны договорились сократить свои стратегические наступательные вооружения следующим образом: развернутые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и развернутые тяжелые бомбардировщики — до 700 единиц;

боезаряды на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерные боезаряды, засчитываемые за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, — до 1550 единиц;

развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков — до 800 единиц. Согласно договору, была учреждена Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК) и действовал режим взаимных инспекций на базах МБР, подводных лодках и авиационных базах. Эти проверки приостановили в 2020 году из-за COVID и потом так и не возобновили.

Какова сейчас ситуация со стратегической стабильностью

К началу 2025 года, когда в Белый дом вернулся Дональд Трамп, действие СНВ-III уже почти два года было заморожено. О приостановке своего участия в нем Москва заявила в феврале 2023-го, подчеркнув, что ситуация вокруг договора неразрывно связана с конфликтом на Украине. «Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», — заявил тогда в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Так он отреагировал на адресованный России призыв НАТО вернуться к работе ДКК и допустить инспекторов на свои объекты. При этом Москва заверила, что будет и дальше соблюдать ограничения по СНВ и что ее решение о приостановке «может быть обратимо» — для этого Вашингтон должен «проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации».

США решение России посчитали «юридически некорректным» (понятия «приостановка участия» в договоре нет, оговорена лишь процедура выхода из него) и заявили, что продолжат считать ее связанной обязательствами по ДСНВ. При этом с 1 июня 2023 года Вашингтон перестал передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

Администрация Джо Байдена предлагала вернуться к консультациям по стратегической стабильности: в 2023 году советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан выдвигал идею так называемой компартментализации, при которой эта тема обсуждалась бы, несмотря на проблемы в остальных сферах. Россия такой формат категорически отвергла — говорить о стратегической стабильности в отрыве от общего контекста в Москве не согласны. «Мы должны прежде всего убедиться в том, что фундаментально враждебный в отношении России курс США меняется в лучшую для нас сторону», — пояснял ответственный за эту сферу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, для возобновления диалога США должны отказаться от идеи нанести России «стратегическое поражение».

Что такое стратегическая стабильность и ядерное сдерживание Исходя из совместного заявления СССР и США от 1990 года, стратегическая стабильность — это соотношение стратегических сил двух сторон, при котором отсутствуют стимулы для нанесения первого удара. Ядерное сдерживание предполагает, что наличие у страны ядерного оружия гарантирует ее безопасность и защиту от нападения на нее, поскольку за этим нападением последует ядерный ответ.

Трамп, вступив в должность, заявил, что надо начать диалог по сокращению ядерных вооружений. «Мы хотели бы видеть денуклеаризацию, — сказал он 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, добавив, что говорил об этом с Путиным и что к процессу мог бы подключиться Китай, который по размеру своих арсеналов в ближайшие пять лет догонит США. — <...> Президенту Путину очень понравилась идея резко сократить ядерные арсеналы. И я думаю, мы могли бы заставить остальной мир последовать нашему примеру. И Китай бы тоже присоединился. Китаю это тоже понравилось».

На следующий день по теме высказался Кремль: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» начать переговоры по контролю над вооружениями. «Мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной», — сказал он. Тему стратегической стабильности в тот день упомянул и Путин — правда, сделал он это без каких-либо уточнений. «В целом у нас, конечно, с действующей администрацией [США] может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря», — сказал российский президент.

У России уже был опыт переговоров с Дональдом Трампом по теме ДСНВ: в первый его срок (2016–2020 годы) речь шла о том, чтобы продлить договор на пять лет без предварительных условий. Стороны провели несколько раундов консультаций, но, по сути, говорили о разном: Москву интересовало продление ДСНВ; Вашингтон же настаивал, чтобы к двустороннему документу подключился Китай, от чего Пекин отказывался. Накануне одной из консультаций в Вене, назначенной на июнь 2020 года, американская сторона опубликовала в соцсети X фото из переговорной комнаты с китайскими флагами, написав, что «переговоры вот-вот начнутся», но «Китай на них не показался», как будто бы была договоренность о его участии. В итоге ДСНВ был продлен в 2021 году — в первые дни своего президентства это согласился сделать Джо Байден.

Готовы ли Россия и США перезапустить диалог

В том же 2021 году Россия и США начали разговор о новом документе, который заменит ДСНВ по истечении его срока. Они провели два раунда консультаций в Женеве — 28 июля и 30 сентября. Делегации России и США возглавляли Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. По итогам второго раунда они договорились создать две рабочие группы — по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями и по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект.

В третий раз Рябков и Шерман встретились в Женеве 10 января 2022 года. Но тогда речь шла уже о гарантиях безопасности, которые Москва потребовала от Вашингтона в конце 2021-го (нерасширение НАТО на восток, его возвращение на позиции до 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, и правовые гарантии, что альянс не будет размещать свои ударные средства у российских рубежей). После начала полномасштабных боевых действий на Украине США прекратили диалог по стратегической стабильности, но вскоре предложили возобновить, на что Россия ответила отказом.

Сложно сказать, удастся ли возобновить консультации при администрации Трампа: сейчас отношения России и США находятся в переходном, текучем состоянии, поскольку Вашингтон полностью пересматривает свою внешнюю политику, говорит глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. При этом, несмотря на ряд предварительных замечаний, позицию по стратстабильности Вашингтон еще не сформулировал. «Трамп где-то обмолвился насчет денуклеаризации России и Китая. Сам этот термин в данном контексте абсолютно несуразен, — отметил в беседе с РБК эксперт. — Мы долгое время говорили о денуклеаризации Корейского полуострова и какое-то время — о создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке, но к великим ядерным державам этот термин не подходит. У них тысячи ядерных боеголовок, 50-летний опыт переговоров, десятки соглашений. Наверное, президент Трамп этого не знает и говорит то, что придет ему в голову: вот вел переговоры с КНДР, там было слово «денуклеаризация», и вот он применил его к ядерным державам».

Российская позиция остается прежней: консультации по ДСНВ она увязывает с отказом США от «курса на стратегическое поражение» в контексте конфликта на Украине. «Здесь, похоже, определенный прогресс возможен, — сказал РБК глава проекта «Стратегическое ядерное вооружение России», старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг. — Сам факт того, что новая администрация США готова обсуждать вопрос Украины, может в итоге привести и к возобновлению контактов по СНВ. Такие контакты могли бы стать способом для обеих сторон подать сигнал об определенной нормализации отношений. Но воспользуются ли стороны такой возможностью, пока совершенно не ясно».

Арбатов обращает внимание на интервью Путина от 24 января, в котором российский президент как бы мимоходом упомянул стратегическую стабильность. «У нас теперь есть не только «загадка Трампа», но и «загадка Путина». Потому что, если у нас кроме Украины есть другие темы переговоров, например стратегическая стабильность, то что это значит? Изменилась наша принципиальная позиция, которую мы занимали последние два года? Или у нас изменилась оценка американской политики — мы больше не считаем, что она направлена на «стратегическое поражение» России? — говорит эксперт. — Остается только гадать. Дальнейших разъяснений пока не поступило».

Реально ли за год договориться о новом документе

СНВ-III пришел на смену СНВ-I (подписан в 1991 году в Москве, вступил в силу в 1994-м), который истек в 2009 году. Договориться о нем Москва и Вашингтон смогли примерно за год. Однако в текущих обстоятельствах, говорят опрошенные РБК эксперты, договориться о новом документе или пакете документов за такой срок невозможно: в ситуации с СНВ-III двусторонние отношения и условия были гораздо благоприятнее.

«К тому же начальные позиции сторон довольно далеки друг от друга, — поясняет причины такой оценки Подвиг. — Россия настаивает на так называемом уравнении безопасности, которое должно учитывать множество разных вопросов — неядерные стратегические вооружения, космос, противоракетную оборону (особенно сейчас, после недавнего распоряжения Трампа). В США интерес другой: «новые» российские системы, нестратегические вооружения». Как вариант, отмечает эксперт, стороны могли бы заключить договор, который с небольшими дополнениями сохранял бы положения истекающего ДСНВ.

Арбатов также считает, что достичь нового соглашения сейчас невозможно ни технически, ни политически. О чем можно было бы договориться, продолжает он, так это ближе к 2026 году принять совместное политическое заявление, в котором стороны обозначили бы, что срок договора истек, продлить его нельзя, и заявили бы, что не будут превышать потолки СНВ-III до заключения нового документа или отмены этого заявления.

По оценке Подвига, США и России вполне реально сойтись на том, чтобы и дальше придерживаться условий СНВ-III, но только без инспекций и обмена данными будет сложно понять, насколько соблюдаются эти договоренности. «По обе стороны у разоружения и контроля за вооружениями достаточно противников, которые не преминут на это указать, — оговаривается при этом эксперт, добавляя, что в США многие выступают за наращивание потенциала в противовес Китаю. — Так что представить себе, что США возьмут на себя обязательство не наращивать свой потенциал ради договоренности с Россией, довольно сложно». У России же возможности нарастить свои арсеналы не столь велики, да и ее руководство считает, что нужды в количественном наращивании нет, говорит эксперт. «Нынешнего потенциала с учетом его запланированного обновления для сдерживания США вполне достаточно даже в том случае, если США начнут увеличивать количество своих вооружений», — резюмировал Подвиг.

Что будет, если Москва и Вашингтон не придут к согласию

Договор о СНВ — это последний двусторонний документ в сфере контроля над вооружениями (из Договора об ограничениях систем ПРО и Договора о ракетах средней и меньшей дальности США вышли в одностороннем порядке в 2002 и 2019 годах соответственно). И здесь возникает вопрос, что будет, когда действие СНВ-III закончится, а на смену ему ничего не придет.

«Это (контроль над вооружениями. — РБК) та сфера, где события происходят достаточно медленно, потому что ядерные системы исключительно сложные и дорогостоящие, — поясняет Арбатов. — Но ситуация будет заметно деградировать. Будут расплываться наши представления о силах и намерениях другой стороны. Одно дело — провозглашаемые ядерные доктрины, в которых есть огромный элемент политики. О реальных же планах и намерениях друг друга мы можем судить, досконально зная все, что происходит со стратегическими силами».

Договоры ОСВ и СНВ были стержнем глобальной проблемы контроля над ядерным оружием, продолжает эксперт; без него есть риск, что начнут расшатываться другие, уже многосторонние механизмы, например Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а вслед за ним и фундаментальный Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «При возобновлении ядерных испытаний рухнет главный компромисс, при котором неядерные страны обязуются не создавать ядерное оружие, а «ядерная пятерка» — идти к ядерному разоружению. Возобновление ядерных испытаний полностью опровергает эти обязательства, — говорит Арбатов. — В этом случае неядерные страны поймут, что ядерные державы делают ставку на такой тип оружия, и, чтобы обезопаситься, сами начнут его разрабатывать». За этим последует очень быстрое распространение таких вооружений: «Вместо нынешней «девятки» через десять лет в мире будет 15, а то и 20 стран с ядерным оружием», — резюмировал эксперт.