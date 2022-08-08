Россия временно закрыла инспекции по договору о стратегическом оружии

В МИД России заявили, что санкции США и их союзников создали множество препятствий для работы российских инспекторов в рамках договора СНВ, в то время как американские инспекторы никаких трудностей не испытывают

Вид на здание МИД России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) свои объекты, подлежащие инспекциям. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы», — сообщил МИД.

В МИДе подчеркнули, что это вынужденная мера, поскольку США стремятся «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

В качестве примера в заявлении приведена ситуация с воздушным сообщением. Между Россией и США оно остановлено, но и воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы.

«При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — подчеркнули в МИДе. Еще одно препятствие — ужесточение визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования инспекторов. «Американские инспекторы и члены летных экипажей подобных трудностей не испытывают», — подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД России предложили обсуждать возобновление инспекций «с максимально реалистичных позиций». Еще один довод — рост заболеваемости COVID в США, что может поставить под угрозу здоровье российских инспекторов.

Читайте на РБК Pro Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования «Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования Саммари Pro Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях Статьи Pro Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария Статьи Pro Как выиграть в тендере крупной компании: 9 советов для ИТ-бизнеса Как выиграть в тендере крупной компании: 9 советов для ИТ-бизнеса Инструкции Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования

«Считаем, что в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заведомо контрпродуктивных попыток искусственно форсировать возобновление инспекционной деятельности по ДСНВ и сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем», — говорится в заявлении.

При этом МИД заверил, что принятые меры временные, Россия привержена соблюдению всех положений договора и готова возобновить инспекции после «разрешения имеющихся проблемных вопросов».

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году, документ подписали президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Срок действия договора составлял десять лет и предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Действие договора истекало 5 февраля 2021 года.

Но ставший в 2017 году президентом США Дональд Трамп считал договор невыгодным для Вашингтона и выступал против его продления. По его мнению, к ограничению стратегических наступательных вооружений нужно было подключить и Китай. Однако после прихода к власти в США Джо Байдена действие договора было продлено до 5 февраля 2026 года.

1 августа 2022 года Байден заявил, что США готовы обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году СНВ-3. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ сообщил, что Москва неоднократно выступала за переговоры с США по поводу продления ДСНВ.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на предложение Байдена репликой со словами «Оно нам надо?».