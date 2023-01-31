WSJ узнала о первом обвинении США в адрес России из-за ядерного договора

Как сказал собеседник издания в Госдепе, Россия может легко исправить нарушения. В августе Москва уведомила Вашингтон о выходе из инспекционной деятельности по договору

Здание Госдепа США (Фото: Zuma / ТАСС)

Госдеп США считает, что Россия нарушила договор СНВ тем, что отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад ведомства, направленный в конгресс.

Газета пишет, что это «первый случай, когда США обвиняют Россию в нарушении договора», заключенного в 2011 году. В Госдепе отметили, что отсутствие инспекций затрудняет проверку количества боеголовок, развернутых Россией.

Высокопоставленный собеседник издания из Госдепа указал, что американская сторона по-прежнему ценит соглашение и для российской стороны есть «четкий путь к его соблюдению». «Оба этих случая несоблюдения легко исправить», — сказал источник издания.

МИД России ранее заявлял, что Вашингтон нарушает договор СНВ. РБК направил запрос в Департамент информации и печати ведомства.

На прошлой неделе The Financial Times сообщила, что республиканцы из конгресса США попросили Госдеп, Пентагон и Национальную разведку изучить, могла ли приостановка инспекций и консультаций в рамках СНВ-3 привести к несоблюдению или существенному нарушению договора Москвой. По мнению члена палаты представителей Майка Роджерса, США и НАТО должны указать на нарушения Москвы, если они будут обнаружены, чтобы не допустить с ее стороны «вымогательства».

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали экс-президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Документ предусматривал сокращение сторонами числа развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. штук, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700. Договор первоначально действовал до 5 февраля 2021 года, при Джо Байдене действие договора продлили до 2026 года.

В мае МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждать вопросы о выполнении ДСНВ, диалог не прекращен. Однако в начале декабря замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по этому вопросу находятся на паузе.

Россия и США планировали провести Двустороннюю консультативную комиссию по ДСНВ 29 ноября — 6 декабря в Каире. Однако 28 ноября в американском посольстве в Москве «Коммерсанту» сообщили, что переговоры были отложены российской стороной. В МИДе заявили, что такое решение принято «на политическом уровне с учетом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать».

В начале августа 2022 года Москва временно вывела из-под инспекционной деятельности свои объекты. МИД назвал это вынужденной мерой. В российском министерстве объяснили, что санкции США и их союзников создали множество препятствий для работы российских инспекторов в рамках договора СНВ. Тем не менее в сентябре Россия и США в рамках договора обменялись данными о числе ракет, пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.