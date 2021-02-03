Россия и США продлили договор о ядерных ракетах

На прошлой неделе Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Москвой и Вашингтоном на пять лет. Теперь в МИДе состоялся обмен нотами с посольством США о завершении процедур, необходимых для его продления

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия и США продлили срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора», — говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в МИДе, договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений — в том виде, в котором он был подписан в 2010 году. Срок действия продлевается до 5 февраля 2026 года.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ключевым фактором для продления соглашения стал телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и новым американским президентом Джо Байденом. «Тем самым обеспечено сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон», — подчеркнули в министерстве.