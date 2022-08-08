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Россия временно закрыла инспекции по договору о стратегическом оружии

МИД: Россия временно закрыла инспекции объектов по договору СНВ из-за действий США
В МИД России заявили, что санкции США и их союзников создали множество препятствий для работы российских инспекторов в рамках договора СНВ, в то время как американские инспекторы никаких трудностей не испытывают
Вид на здание МИД России
Вид на здание МИД России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) свои объекты, подлежащие инспекциям. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

«Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы», — сообщил МИД.

В МИДе подчеркнули, что это вынужденная мера, поскольку США стремятся «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

В качестве примера в заявлении приведена ситуация с воздушным сообщением. Между Россией и США оно остановлено, но и воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

«При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — подчеркнули в МИДе. Еще одно препятствие — ужесточение визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования инспекторов. «Американские инспекторы и члены летных экипажей подобных трудностей не испытывают», — подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД России предложили обсуждать возобновление инспекций «с максимально реалистичных позиций». Еще один довод — рост заболеваемости COVID в США, что может поставить под угрозу здоровье российских инспекторов.

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«Считаем, что в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заведомо контрпродуктивных попыток искусственно форсировать возобновление инспекционной деятельности по ДСНВ и сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем», — говорится в заявлении.

Байден заявил о готовности обсуждать с Россией договор на замену СНВ-3
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Джо Байден

При этом МИД заверил, что принятые меры временные, Россия привержена соблюдению всех положений договора и готова возобновить инспекции после «разрешения имеющихся проблемных вопросов».

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году, документ подписали президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Срок действия договора составлял десять лет и предусматривал сокращение сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Действие договора истекало 5 февраля 2021 года.

Но ставший в 2017 году президентом США Дональд Трамп считал договор невыгодным для Вашингтона и выступал против его продления. По его мнению, к ограничению стратегических наступательных вооружений нужно было подключить и Китай. Однако после прихода к власти в США Джо Байдена действие договора было продлено до 5 февраля 2026 года.

1 августа 2022 года Байден заявил, что США готовы обсуждать с Россией систему контроля над вооружениями, которая придет на замену истекающему в 2026 году СНВ-3. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ сообщил, что Москва неоднократно выступала за переговоры с США по поводу продления ДСНВ.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на предложение Байдена репликой со словами «Оно нам надо?».

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